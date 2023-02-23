15 hours ago / 23 February 2023
BJP VS AAP - AAP FEARED DEFEAT, TRIED TO BREAK BALLOT BOX:BJP
15 hours ago / 23 February 2023
On Cam | Conman Sukesh Chandrasekhar's Jail Cell Raided, Luxury Items Recovered
The jail cell of conman Sukesh Chandrasekhar was raided by authorities. Luxury. CCTV visuals from Mandoli jail shared by sources show Sukesh after raids caught items in his jail cell.https://twitter.com/ANI/status/1628636642906087427?s=20
15 hours ago / 23 February 2023
SUKESH - CNN-NEWS18 ACCESSES SUKESH'S JAIL VIDEO
- CONMAN SUKESH'S JAIL CELL RAIDED
- CONMAN SUKESH BREAKS DOWN: CNN-NEWS18 EXCL
- CLOTHES, SLIPPERS SEIZED FROM SUKESH'S JAIL CELL
16 hours ago / 23 February 2023
EPS VS OPS - EPS VS OPS WAR: SC UPHOLDS HC'S ORDER
- EX-T.N CHIEF MINISTER EPS 'BOSS' OF AIADMK
- BIG SETBACK FOR OPS IN LEADERSHIP WAR WITH EPS
- SUPREME COURT MAKES INTERIM ORDER PERMANENT
- CELEBRATIONS AT AIADMK OFFICE OVER VICTORY
- EPS SUPPORTERS CELEBRATE AFTER BIG SC WIN
- SUPREME COURT UPHOLDS HIGH COURT ORDER
16 hours ago / 23 February 2023
PM MODI - NOW: PM MODI ADDRESSES WEBINAR ON GREEN GROWTH
- PM: GREEN GROWTH TO BENEFIT COMING GENERATION
- PM MODI: PROVISIONS FOR GREEN GROWTH IN BUDGET
- AIM OF BUDGET TO INCREASE RENEWABLE ENERGY: PM
- INDIA TO LEAD GLOBALLY IN GREEN GROWTH PUSH: PM
- PM: INDIA MEETING GREEN ENERGY TARGET BEFORE TIME
- 3 L OLD VEHICLES TO BE SCRAPPED: PM MODI
- VEHICLE SCRAPPING WILL BE A BIG MARKET: PM MODI
- PM PUSHES FOR 'REUSE, REDUCE & RECYCLE'
- WATER BASED SECTOR A BIG MARKET IN INDIA: PM MODI
- BIG OPPORTUNITIES IN INDIA'S WATERWAYS: PM
- PM'S FIRST POST BUDGET WEBINAR ON GREEN GROWTH
17 hours ago / 23 February 2023
DELHI MCD SHOWDOWN - BJP COUNCILLORS IN THE WELL OF THE HOUSE
- PROCEEDINGS RESUMES, RUCKUS CONTINUES
17 hours ago / 23 February 2023
HM SHAH IN K'TAKA - BATTLE FOR KARNATAKA: HM SHAH TO VISIT BALLARI
- HM SHAH TO ADDRESS RALLY IN BALLARI, KARNATAKA
- HM SHAH TO HOLD KEY MEET WITH K'TAKA BJP BIGWIGS
17 hours ago / 23 February 2023
NIA RAIDS - 6 ARRESTED AFTER NIA'S NATION-WIDE RAIDS
- CLOSE ASSOCIATE OF CANADA BASED TERRORIST HELD
17 hours ago / 23 February 2023
AAP MLA ARRESTED - PUNJAB AAP MLA ARRESTED BY VIGILANCE TEAM
- BRIBERY CASE AGAINST PUNJAB AAP MLA
- PUNJAB AAP MLA AMIT RATTAN KOTFATTA ARRESTED
18 hours ago / 23 February 2023
C.R.KESAVAN - C.R KESAVAN RESIGNS FROM CONGRESS
- C.R KESAVAN LIVE AND EXCLUSIVE ON CNN-NEWS18
- WAS ASSOCIATED WITH CONG FROM 2001: C.R KESAVAN
- 'ATTITUDE & DISCOURSE CHANGED OVER TIME'
- CYNICAL STATEMENTS MADE BY CONG LEADERS:KESAVAN
- 'NOT COMFORTABLE WITH SURGICAL STRIKE REMARKS'
- 'NOT COMFORTABLE WITH THE WAY CONG IS FUNCTIONING'
- C.R KESAVAN RESIGNS FROM CONGRESS
- 'CAN NO LONGER AGREE WITH WHAT CONG SYMBOLISES'
18 hours ago / 23 February 2023
YEDIYURAPPA - B S YEDIYURAPPA BIDS HOUSE ADIEU
- WON'T RETURN TO ASSEMBLY: EX-K'TAKA CM YEDIYURAPPA
- WILL WORK FOR BJP TILL LAST BREATH: YEDIYURAPPA
- YEDIYURAPPA DELIVERS HIS LAST SPEECH IN ASSEMBLY
18 hours ago / 23 February 2023
AIADMK LEADERSHIP ROW - SC WILL DELIVER VERDICT ON PLEA FILED BY OPS
- PLEA AGAINST MADRAS HIGH COURT ORDER
- AIADMK LEADERSHIP ROW: SC TO DELIVER VERDICT TODAY
18 hours ago / 23 February 2023
IMF - IMF MD HAILS INDIA, CALLS IT THE 'BRIGHT SPOT'
- INDIA REMAINS A 'BRIGHT SPOT': IMF MD
- 'INDIA TO CONTRIBUTE 15% OF GLOBAL GROWTH IN 2023'
18 hours ago / 23 February 2023
SANJAY RAUT - F.I.R AGAINST SANJAY RAUT IN THANE
- TROUBLE FOR UDDHAV SENA CAMP LEADER SANJAY RAUT
19 hours ago / 23 February 2023
JHARKHAND ED - MONEY LAUNDERING CASE: ED ARRESTS J'KHAND ENGINEER
- JHARKHAND RURAL DEVPT CHIEF ENGINEER ARRESTED
- MONEY LAUNDERING CHARGES AGAINST VIRENDRA RAM
- VIRENDRA RAM HELD AFTER ED QUESTIONING
20 hours ago / 23 February 2023
DELHI MCD SHOWDOWN - RUCKUS AND SLOGANEERING CONTINUES AT CIVIC CENTRE
- BJP COUNCILLORS INVOLVED IN VANDALISM: MAYOR
- BJP MEMBERS CREATED RUCKUS IN HOUSE:MAYOR
- BJP CAN'T ACCEPT THE DEFEAT: AAP
- WHY IS BJP NOT ACCEPTING DEFEAT: AAP ATTACKS
- BJP FORCING FOR MULTIPLE RECOUNT: AAP
- CARRYING PHONES NOT A VIOLATION: AAP
- BJP IS NOT RESPECTING THE CONSTITUTION: AAP
- WE WILL TAKE LEGAL ACTION AGAINST BJP: MAYOR
- CONTEMPT OF COURT BY BJP MEMBERS: MAYOR
21 hours ago / 23 February 2023
DELHI MAYOR POLLS - DELHI MAYOR ELECTED BUT DRAMA CONTINUES
- LATE NIGHT HUNGAMA IN MCD HOUSE
- AAP & BJP COUNCILLORS CLASH AFTER MAYOR POLLS
- SLUGFEST OVER WHO WILL CONTROL STANDING PANEL
- CHAOS IN MCD HOUSE, BOTTLES & PAPER THROWN
- AAP, BJP COUNCILLORS COME TO BLOWS IN MCD HOUSE
- HOUSE ADJOURNED FOR 1 HOUR: MAYOR OBEROI
21 hours ago / 23 February 2023
US - STAFF EVACUATED FROM U.S. EMBASSY IN LONDON
- STAFF EVACUATED DUE TO SECURITY ALERT
- U.S EMBASSY IS BACK TO NORMAL BUSINESS OPs
- ALARM OVER SUSPICIOUS PACKAGE OUTSIDE EMBASSY
- SCARE OVER SUSPICIOUS PACKAGE AT U.S EMBASSY
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