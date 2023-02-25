Breaking News Live Updates - 25 February 2023: Emergence of Third Front Will Help BJP, Says Congress

6 hours ago / 25 February 2023
BJP ON MCD - AAP REPEATEDLY ADJOURNED THE MCD HOUSE: BJP
- BJP:AAP CREATED CONFUSION WHILE ANNOUNCING RESULT
- BJP PLAYS A VIDEO OF RUCKUS FROM MCD HOUSE
- BJP: SENIOR LEADERS INSTIGATED THE VIOLENCE
6 hours ago / 25 February 2023
MCD RUCKUS - BJP SLAMS AAP OVER MAJOR RUCKUS IN MCD
- HOOLIGANISM BY AAP AT CIVIC CENTRE: BJP
- AAP VIOLATED MCD ELECTION GUIDELINES: BJP
- SENIOR AAP MEMBERS INCITED VIOLENCE: BJP
- 'AAP MEMBERS WERE TUTORED TO DISRUPT FUNCTIONING'
6 hours ago / 25 February 2023
MCD - NOW: BJP BRIEFING ON MCD HOUSE RUCKUS
- DELHI HC: NO PURPOSE TO CONDUCT FRESH ELECTIONS
- DELHI HC STAYS ORDER OF MCD RE-ELECTION
- COURT STAYS RE-ELECTION OF MCD STANDING PANEL
- HC STAYS POST BJP'S PLEA, ISSUES NOTICE TO MAYOR
6 hours ago / 25 February 2023
AURANGABAD RENAMING ROW - AURANGABAD RENAMING ROW: AIMIM SLAMS MAHA CM
- AIMIM MP JALEEL WARNS OF 'SHOW OF STRENGTH'
- 'WE WILL DEMONSTRATE AGAINST RENAMING ROW'
- AURANGABAD,OSMANABAD RENAMED: AIMIM SLAMS BJP
6 hours ago / 25 February 2023
RENAMING ROW - 'WAIT FOR OUR SHOW OF STRENGTH FOR AURANGABAD'
- BJP PLAYING POLITICS BY RENAMING OUR CITY: AIMIM
6 hours ago / 25 February 2023
RN RAVI - CPM STAGES PROTEST AGAINST GOVERNOR RN RAVI
- PROTEST AGAINST GOVERNOR RN RAVI IN CHENNAI
6 hours ago / 25 February 2023
KARTI P CHIDAMBARAM - KARTI CHIDAMBARAM TAUNTS BJP WITH LATEST TWEET
- KARTI CHIDAMBARAM TWEETS PICTURE WITH PAWAN KHERA
7 hours ago / 25 February 2023
YOGI - MASSIVE SHOWDOWN IN U.P ASSEMBLY
- BSP MLA MURDER CASE IS UNFORTUNATE: CM YOGI
- YOGI: WILL NOT SPARE THE PERPETRATORS OF CRIME
- ALL CRIMINALS CULTIVATED BY SP: U.P CM YOGI
- MAFIAS IN U.P CULTIVATED BY OPPN PARTIES: YOGI
- AKHILESH-YOGI SPAR OVER BSP MLA MURDER CASE
- PRAYAGRAJ ACCUSED NURTURED BY SP: YOGI
- 'WON'T SPARE ANYONE' YOGI TEARS INTO MAFIA LOBBY
7 hours ago / 25 February 2023
KARTI P CHIDAMBARAM - KARTI P CHIDAMBARAM TAUNTS BJP
- KARTI CHIDAMBARAM TWEETS PICTURE WITH PAWAN KHERA
- K CHIDAMBARAM CAPTIONS IMAGE AS 'GAUTAM DAS'
7 hours ago / 25 February 2023
PM MODI - PM MODI ADDRESSES POST-BUDGET WEBINAR
- AMRIT MAHOTSAV OF DELHI-KARNATAKA SANGH
8 hours ago / 25 February 2023
PAK-AFGHAN MEET - CNN-NEWS18 EXCLUSIVE ON PAK-AFGHAN KEY MEETING
- INSIDE DETAILS OF PAK-AFG OFFICIALS' MEET IN KABUL
- TALIBAN: CAN'T HOLD TTP RESPONSIBLE UNTIL PROVEN
- DON'T DARE TO THREAT US: AFGHAN WARNS PAKISTAN
8 hours ago / 25 February 2023
AMRITPAL - AMRITPAL:CLOSE THE MATTER OR WE WILL PROTEST
- AMRITPAL WARNS PUNJAB POLICE ONCE AGAIN
8 hours ago / 25 February 2023
GERMAN CHANCELLOR SCHOLZ - PM MODI MEETS GERMAN CHANCELLOR SCHOLZ
- PM MODI-SCHOLZ TO HOLD BILATERAL DISCUSSIONS
- CEREMONIAL WELCOME FOR OLAF SCHOLZ IN DELHI
8 hours ago / 25 February 2023
RRR GLORY - ANOTHER GLORY FOR S.S RAJAMOULI FILM 'RRR'
- 'RRR' WINS BEST INT'L FILM AT HCA AWARDS
- 'RRR' FILM WINS BIG AT HOLLYWOOD CRITICS AWARDS
- 'RRR' WINS BEST ACTION FILM & STUNTS CATEGORIES
- HCA AWARDS: 'NAATU NAATU' WINS BEST ORIGINAL SONG
9 hours ago / 25 February 2023
GERMAN CHANCELLOR SCHOLZ - GERMAN CHANCELLOR SCHOLZ LANDS IN DELHI
9 hours ago / 25 February 2023
7 Dead in Road Accident in Odisha's Jajpur District
Seven people died and one person was critical injured in a road accident near Neulpur railway overbridge under Dharmashala Police limits of Jajpur district in Odisha. All of the victims are from West Bengal.As per reports, a truck carrying seven passengers from West Bengal coiled with another truck near Neulpur. While six died at the spot, another person died on the way to Hospital
9 hours ago / 25 February 2023
BSY EXCLUSIVE - FORMER K'TAKA CM BS YEDIYURAPPA ON NEWS18
- CONFIDENT OF BJP'S WIN IN UPCOMING POLLS: BSY
9 hours ago / 25 February 2023
FATF WARNS PAKISTAN - AFTER HIZBUL CHIEF SEEN PUBLICLY, FATF WARNS PAK
- FATF REMINDS PAK THAT IT IS STILL UNDER WATCH
- PAK BEING MONITORED CONTINUOUSLY: FATF CHIEF
9 hours ago / 25 February 2023
CNN-NEWS18 EXCLUSIVE - PAK PM'S BIG CONFESSION AMID ECONOMIC MELTDOWN
- PAK PM'S BIG CONFESSION AMID ECONOMIC MELTDOWN
- DESPERATE PAK PM SAYS 'WORLD ISOLATING PAK'
- CNN-NEWS18 MEGA EXCL ON PAK ECONOMY IN DOLDRUMS
- SHARIF:NO ONE IS HELPING, FEELING ISOLATED IN WORLD
9 hours ago / 25 February 2023
KANGANA RANAUT - KANGANA SLAMS PUNJAB GOVT AFTER 'K-GANG' RAMPAGE
- KANGANA: PREDICTED PUNJAB SITUATION 2 YEARS AGO
- NON-KHALISTANI SIKHS MUST CLEAR INTENSIONS: KANGANA
- KANGANA RANAUT WADES INTO PUNJAB 'K-DRAMA'
10 hours ago / 25 February 2023
ZELENSKYY - 1 YEAR OF WAR: ZELENSKY PLANS TO MEET XI JINPING
- ZELENSKY TO MEET XI AS CHINA CALLS FOR PEACE
10 hours ago / 25 February 2023
DELHI MCD BRAWL - DELHI MCD BRAWL:BJP FILES COMPLAINT AGAINST AAP
- DELHI BJP RELEASES POSTER AGAINST AAP LEADERS
- POSTER CALLS AAP'S ATISHI 'KHALNAYIKA'
10 hours ago / 25 February 2023
TIBETAN LOSAR CELEBRATION - TIBETAN LOSAR CELEBRATION UNDER CCP WATCH:EXCLUSIVE
- 'TIBETAN UPSET WITH CHINA FOR INCREASED MONITORING'
- TIBETAN HOUSES SEARCHED BY CHINA AGENCIES: SOURCE
- CHINESE AGENCIES CONDUCT FACIAL PROFILING: SOURCE
- 'TIBETAN CLAIMS THIS IS AN ATTACK ON FREEDOM'
10 hours ago / 25 February 2023
BATTLE FOR K'TAKA - BATTLE FOR K'TAKA HEATS UP: ALL EYES ON MANDYA
- 'HM SHAH EYES FOR MANDYA, BUT NO INCHARGE-MIN YET'
- BOMMAI FAILS TO APPOINT NEW INCHARGE-MIN FOR DIST
- K'TAKA CONG CLAIMS THERE IS INFIGHTING FOR POST
12 hours ago / 25 February 2023
DELHI - AAP PROTEST OVER MCD BRAWL, DEMANDS ACTION
- MCD BRAWL: HEARING UNDERWAY IN DELHI HC
- BJP NETAS MOVE DELHI HC AGAINST DELHI MAYOR
- NETAS MOVE HC ON MAYOR'S DECISION ON INVALID VOTE
12 hours ago / 25 February 2023
TAMIL NADU - SASIKALA SPEAKS TO TO CNN-NEWS18
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