Bazar Sita Ram Ward LIVE results: Leading, Trailing, Won, Lost in Ward No.78

Ward No.78 Bazar Sita Ram (बाजार सीताराम) is a reserved for Women ward in the Municipal Corporation of Delhi (MCD). It is part of the Central Delhi district and Matia Mahal Assembly constituency and Chandni Chowk Lok Sabha constituency of Delhi.

Date of poll and results

Bazar Sita Ram went to the polls on Sunday, December 4, 2022 and the counting of votes for the MCD 2022 elections is being held on Wednesday, December 7, 2022 to elect the new Bazar Sita Ram corporator. Click here for the live updating results of Bazar Sita Ram ward and follow this link for the full MCD 2022 election results.

Merger and delimitation

Advertisement

These are the first Municipal Corporation of Delhi elections post the merger of the three erstwhile corporations: North Delhi Municipal Corporation (NDMC), South Delhi Municipal Corporation (SDMC) and East Delhi Municipal Corporation (EDMC) and the accompanying delimitation of wards. There are a total of 250 wards that went to the polls in the 2022 elections. Bazar Sita Ram was part of the old of North Delhi Municipal Corporation.

Bazar Sita Ram candidates 2022

There are a total of 3 contestants in the fray from Bazar Sita Ram ward in these elections. List of all candidates contesting from this ward: Rafia Mahir (AAP), Sonia (BJP), Seema Tahira (INC).

MLA and MP of Bazar Sita Ram

Shoaib Iqbal of AAP is the Member of Legislative Assembly (MLA) of 21. Matia Mahal Assembly constituency and Dr Harsh Vardhan of BJP is the Member of Parliament (MP) from the Chandni Chowk Lok Sabha seat of which Bazar Sita Ram is a part.

Demographic profile of Bazar Sita Ram

Advertisement

According to the delimitation report, Bazar Sita Ram ward has a total population of 57,774 of which 3,449 belong to the Scheduled Castes which is about 5.97% of the total population of the ward.

Extent of Bazar Sita Ram ward

The following areas are covered under the Bazar Sita Ram ward of the Municipal Corporation of Delhi: Bazaar Ajmeri Gate, Lal Kaun, Gali Kundewalan, Kucha Pati Ram, Gali Kucha Pati Ram, Gali Baiswali, Gali Raja Uggersain, Gali Khatikan, Gali Jogan Nath, Gali Shahganj, Gali Mandir Wali, Mohalla Imli Gali Takhat Wali, Gali Dundewali, Gali Lala Gokul Chand, Himmat Garh And Mahalla Nijarian Gali Gaffar Baksh, Gali Ustad Wali, Gali Jaman Wali, Gali Meer Madari, Gali Niriyan, Zere Fasil Road, Gali Shahganj, Gali Arya Samaj, Gali Kishan Chand Gali Leela Wali, Gali Raja Uggar Sain, Gali Ravi Dass, Gali Razia Begum, Kucha Pati Ram, Gali Bal Mukund, Gali Lodhan, Kundewalan, Shahganj, Gali Abban Wali, Gali Shahtara, Kucha Pandit Shahganj Gali Shahtara, Gular Wali Gali, Kabyum Wali, Gali Lambi; “Bazaar Ajmeri Gate, Lal Kaun, Gali Kundewalan, Kucha Pati Ram, Gali Kucha Pati Ram, Gali Baiswali, Gali Raja Uggersain, Gali Khatikan, Gali Jogan Nath, Gali Shahganj, Gali Mandir Wali, Mohalla Imli Gali Takhat Wali, Gali Dundewali, Gali Lala Gokul Chand, Himmat Garh And Mahalla Nijarian Gali Gaffar Baksh, Gali Ustad Wali, Gali Jaman Wali, Gali Meer Madari, Gali Niriyan, Zere Fasil Road, Gali Shahganj, Gali Arya Samaj, Gali Kishan Chand Gali Leela Wali, Gali Raja Uggar Sain, Gali Ravi Dass, Gali Razia Begum, Kucha Pati Ram, Gali Bal Mukund, Gali Lodhan, Kundewalan, Shahganj, Gali Abban Wali, Gali Shahtara, Shahganj Zere Fasil Road, Gali Shahtara, Gali Shahganj, Gali Mandir Wali, Gali Abbu Wali., Shardhanand Marg, Ajmeri Gate;"; “Bazaar Ajmeri Gate, Lal Kaun, Gali Kundewalan, Kucha Pati Ram, Gali Kucha Pati Ram, Gali Baiswali, Gali Raja Uggersain, Gali Khatikan, Gali Jogan Nath, Gali Shahganj, Gali Mandir Wali, Mohalla Imli Gali Takhat Wali, Gali Dundewali, Gali Lala Gokul Chand, Himmat Garh And Mahalla Nijarian Gali Gaffar Baksh, Gali Ustad Wali, Gali Jaman Wali, Gali Meer Madari, Gali Niriyan, Zere Fasil Road, Gali Shahganj, Kucha Pandit Shahganj Gali Shahtara, Gular Wali Gali, Kabyum Wali, Gali Lambi, Mohalla Niriyan, Kucha Pandit, Gali Jawar Wali, Gali Niriyan, Gali Papal Wali Chowk;" Gali Arya Samaj, Gali Kishan Chand Gali Leela Wali, Gali Raja Uggar Sain, Gali Ravi Dass, Gali Razia Begum, Kucha Pati Ram, Gali Bal Mukund, Gali Lodhan, Kundewalan, Shahganj, Gali Abban Wali, Gali Shahtara, Shahganj Zere Fasil Road, Gali Shahtara, Gali Shahganj, Gali Mandir Wali, Gali Abbu Wali.; “Bazar Matia Mahal, , Gali Sushila, Bazar Turkman Gate, Gali Batasham Chawari Bazar, Kucha Mir Ashiq, Kucha Mai Das, Gali Hakim Wali, Bazar Sita Ram Gali, Lal Darwaja, Gali Kucha Khas Giri, Gali Bajrang Baligali Jhet Wali Gali Kucha Khas, Bazar Turkman Gate-Dda Flate Asaf Ali Road, Kucha Mai Das, Chwari Bazar, Churiwalan, Gali Bagichi Wali, Gali Magzine Wali, Gali Prem Naryan, Gali Bajrangi, Gali Rora Achar Wali, Gali Bajrang Bali, Chwari Bazar, Churiwalan,, Gali Hafis Banniwali, Gali Lal Darwaja, Kucha Khas Gali Girdhari Lal, Gali Jhet Wali, Gali Bajrangi, Khari Kuan Gali, Gali Kedarnath, Gali Batasham;"; “Bazar Matia Mahal, , Gali Sushila, Bazar Turkman Gate, Gali Batasham Chawari Bazar, Kucha Mir Ashiq, Kucha Mai Das, Gali Hakim Wali, Chwari Bazar, Churiwalan, Gali Bagichi Wali, Gali Magzine Wali, Gali Prem Naryan, Gali Bajrangi, Gali Rora Achar Wali, Gali Bajrang Bali, Chwari Bazar, Churiwalan,, Gali Hafis Banniwali, Gali Lal Darwaja, Kucha Khas Gali Girdhari Lal, Gali Jhet Wali, Gali Bajrangi, Khari Kuan Gali, Gali Kedarnath, Gali Batasham;" “Galio Bulbuli Khana Chowk, Gali Takhat Wali, Churiwalan, Chawari Bazar, Gali Immam Wali, Mohalla Qabaristan, Gali Ghante Wali, Gali Akhari Wali, Gali Magazine, Chawari Bazar., Sarak Prem Narayan, Gali- Churiwalan, Gali -Chandi Wali, Gali Jat Wali, Gali Bhoja Phari,, Bulbuli Khana, Phari Rajan, Matia Mahalgali Pepal Wali, Gali Andheri, Gali Syedan, Gali Anjuman, Mohalla Qabaristan;" Bazar Turkman Gategali Wali, Gali Wazir Beg., Gali Chandi Wali Masjid.Gali Nalbandan, Gali Mir Mali, Gali Master Shiv.

Criminal cases and assets of candidates

Advertisement

Election affidavit details of candidates contesting from 78. Bazar Sita Ram ward of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) elections 2022 as analysed by the Association of Democratic Reforms (ADR):

Candidate name: Rafia Mahir; Party: AAP; Number of criminal cases: 0; Education: Post Graduate; Total assets: Rs 64,000; Total liabilities: Rs 0.

Candidate name: Sonia; Party: BJP; Number of criminal cases: 0; Education: 12th Pass; Total assets: Rs 30,500; Total liabilities: Rs 0.

Candidate name: Seema Tahira; Party: INC; Number of criminal cases: 0; Education: 10th Pass; Total assets: Rs 2,38,00,508; Total liabilities: Rs 0.

Read all the Latest News here