Gujarat Election 2022 Results: Full List of Constituency-Wise Winners from BJP, Congress, AAP

The BJP has clinched its seventh term in Gujarat with a record-breaking seat tally that is nearing 155, a comfortable margin over the previous record of 149 seats registered by the Congress in 1985. Bhupendra Patel is likely to continue as the Gujarat Chief Minister as declared by the party during campaigning.

The Congress, whose vote share has been dented by the Aam Aadmi Party, suffered a big drop in seat count, while the AAP has been limited to single digit tally. Here’s a look at the full list of winners in Gujarat from BJP, Congress and AAP.

Aniruddha Bhailal Dave - BJP - Mandvi Keshubhai Shivdas Patel - BJP - Bhuj Chhanga Trikam Bijal - BJP - Anjar Malti Kishor Maheshwari - BJP - Gandhidham Virendrasinh Bahadursinh Jadeja - BJP - Rapar Shankarbhai Lagdhirbhai Chaudhary - BJP - Tharad Mavjibhai Maganbhai Desai - IND - Dhanera Aniket Girishbhai Thaker - BJP - Palanpur Keshaji Shivaji Chauhan - BJP - Deodar Lavingji Muljiji Solanki - BJP - Radhanpur Balvantsinh Chandansinh Rajput - BJP - Siddhpur Patel Kiritkumar Keshavlal (KK Patel) - BJP - Unjha Rushikesh Ganeshbhai Patel - BJP - Visnagar Dr. Thakor Sukhaji Somaji - BJP - Becharaji PC Baranda - BJP - Bhiloda Dhavalsinh Narendrasinh Zala - IND - Bayad Chauhan Balrajsinh Kalyansinh - BJP - Dehgam Ritaben Ketankumar Patel - BJP - Gandhinagar North Ritaben Ketankumar Patel - BJP - Gandhinagar North Jayantibhai Somabhai Patel (JS Patel) - BJP - Mansa Hardik Bharatbhai Patel - BJP - Viramgam Bhupendrabhai Rajnikant Patel - BJP - Ghatlodia Amit Shah - BJP - Ellisbridge Jitendrakumar Ramanlal Patel (Jitu Bhagat) - BJP - Naranpura Jagdish Vishwakarma - BJP - Nikol Kanchanben Vinubhai Radadiya - BJP - Thakkarbapa Nagar Dineshsinh Rajendrasinh Kushwaha - BJP - Bapunagar Kaushikbhai Sukhlal Jain - BJP - Dariapur Imran Khedawala - INC - Jamalpur-Khadia Shailesh Manubhai Parmar - INC - Danilimda Darshna M. Vaghela - BJP - Asarwa Jagdishbhai Prabhubhai Makwana - BJP - Wadhwan Chauhan Shamajibhai Bhimajibhai - BJP - Chotila Amrutiya Kantilal Shivlal - BJP - Morbi Durlabhjibhai Harakhjibhai Dethariya - BJP - Tankara Jitendra Kantilal Somani - BJP - Wankaner Jayeshbhai Vitthalbhai Radadiya - BJP - Jetpur Chavda Meghjibhai Amarabhai - BJP - Kalavad SC Patel Raghavjibhai Hansrajbhai - BJP - Jamnagar Rural Rivasinh Hardevsinh Solanki (Rivaba Ravindrasinh Jadeja) - BJP - Jamnagar North Akbari Divyeshbhai Ranchhodbhai - BJP - Jamnagar South Ahir Hemantbhai Hardasbhai - AAP - Jamjodhpur Ayar Mulubhai Hardasbhai Bera - BJP - Khambhalia Pabubha Virambha Manek - BJP - Dwarka Arjunbhai Devabhai Modhwadia - INC - Porbandar Kandhalbhai Sarmanbhai Jadeja - SP - Kutiyana Arvindbhai Jinabhai Ladani - INC - Manavadar Bhupendrabhai Gandubhai Bhayani - AAP - Visavadar Kargatiya Bhagvanjibhai Lakhabhai - BJP - Mangrol Chudasama Vimalbhai Kanabhai - INC - Somnath Bhagabhai Dhanabhai Barad - BJP - Talala Pradyuman Ganubhai Vaja - BJP - Kodinar Kalubhai Rathod - BJP - Una Kakadiya Jaysukhbhai Vallabhbhai (Kakadiya JV) - BJP - Dhari Kaushik Kantibhai Vekariya - BJP - Amreli Janakbhai Talaviya - BJP - Lathi Mahant Shambhunath Tundiya - BJP - Gadhada Yogesh R. Patel (Bapji) - BJP - Anand Kamleshbhai Rameshbhai Patel - BJP - Petlad Patel Vipulkumar Vinubhai - BJP - Sojitra Kalpeshbhai Ashabhai Parmar - BJP - Matar Desai Pankajbhai Vinubhai - BJP - Nadiad Zala Rajeshkumar Maganbhai - BJP - Kapadvanj Mansinh Kohyabhai Chauhan - BJP - Balasinor Gulabsinh Somsinh Chauhan - INC - Lunawada Ahir (Bharvad) Jethabhai - BJP - Shahera Suthar Nimishaben Manharsinh - BJP - Morva Hadaf CK Raulji - BJP - Godhra Fatesinh Vakhatsinh Chauhan - BJP - Kalol Jaydrathsinhji Parmar - BJP - Halol Katara Rameshbhai Bhurabhai - BJP - Fatepura Maheshbhai Somjibhai Bhuriya - BJP - Jhalod Bhabhor Shaileshbhai Sumanbhai - BJP - Limkheda Kanaiyalal Bachubhai Kishori - BJP - Dahod Mahendrabhai Bhabhor - BJP - Garbada Khabad Bachubhai Maganbhai - BJP - Devgadbaria Dharmendrasinh Ranubha Vaghela (Bapu) - IND - Vaghodia Rajendrasinh Mohansinh Rathva - BJP - Chhota Udaipur Rathwa Jayantibhai Savjibhai - BJP - Jetpur Abhesinh Motibhai Tadvi - BJP - Sankheda Shaileshbhai Kanaiyalal Mehta (Shailesh Sotta) - BJP - Dabhoi Keyur Narayandas Rokadia - BJP - Sayajigunj Balkrushna Khanderao Shukla (Balu Shukla) - BJP - Raopura Yogeshbhai Narandas Patel - BJP - Manjalpur Chaitanyasinh Pratapsinh Zala - BJP - Padra Akshaykumar Ishvarbhai Patel - BJP - Karjan Dr. Darshna Chandubhai Deshmukh (Vasava) - BJP - Nandod Chaitarbhai Damjibhai Vasava - AAP - Dediyapada Devkishordasji Bhaktisvarupdasji Swami - BJP - Jambusar Arunsinh Ajitsinh Rana - BJP - Vagra Riteshkumar Ramanbhai Vasava - BJP - Jhagadia Rameshbhai Narandas Mistry - BJP - Bharuch Ishwarsinh Thakorbhai Patel - BJP - Ankleshwar Ganpatsinh Vestabhai Vasava - BJP - Mangrol Kunvarjibhai Narsinhbhai Halpati - BJP - Mandvi Arvind Shantilal Rana - BJP - Surat East Kishor Kanani (Kumar) - BJP - Varachha Road Manubhai M. Patel (Fogwa) - BJP - Udhna Harsh Ramesh Sanghvi - BJP - Majura Vinodbhai Amarshibhai Moradiya - BJP - Katargam Purnesh Modi - BJP - Surat West Sandip Desai - BJP - Choryasi Ishvarbhai Alias Anilbhai Ramanbhai Parmar - BJP - Bardoli Mohanbhai Dhanjibhai Dhodiya - BJP - Mahuva Kokani Mohanbhai Dhedabhai - BJP - Vyara RC Patel - BJP - Jalalpore Arvind Chhotubhai Patel - BJP - Dharampur Bharatbhai Kikubhai Patel - BJP - Valsad Kanubhai Mohanlal Desai - BJP - Pardi Jitubhai Harjibhai Chaudhari - BJP - Kaprada Patkar Ramanlal Nanubhai - BJP - Umbergaon

