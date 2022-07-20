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Fixtures Announced! Durand Cup 2022 to Kick-off with Kolkata Derby on August 16

By: Sports Desk

News18.com

Last Updated: July 20, 2022, 21:19 IST

New Delhi, India

Durand Cup, (center) the Shimla Trophy (left )and the President’s Cup (News18.com/Ritayan Basu)
Durand Cup, (center) the Shimla Trophy (left )and the President’s Cup (News18.com/Ritayan Basu)

Durand Cup has 20 teams divided into four groups of five teams each and will be played in Assam, Manipur and West Bengal

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The fixtures for the 131st Durand Cup have been revealed with the tournament scheduled to kick off on August 16 with Kolkata giants ATK Mohun Bagan and East Bengal facing off at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. The Vivekananda Yuba Bharati Krirangan will host the final on September 18.

Alongside the Saltlake stadium or VYBK and Kishore Bharati Krirangan in Kolkata, the Naihati Stadium in the North 24-Parganas district of West Bengal, Durand Cup will also be played in Guwahati’s Indira Gandhi Athletic Stadium and Imphal’s Khuman Lampak stadium.

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The VYBK will play host to 10 games, as well as, all seven knockout games. Guwahati and Imphal will host one of the four groups and a total of 10 games each.

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Durand Cup Fixtures

MATCH NODAYGROUPTEAM NAME 1VSTEAM NAME 2TIMEVENUE
1TUESDAYBEAST BENGAL CLUBVSATK MOHUN BAGAN FCTBDVYBK
2WEDNESDAYAJAMSHEDPUR FCVSINDIAN AIR FORCE FTTBDNAIHATI
3WEDNESDAYDODISHA FCVSNORTH EAST UNITED FCTBDGUWAHATI
4THURSDAYBMUMBAI CITY FCVSINDIAN NAVY FTTBDKISHOREBHARATI
5THURSDAYCNEROCA FCVSTRAU FC(TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION FC)TBDIMPHAL
6FRIDAYDSUDEVA DELHI FC FCVSKERALA BLASTERS FC15:00GUWAHATI
7FRIDAYAMOHAMMEDAN SCVSFC GOA18:00VYBK
8SATURDAYCCHENNAIYIN FCVSARMY RED FT15:00IMPHAL
9SATURDAYBATK MOHUN BAGAN FCVSRAJASTHAN FC18:00NAIHATI
10SUNDAYDNORTH EAST UNITED FCVSARMY GREEN FT15:00GUWAHATI
11SUNDAYAJAMSHEDPUR FCVSBENGALURU FC18:00KISHOREBHARATI
12MONDAYCTRAU FC(TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION FC)VSHYDERABAD FC15:00IMPHAL
13MONDAYBEAST BENGAL CLUBVSMUMBAI CITY FC18:00VYBK
14TUESDAYAFC GOAVSINDIAN AIR FORCE FT15:00NAIHATI
15TUESDAYDODISHA FCVSKERALA BLASTERS FC18:00GUWAHATI
16WEDNESDAYCARMY RED FTVSNEROCA FC15:00IMPHAL
17WEDNESDAYBATK MOHUN BAGAN FCVSINDIAN NAVY FT18:00KISHOREBHARATI
18THURSDAYDARMY GREEN FTVSSUDEVA DELHI FC FC15:00GUWAHATI
19THURSDAYABENGALURU FCVSMOHAMMEDAN SC18:00VYBK
20FRIDAYCHYDERABAD FCVSCHENNAIYIN FC15:00IMPHAL
21FRIDAYBEAST BENGAL CLUBVSRAJASTHAN FC18:00NAIHATI
22SATURDAYAJAMSHEDPUR FCVSFC GOA15:00KISHOREBHARATI
23SATURDAYDNORTH EAST UNITED FCVSKERALA BLASTERS FC18:00GUWAHATI
24SUNDAYCTRAU FC(TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION FC)VSARMY RED FT15:00IMPHAL
25SUNDAYBATK MOHUN BAGAN FCVSMUMBAI CITY FC18:00VYBK
26MONDAYDODISHA FCVSSUDEVA DELHI FC FC15:00GUWAHATI
27MONDAYABENGALURU FCVSINDIAN AIR FORCE FT18:00NAIHATI
28TUESDAYBRAJASTHAN FCVSINDIAN NAVY FT15:00KISHOREBHARATI
29TUESDAYCHYDERABAD FCVSNEROCA FC18:00IMPHAL
30WEDNESDAYDKERALA BLASTERS FCVSARMY GREEN FT15:00GUWAHATI
31WEDNESDAYAJAMSHEDPUR FCVSMOHAMMEDAN SC18:00VYBK
32THURSDAYCTRAU FC(TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION FC)VSCHENNAIYIN FC18:00IMPHAL
33FRIDAYABENGALURU FCVSFC GOA15:00KISHOREBHARATI
34FRIDAYDNORTH EAST UNITED FCVSSUDEVA DELHI FC FC18:00GUWAHATI
35SATURDAYCARMY RED FTVSHYDERABAD FC15:00IMPHAL
36SATURDAYBEAST BENGAL CLUBVSINDIAN NAVY FT18:00VYBK
37SUNDAYDARMY GREEN FTVSODISHA FC15:00GUWAHATI
38SUNDAYAMOHAMMEDAN SCVSINDIAN AIR FORCE FT18:00NAIHATI
39MONDAYBMUMBAI CITY FCVSRAJASTHAN FC15:00KISHOREBHARATI
40MONDAYCNEROCA FCVSCHENNAIYIN FC18:00IMPHAL

Durand Cup 2022 groups:

Group A: FC Goa, Mohammedan SC, Bengaluru FC, Jamshedpur FC, Indian Air Force FT

Group B: East Bengal, ATK Mohun Bagan, Mumbai City FC, Rajasthan United FC, Indian Navy FT

Group C: NEROCA FC, TRAU FC, Hyderabad FC, Chennaiyin FC, Army Red FT

Group D: Odisha FC, NorthEast United FC, Kerala Blasters FC, Sudeva Delhi FC, Army Green FT

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first published: July 20, 2022, 21:17 IST
last updated: July 20, 2022, 21:19 IST