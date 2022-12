Ballimaran ward LIVE results: Leading, Trailing, Won, Lost in Ward No.79

Ward No.79 Ballimaran (बल्‍लीमारान) is a reserved for General ward in the Municipal Corporation of Delhi (MCD). It is part of the Central Delhi district and Ballimaran Assembly constituency and Chandni Chowk Lok Sabha constituency of Delhi.

Date of poll and results

Ballimaran went to the polls on Sunday, December 4, 2022 and the counting of votes for the MCD 2022 elections is being held on Wednesday, December 7, 2022 to elect the new Ballimaran corporator. Click here for the live updating results of Ballimaran ward and follow this link for the full MCD 2022 election results.

Merger and delimitation

These are the first Municipal Corporation of Delhi elections post the merger of the three erstwhile corporations: North Delhi Municipal Corporation (NDMC), South Delhi Municipal Corporation (SDMC) and East Delhi Municipal Corporation (EDMC) and the accompanying delimitation of wards. There are a total of 250 wards that went to the polls in the 2022 elections. Ballimaran was part of the old of North Delhi Municipal Corporation.

Ballimaran candidates 2022

There are a total of 6 contestants in the fray from Ballimaran ward in these elections. List of all candidates contesting from this ward: Mohd Sadiq (AAP), Ubaid Khan (AIMIM), Ram Dev Sharma (BJP), Salik Khan (INC), Irshad Ali (IND), Gulzar Khan (IND).

MLA and MP of Ballimaran

Imran Hussain of AAP is the Member of Legislative Assembly (MLA) of 22. Ballimaran Assembly constituency and Dr Harsh Vardhan of BJP is the Member of Parliament (MP) from the Chandni Chowk Lok Sabha seat of which Ballimaran is a part.

Demographic profile of Ballimaran

According to the delimitation report, Ballimaran ward has a total population of 62,034 of which 3,069 belong to the Scheduled Castes which is about 4.95% of the total population of the ward.

Extent of Ballimaran ward

The following areas are covered under the Ballimaran ward of the Municipal Corporation of Delhi: Baar Lal Kua Naya Bazar Gali Siras Wali, Gali Majid, Tiwa Khan, Gali Nal Wali, Gali Kinari Wali, Gali Neem Wali, Gali Mom Wali, Gali Kandla Karan Gali Kura Kumar Lal Darwaza, Fasi Road, Farash Khanna Gali Chand Shairainm, Gali Chand Sharian, Gali Rehangali Chand Sharain, Gali Samosan, Gali Ambe Walii Gali Nawab Shahib Gali Kheh Beg Gali Akhonji Gali Hasina Wali, Gali Imli Wali, Gali Shah Bane Khan; Baar Lal Kua Naya Bazar Gali Siras Wali, Gali Majid, Tiwa Khan, Gali Nal Wali, Gali Kinari Wali, Gali Neem Wali, Gali Mom Wali, Gali Kandla Karan Gali Kura Kumar Lal Darwaza, Fasi Road, Farash Khanna Gali Chand Shairainm, Gali Chand Sharian, Gali Rehangali Chand Sharain, Gali Samosan, Gali Ambe Walii Gali Nawab Shahib Gali Kheh Beg Gali Akhonji Gali Hasina Wali, Gali Imli Wali, Gali Shah Bane Khan, Mahalla Nijarian Gali Gaffar Baksh, Gali Ustad Wali, Gali Jaman Wali, Gali Meer Madari, Gali Niriyan, Zere Fasil Road, Gali Shahganj; Baar Lal Kua Naya Bazar Gali Siras Wali, Gali Majid, Tiwa Khan, Gali Nal Wali, Gali Kinari Wali, Gali Neem Wali, Gali Mom Wali, Gali Kandla Karan Gali Kura Kumar Lal Darwaza, Fasi Road, Farash Khanna Gali Chand Shairainm, Gali Chand Sharian, Gali Rehangali Chand Sharain, Gali Samosan, Gali Ambe Walii Gali Nawab Shahib Gali Kheh Beg Gali Akhonji Gali Hasina Wali, Gali Imli Wali, Gali Shah Bane Khan, Mahalla Nijarian Gali Gaffar Baksh, Gali Ustad Wali, Gali Jaman Wali, Gali Meer Madari, Gali Niriyan, Zere Fasil Road, Gali Shahganj, Road Garan, Gali Peerji Wali, Hatha Hajan Bhai, Gali Meer Madari Gali Majid Anar Wali,; Shardhanand Marg;; “Ahata Kala Sahib, Gali Madarsa Inyatullah, Hakim Ajmal Khan, Gali Kasim Jan, Katra Bihari La, Gali Masjid Meerkaura, Gali Madarsa, Gali Pathar Paharan, Gali Matkit Gali Nave Matielta,;" Ahata Kala Sahib, Gali Madarsa Inyatullah, Hakim Ajmal Khan, Gali Kasim Jan, Katra Bihari La, Gali Masjid Meerkaura, Gali Madarsa, Gali Pathar Paharan, Gali Matkit Gali Nave Matielta,, Baar Lal Kua Naya Bazar Gali Siras Wali, Gali Majid, Tiwa Khan, Gali Nal Wali, Gali Kinari Wali, Gali Neem Wali, Gali Mom Wali, Gali Kandla Karan Gali Kura Kumar Lal Darwaza, Barahdari Sher Afghan Gali Nizamuddin, Gali Chandi Wali, Gali Kaptan, Gali Phool Wali, Gali Mandir Wali, Gali Lala Ghashi Ram, Gali Jajam Puria, Gali Shamsher Wali,, Bazaar Ballimaran, Kucha Bibi Gour, Charkha Walan, Gali Parwan, Gali Bar Wali, Gali Kasim Jan, Gali Kothi Nawab Lahru, Gali Cheera Barah Dari, , Gali Nizamuddin Chandni Wali Gali Dilsukh Rai, Fatak Kedar Nath, Gali Hakumat Rai, Gali Sani Ram,; Baar Lal Kua Naya Bazar Gali Siras Wali, Gali Majid, Tiwa Khan, Gali Nal Wali, Gali Kinari Wali, Gali Neem Wali, Gali Mom Wali, Gali Kandla Karan Gali Kura Kumar Lal Darwaza, Bazaar Chandni Chowk Ballimaran, Gali Pathar Wali, Gali Piao Wali, Gali Neem Wali,, Katra Barian, Gali Kandle Kasan,; Barahdari Sher Afghan Gali Nizamuddin, Gali Chandi Wali, Gali Kaptan, Gali Phool Wali, Gali Mandir Wali, Gali Lala Ghashi Ram, Gali Jajam Puria, Gali Shamsher Wali,; Bazaar Ballimaran, Kucha Bibi Gour, Charkha Walan, Gali Parwan, Gali Bar Wali, Gali Kasim Jan, Gali Kothi Nawab Lahru, Gali Cheera Barah Dari, , Gali Nizamuddin Chandni Wali Gali Dilsukh Rai, Fatak Kedar Nath, Gali Hakumat Rai, Gali Sani Ram,; Bazaar Lal Kuan, Gali Chabuk Sawar, Gali Meer Jamia, Gali Chabuk Sawar,;; “Chawri Bazar Dharam Pura Gali Beri Patiar Wali, Gali Masjid Khajoor, Gali Chatti Behar Wali, Gali Chatti Phool Wali Gali Kaistan, Gali Satte Wali, Gali Geeta Mal, Gali Chandi Missar Gali Kanhiya, Gali Bhairon Wali Roshan Pura, Nai Sarak Gali Beri Patiar Wali;" Chawri Bazar Dharam Pura Gali Beri Patiar Wali, Gali Masjid Khajoor, Gali Chatti Behar Wali, Gali Chatti Phool Wali Gali Kaistan, Gali Satte Wali, Gali Geeta Mal, Gali Chandi Missar Gali Kanhiya, Gali Bhairon Wali Roshan Pura, Nai Sarak Gali Beri Patiar Wali; Havali Nizamuddin, Gali Jamun,, Gali Chowkidar Wali, Gali Gai Khana, Gali Madarsa Inyatullah,; Jogiwara- Bazaar Ballimaran-Gali Mandir Wali, Gali Bapu Khan, Gali Kumahar Wali, Kucha Rehman-Nai Sarak Gali Anar Wali, Gali Ounch, Chandni Chowk, Gali Yakuwali Gali Akhara Wali, Gali Simla Wali, Gali Bagichi Wali, Bazar Ballimaran; Kucha Pandit Shahganj Gali Kucha Pandit, Gali Sawar Khan, Gali Wawar Khan, Shah Ganj Bazaar Lal Kuan, Gali Jungli Khan Gali Khambe Wali Gali Gullan Wali; Mohallah Charan Das- Gali Chatur Mukh, Gali Peepal Mahadev, Gali Neem Wali, Gali Ishwar Wali.

Criminal cases and assets of candidates

Election affidavit details of candidates contesting from 79. Ballimaran ward of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) elections 2022 as analysed by the Association of Democratic Reforms (ADR):

Candidate name: Mohd Sadiq; Party: AAP; Number of criminal cases: 1; Education: 12th Pass; Total assets: Rs 1,06,84,951; Total liabilities: Rs 0.

Candidate name: Ubaid Khan; Party: AIMIM; Number of criminal cases: 0; Education: 12th Pass; Total assets: Rs 91,34,829; Total liabilities: Rs 0.

Candidate name: Ram Dev Sharma; Party: BJP; Number of criminal cases: 0; Education: 8th Pass; Total assets: Rs 66,90,88,962; Total liabilities: Rs 8,32,55,736.

Candidate name: Salik Khan; Party: INC; Number of criminal cases: 0; Education: 8th Pass; Total assets: Rs 3,36,001; Total liabilities: Rs 62,985.

Candidate name: Gulzar Khan; Party: IND; Number of criminal cases: 0; Education: 5th Pass; Total assets: Rs 15,11,375; Total liabilities: Rs 0.

Candidate name: Irshad Ali; Party: IND; Number of criminal cases: 0; Education: 5th Pass; Total assets: Rs 1,53,190; Total liabilities: Rs 0.

