Abs-olutely Stunning: Take Notes From These Actresses For Dreamy Abs

While the life of an actor appears much sorted as they are always surrounded by help, but is more than just reciting lines in front of the camera. Once you have been tagged with the title of a celebrity, you need to keep up with your personality and fitness. Similar to many celebrities that you have witnessed like Akshay Kumar, Hrithik Roshan, and John Abraham among others, who over the years have become fitness enthusiasts.

Just like these actors, many Bollywood beauties swear by the gym and possess a goal-worthy body, which is hard to achieve. Their body screams the saga of their hard work, which never goes unheard and always inspires millions. We have pulled together a few actresses who strictly follow the fitness regime and have successfully sculpted some dreamy abs:

Sara Ali Khan

At her Koffee With Karan debut, Sara Ali Khan revealed that she was almost 96 kgs and opened up about living with PCOD. Since then the actress has lost almost 40 kgs and swears by workout. Apart from her acting career, the actress is well known for her fat-to-fit transformation. Besides the rigorous workout regime, Sara follows a strict diet to maintain those perfect abs.

Disha Patani

Ever since Disha Patani made her acting debut, time and again we have received a glance at the actress’s intense fitness routine, which explains her ideal athlete physique. Courtesy to the actress’ love for bikinis that her Instagram timeline is flooded with glimpses of her stunning abs. The Malang actress, who works out twice a day, is often spotted by the paps while hitting the gym. Apart from indulging in heavy machines, Disha loves to incorporate sports like kickboxing and gymnastics into her routine.

Bhumi Pednekar

Bhumi Pednekar’s massive weight loss journey of losing 21 kgs in just 4 months without any crash diet, explains a lot about her caliber. For her 2015 debut film Dum Laga Ke Haisha, Bhumi gained 30 kgs and after the film was wrapped up, she altogether lost 35 kgs. And since then the actress has often motivated millions to start their own journey. Bhumi has even explained many times that the key to attaining an impeccable physique is a healthy diet. After weighing almost 72 kgs and following a strict routine Bhumi currently possesses flawless abs.

Kriti Sanon

One of the hottest divas in B’town, Kriti Sanon won millions when she revealed that she lost 15 kgs after her recent movie Mimi. The actress, who is an avid social media user, often treats her fans and followers to the glimpses of her regime. The highlight of Kriti’s routine is that she never restricts herself to any particular exercise and likes to add versatility to her workout. And to attain that dreamy abs Kriti has not only lived in the gym but also religiously practiced yoga daily.

So, when are you aiming for these envious abs?

