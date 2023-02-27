7 hours ago / 27 February 2023
PM MODI - ANYTIME NOW: PM MODI TO LAND IN KARNATAKA
- PM MODI IN POLL BOUND KARNATAKA
- PM MODI'S POLL BLITZ IN SHIVAMOGGA & BELAGAVI
- PM MODI TO INAUGURATE SHIVAMOGGA AIRPORT
- PM TO LAY FOUNDATION STONE FOR MANY PROJECTS
7 hours ago / 27 February 2023
MANISH SISODIA - MANISH SISODIA'S MEDICAL TEST DONE IN CBI OFFICE
- SCUFFLE OUTSIDE AAP HEADQUARTERS IN DELHI
8 hours ago / 27 February 2023
SISODIA IN CBI NET - MANISH SISODIA'S MEDICAL EXAMINATION COMPLETE
8 hours ago / 27 February 2023
VINESH PHOGAT - VINESH PHOGAT ACCUSES OVERSIGHT PANEL MEMBER
- VINESH ACCUSES OVER LEAKING 'SENSITIVE INFO'
- VINESH PHOGAT ACCUSES UNNAMED MEMBER OF PANEL
- VINESH: REQUIRE ACTION AGAINST A PANEL MEMBER
- VINESH: ACTION REQUIRED FOR LEAKING CONTENTS
8 hours ago / 27 February 2023
AGNIPATH SCHEME - ALL PLEAS ON AGNIPATH SCHEME DISMISSED: HC
- DELHI HC DISMISSES PLEA ON AGNIPATH SCHEME
- NO REASON TO INTERFERE WITH THE SCHEME: DELHI HC
- DELHI HC: SCHEME WAS MADE IN NATIONAL INTEREST
- HC:PETITIONERS DON'T HAVE RIGHT TO SEEK RECRUITMENT
8 hours ago / 27 February 2023
NAGALAND POLL VIOLENCE - POLL VIOLENCE REPORTED IN NAGALAND
- VIOLENCE IN ALONGTAKI OF MOKOKCHUNG DISTRICT
- VOTING STALLED AS SUPPORTERS PELTED STONES
- NAGALAND: STONE PELTING AT THE VOTING CENTERS
8 hours ago / 27 February 2023
SISODIA IN ED NET - SISODIA CHANGED 3 PHONES IN A SINGLE DAY: SOURCES
9 hours ago / 27 February 2023
TIPU ROW - ROW OVER TIPU SULTAN RESURFACES IN K'TAKA DIST
- ROW OVER TIPU CIRCLE IN YADGIRI DISTRICT, K'TAKA
- TIPU FRONT OPPOSES RENAMING OF TIPU CIRCLE
- TIPU FRONT RENAMING ROW AS 'POLITICAL STUNT'
- SECTION 144 IMPOSED IN YADGIRI DIST, K'TAKA
9 hours ago / 27 February 2023
EAM JAISHANKAR - EAM SLAMS CONG OVER QUAD & 26/11 RELUCTANCE
- EAM TEARS INTO CONG A DAY AFTER RAHUL'S JIBE
- THERE IS A DIFFERENCE B/W 2007 & 2017: JAISHANKAR
- ENTIRE WORLD HAS TAKEN A NOTE OF THE CHANGE: EAM
9 hours ago / 27 February 2023
COVID LEAK - STUNNING REVELATION BY U.S. ENERGY DEPT ON COVID
- 'COVID LIKELY ORIGINATED FROM CHINA LAB LEAK'
- 'COVID MOST LIKELY CAME FROM LAB LEAK IN CHINA'
- U.S ENERGY DEPT REPORT NAILS CHINA'S ROLE
- COVID-19 SPREAD DUE TO LAB MISHAP: REPORT
10 hours ago / 27 February 2023
CONG VS CONG - MANISH TEWARI TAKES A DIG AT HIS OWN PARTY
- CONGRESS IS IGNORING VETERANS: BJP
- MANISH TEWARI TAKES A DIG AT HIS OWN PARTY
- MANISH TEWARI TWEETS PIC OF CONGRESS PLENARY
- CONTRIBUTION OF MUSLIMS IGNORED: MANISH TEWARI
- MAULANA AZAD PHOTO MISSING FROM NEWSPAPER AD
- KARNATAKA BJP HITS OUT AT CONGRESS ON AD
- CONG HAS FOUND NEW ICONS IN TIPU & AURANGZEB: BJP
- 'CONG USES MUSLIM ICONS FOR VOTE BANK POLITICS'
- INEXPLICABLE FAUX PAS: BJP TAKES ON CONG
10 hours ago / 27 February 2023
Voting On in Meghalaya and Nagaland for Assembly Polls, in TN's Erode for Bypoll
Voting is underway in Meghalaya and Nagaland for Assembly elections while polling is also underway in Tamil Nadu's Erode and West Bengal's Sagardighi for bypolls.
10 hours ago / 27 February 2023
SISODIA IN ED NET - HIGH SECURITY OUTSIDE CBI HQ, NEW DELHI
- SISODIA USED MULTIPLE PHONES & NOs: SOURCES
- PROBE INTO LIQUORGATE 'SCAM' EXPLODES
- MANISH SISODIA USED 18 PHONES: SOURCES
- SISODIA USED 18 PHONES & 4 NUMBERS: SOURCE
- SISODIA CHANGED 3 PHONES IN A SINGLE DAY: SOURCES
12 hours ago / 27 February 2023
WARANGAL STUDENT - WARANGAL STUDENT WHO ATTEMPTED SUICIDE, DIES
- STUDENT DIES DAYS AFTER ATTEMPTING SUICIDE
- STUDENT WAS ALLEGEDLY HARASSED BY SAIF: COPS
13 hours ago / 27 February 2023
AAP - MASSIVE DRAMA UNFOLDS IN DELHI: AAP STAGES PROTEST
- AS CBI QUIZZES SISODIA AAP HITS THE STREETS
- DELHI POLICE DETAIN AAP LEADERS
- AAP MP SANJAY SINGH DETAINED BY POLICE
- AAP WORKERS PROTEST OUTSIDE CBI HEADQUARTER
13 hours ago / 27 February 2023
PM MODI - PM ADDRESSES 98TH EPISODE OF MANN KI BAAT
- DOUBLE ENGINE GOVT HELPED TO PUSH DEVELOPMENT: PM
- PM: WATER CONNECTION IN EVERY HOUSE IN K'TAKA
- 16,000 CR ADDED TO BANK ACCOUNT OF FARMERS: PM
- FOCUSING ON PRODUCTION OF ETHANOL: PM MODI
- FOCUSING ON CONNECTIVITY IN KARNATAKA MORE:PM MODI
13 hours ago / 27 February 2023
PUNJAB - NOW: PUNJAB CM MANN ADDRESSES MEDIA
- MANN BREAKS SILENCE ON AMRITPAL SINGH
- MANN'S FIRST REACTION ON AMRITPAL SINGH
- 'PEOPLE INVOLVED IN SUCH ACTS ARE NOT PUNJAB HEIR'
- MISUSE OF GURU GRANTH SAHIB: BHAGWANT MANN
13 hours ago / 27 February 2023
SISODIA - BROKEN FIRST: BJP'S 'BHRASHT SARKAR' JIBE
- ARGUMENTS CONCLUDE, ORDER RESERVED
Read more
If movies, daily soaps, web series and music are your interests, read latest updates about film and TV celebrities, their work and their personal lives, along with a sprinkling of gossip. Get news about trends in showbiz and exclusive interviews with your favourite stars. Find out what celebrities are posting on Instagram and Twitter and get quick updates about their lives.
Sports lovers can follow ball-by-ball commentary of cricket matches involving India, latest news about football, tennis, Formula One, badminton and various other Olympic sports.
All-in-all, if it is news, then News18.com’s breaking news live updates page is your one-stop-shop.
Read all the Latest News here