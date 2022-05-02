Indian Railways Update: IRCTC Cancels 119 Trains Today on May 2; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 119 trains, changed sourced station of 12 and short terminated 11 on Monday, May 2 due to maintenance and operational reasons. This includes those cancelled to prioritise the delivery of coal rakes across the country.
The Indian Railways has planned to cancel over 650 passenger trains to allow for faster movement of coal carriages as the nation scrambles to replenish depleting inventories at power plants in a bid to avoid a full-blown power crisis.
Sources from the Railways told CNBC-TV18 that 657 passenger trains, including 500 mail and express train trips and 148 commuter train trips, are to be cancelled to prioritise movement of coal rakes. The Railways has also planned to increase the passage of coal rakes over the next two months.
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Among those cancelled on May 2 are trains that operates between Maharashtra, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Jharkhand, Rajasthan, Bihar, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu among others. The national transporter have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.
CHECK THE FULL LIST OF CANCELLED TRAINS BELOW:
00103 BHUSAVAL JN (BSL) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00107 DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
00158 ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) - SAVDA (SAV)
00159 RAVER (RV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00971 DAHANU ROAD (DRD) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
00979 AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
03591 BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
03592 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
03641 DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
03642 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03643 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03644 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03645 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03646 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
03647 DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG)
03648 TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN)
04379 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY (BE)
04380 BAREILLY (BE) - ROZA JN (ROZA)
05331 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
05332 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
07335 BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED)
07336 SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM)
07795 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08437 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
08438 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
08709 RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG)
08710 DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R)
08861 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
08862 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
09431 SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)
09432 MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)
09433 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
09434 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
09497 GANDHINAGAR CAP (GNC) - VARETHA (VTDI)
09498 VARETHA (VTDI) - GANDHINAGAR CAP (GNC)
10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11265 JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP)
11266 AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP)
12767 NANDED (NED) - SANTRAGACHI JN (SRC)
12811 LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE)
12880 BHUBANESWAR (BBS) - LOKMANYATILAK (LTT)
14307 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
14308 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
14819 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
14820 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
14821 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)
14822 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)
15777 NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
17318 DADAR (DR) - HUBLI JN (UBL)
17325 BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)
17326 MYSORE JN (MYS) - BELGAUM (BGM)
18235 BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP)
18236 BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL)
18247 BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA)
18248 REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP)
18413 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
18414 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
20843 BILASPUR JN (BSP) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)
20935 GANDHIDHAM BG (GIMB) - INDORE JN BG (INDB)
20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22453 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
22454 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
31311 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
31312 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31443 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31450 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31617 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
31622 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
32211 SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE)
34111 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH)
34112 SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)
34352 SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG)
34412 SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR)
34511 CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH)
34711 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH)
34714 SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
36031 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36032 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36035 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36036 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
36037 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
36038 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
37305 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37309 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37316 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37335 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37354 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
38403 HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)
38404 PANSKURA (PKU) - HOWRAH JN (HWH)
38405 HOWRAH JN (HWH) - PANSKURA (PKU)
38406 PANSKURA (PKU) - SANTRAGACHI JN (SRC)
38705 HOWRAH JN (HWH) - KHARAGPUR JN (KGP)
38708 KHARAGPUR JN (KGP) - HOWRAH JN (HWH)
52965 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD)
52966 KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS
Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey
Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains
Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.
Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.
Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.
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