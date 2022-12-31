Indian Calendar 2023: Check List of Famous Festivals of India With Dates

CALENDAR 2023: If there is one country that celebrates a diverse array of festivals the entire year, it is India. Each festivities are marked with equal zeal and grandeur and often the joy is shared by people from around the country. There are some major events that are also commemorated on specific days in India. While there are a number of festivals and holidays, depending on the community one belongs to, a few are marked throughout the country. Here is a list of important festivals and holidays you need to keep in mind for 2023:
January
January 1, 2023: New Year’s Day
January 2, 2023: Tailang Swami Jayanti
January 12, 2023: Swami Vivekananda Jayanti and National Youth Day
January 14, 2023: Lohri
January 15, 2023: Makar Sankranti and Pongal
January 23, 2023: Subhas Chandra Bose Jayanti
January 26, 2023: Vasant Panchami and Republic Day
January 30, 2023: Martyr’s Day
February
February 4, 2023: Hazrat Ali’s Birthday and World Cancer Day
February 5, 2023: Guru Ravidas Jayanti
February 15, 2023: Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti
February 18, 2023: Maha Shivratri
February 21, 2023: Ramakrishna Jayanti
March
March 7, 2023: Holika Dahan and Chaitanya Mahaprabhu Jayanti
March 8, 2023: Holi and International Women’s Day
March 10, 2023: Shivaji Jayanti
March 21, 2023: Vernal Equinox Day and Parsi New Year
March 22, 2023: Gudi Padwa
March 23, 2023: Shaheed Diwas
March 24, 2023: Gangaur
March 30, 2023: Ram Navami
April
April 4, 2023: Mahavir Swami Jayanti
April 7, 2023: Good Friday
April 9, 2023: Easter
April 14, 2023: Ambedkar Jayanti and Baisakhi
April 16, 2023: Vallabhacharya Jayanti
April 22, 2023: Earth Day, Eid-al-Fitr, and Ramadan
May
May 1, 2023: International Labour Day, Workers’ Day, Maharashtra Day, and Thrissur Pooram
May 5, 2023: Buddha Purnima
May 7, 2023: Rabindranath Tagore Jayanti
May 14, 2023 (Second Sunday of May): International Mother’s Day
May 22, 2023: Maharana Pratap Jayanti
May 31, 2023: Anti-tobacco Day
June
June 4, 2023: Kabirdas Jayanti
June 5, 2023: World Environment Day
June 18, 2023 (Third Sunday of June): International Father’s Day
June 20, 2023: Jagannath Rath Yatra
June 21, 2023: International Yoga Day
June 29, 2023: Eid-al-Adha
July
July 3, 2023: Guru Purnima
July 19, 2023: Al-Hijra
July 28, 2023: Muharram
August
August 6, 2023 (First Sunday of August): International Friendship Day
August 15, 2023: Independence Day
August 23, 2023: Tulsidas Jayanti
August 29, 2023: Onam
August 30, 2023: Raksha Bandhan
September
September 5, 2023: National Teachers’ Day
September 6, 2023: Janamashtmi (According to Smarta Tradition)
September 7, 2023: Janamashtmi (According to Iskcon)
September 14, 2023: Hindi Diwas
September 19, 2023: Ganesh Chaturthi
September 23, 2023: Autumnal Equinox
September 27, 2023: Eid-e-Milad
October
October 2, 2023: Gandhi Jayanti
October 15, 2023: Maharaja Agrasen Jayanti
October 22, 2023: Durga Ashtami
October 23, 2023: Maha Navami
October 24, 2023: Dussehra
October 28: 2023: Valmiki Jayanti
November
November 1, 2023: Karwa Chauth
November 12, 2023: Lakshmi Puja and Diwali
November 14, 2023: Govardhan Puja and Bhai Dooj
November 19, 2023: Chhath Puja
November 27, 2023: Guru Nanak Jayanti
December
December 1, 2023: World AIDS Day
December 25, 2023: Christmas Day
Read all the Latest Lifestyle News here