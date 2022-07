Floral to Mirror Work; 4 Lehengas that Need to be on Your Radar Every Season

Styling a lehenga may seem like a daunting task. But the charm of the classic silhouette of a back-baring blouse and stylish skirt of a lehenga will never fade. Lehengas are appropriate for most Indian celebrations, be it weddings or festivals. Therefore investing in one versatile outfit will not only make you look the most stylish in the room but will also give you a chance to style it in different ways.

Take inspiration from your favourite Bollywood actresses to style your next lehenga appearance:

Mirror work

Ananya Panday’s this lehenga look from 2020 shows how a simple lehenga in beige colour can do wonders when paired with mirror work. The young actress was seen in a sparkling ivory and gold Abhinav Mishra lehenga set that came doused in signature mirrorwork.

View this post on Instagram    A post shared by Ananya 💛💫 (@ananyapanday)

Go floral

If it is a summer wedding, opt for light fabrics like chiffon in floral print to make a stunning appearance. Take inspiration from Katrina Kaif who wore this Sabyasachi lehenga featuring a sleeveless plunging neckline along with a matching flowy skirt. The actress styled her look with large chandbalis and left her hair loose.

View this post on Instagram    A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

Contrasting match

Take a cue from Kiara Advani when it comes to pairing solids with prints. The actress wore a solid black blouse with a silver border and plunging neckline and paired it with a lehenga skirt featuring a black and white zig-zag pattern. The Sabyasachi creation came with a signature brown belt featuring the Bengal tiger emblem. Kiara styled the look with a neat braid and a pair of jhumkas. The Shershaah actress also added a touch of regality with a signet ring.

View this post on Instagram    A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

Go minimal

If you are a fan of minimalist soft glam looks, this Varun Chakkilam lehenga worn by Pooja Hegde will be perfect for you. The Telugu actress wore this white and blue lehenga for the Lakme Fashion Week last year. The lehenga comes with minimal blue floral patterns over a pristine white fabric.

View this post on Instagram    A post shared by Pooja Hegde (@hegdepooja)

How are you going to style your next lehenga look?

