Malaika Arora Is Back at Being the Original Fashionista in This Scintillating Gown; Check Here

Every time Malaika Arora gets dressed up for an occasion or a picture shoot, one can always count on her to turn up the heat. The actress has a sizable wardrobe full of intriguing outfits. Nothing, however, can match the allure of a figure-hugging dress, and Malaika is certainly adept at maximizing the fashion statement. She is the style queen for this reason. You’ll understand what we mean after taking one glance at her most recent stylish outing. Malaika posted images from a photoshoot to her Instagram page today, and her seductive vibes in a form-fitting, shimmering beige gown set the internet on fire. The diva will capture your attention nonstop.

Malaika Arora surprised her followers on Tuesday by posting a new photoshoot to her Instagram account. They featured the 48-year-old celebrity striking seductive poses while wearing a look from the Elie Madi X Yas Couture collection. Malaika’s jaw-dropping appearance in the beige dress lined with gold and silver sequins was fashioned by celebrity stylist Maneka Harisinghani. If you want to look your best at a party or are planning a maximalist wedding, you should pin Malaika’s gown to your mood board. Scroll down to see her photos and see how she dressed the outfit.

Malaika’s dress has a raised neckline, full-length sleeves, a beige overlay decorated with abstract vertical striped silver and gold sequins, a floor-length skirt, a figure-hugging fit emphasizing her desirable curves, and a short train in the back. Malaika kept the accessories to a minimum to balance off the excessive embellishments on the outfit. She went with gold statement rings, patterned chainlink earrings, and high heels with strappy peep toes.

Last but not least, Malaika’s glam options included centre-parted, loose waves, glittering gold eye makeup, glossy pink lip color, beaming highlighter, flushed cheeks, mascara on the lashes, black eyeliner, sharp contouring, and dewy base. Malaika Arora and Arjun Kapoor are presently dating. The couple made their romance official in 2019, and ever since they haven’t held back from showing their affection for one another on social media.

