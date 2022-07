Koffee With Karan: Janhvi Kapoor and Sara Ali Khan’s Ensembles Brought Perfect Glam to Couch

A binge watch for some and a guilty pleasure for many, the latest season of much loved Koffee With Karan has been grabbing all the attention since its very first episode. The latest episode of the celebrity chat show hosted two divas and real-life good friends, Janhvi Kapoor and Sara Ali Khan, who not only made certain explosive statements but also opened up about their dating lives. While their surprising revelations caught our ears, our eyes were grabbed by their amusing sartorial picks for the night. And we believe that their oh-so-stylish outfits are just perfect for a date night.

Giving us all a hearty dose of glam, the young stars were dressed to impress in their sultry ensemble. Playing around with a sequin dress, Janhvi dazzled the couch with her sexy metallic shimmery gown, featuring a thigh-high slit and daring V plunging neckline. Letting her glamorous outfit do the talking, the Good Luck Jerry actress went for subtle nude lips, winged eyeliner, and perfectly blow-dried hair, which she tied up in a bun as soon as the show host Karan Johar began the enthralling rapid-fire round. The actress paired it all with black shiny heels.

On the other hand, giving a break to her bright neon outfits, Sara channelled her inner French chic in a black and white collared mini dress. Keeping it all simple yet elegant, Sara’s sleeveless black dress featured a silk bow with minimal button detailing below it. Giving it a perfect touch of bling, the Kedarnath actress accessorised her look with golden ear studs. Going for her usual nude but glossy lips, Sara perfectly complemented her look, while the hint of smokey hues on her eyes completed the enthralling look. She gave it all a finishing touch by pairing it with white heels and keeping her wavy tresses open.

Meanwhile, Karan Johar opted for his favourite glittery outfit that included black velvet suit, which had golden detailing on the jacket, making him stand out.

