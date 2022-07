Happy Birthday Ranveer Singh: Here’s Why The Actor Is The King of Quirk

In a world where you can be anything, Ranveer Singh as his Instagram bio reads, is living the dream. The King of Quirk and all things unconventional, turns 37 today. And to celebrate the man of the hour, we take a look at some of his extravagant ensembles that do 100 per cent justice to his charismatic and full of energy personality.

Ranveer Singh is known for his avant-garde approach to fashion. So, be it him dressed head to toe in Gucci, his Versace underwear, or his Sabyasachi desi avatar, Ranveer’s style quotient graph celebrates the best of traditional and contemporary fashion.

Over the years, Ranveer has experimented with an array of silhouettes, colours, and prints that have set trends. The credit for matching Ranveer’s energy with his fashion choices goes to celebrity stylists Nitasha Gaurav and Eka Lakhani.

While it is hard to see Ranveer in something simple, we wonder how he is going to survive without his wardrobe in the upcoming Netflix show, Ranveer vs Wild with Bear Grylls. So, let’s take a look at some of his quirky and stylish moments, which have redefined menswear fashion in Bollywood.

Suit Up!

Ranveer Singh’s appearances are incomplete without a crisp blazer or a funky bomber jacket. The perfect suit for red carpet events and award functions and a bomber jacket for film promotions have been the latest go-to style recipe the star has been following. Not that we are complaining, the choice of texture, colours and fit complements the star to the T. So, the next time you need a suit reference just head to Ranveer’s Instagram account.

Hats off!

You will find the star donning many ‘bucket’ hats, literally, during his appearances. Bucket Hats in different textures, patterns and colours seems like the next most loved item in Ranveer’s wardrobe. The bucket hat has been in vogue for a few years now and seems like the trend isn’t going anywhere.

Print-o-mania

Only Ranveer Singh can pull off a print on print with gusto! Give the man a crazy print and he will wear it like a boss. Large motifs, animal prints, stars, floral and abstract, Ranveer has tried it all. A bold move yet he makes it look so effortless.

Singh is Bling

Ranveer Singh’s fashion diet is incomplete without bling. The gold mine of talent is also a sucker for all that shines. From sequin jackets to blingy gold pants, the actor has channelled his inner love for gold through fashion. No wonder, he is the ultimate Singh who loves bling!

So, Shady

Ranveer’s love for a cool pair of sunglasses is quite evident in most of his social media images. The oversized glasses that come in varied tinted shades and frames add pizzazz to Ranveer’s overall look.

