Celebrity-Approved Honeymoon Destination, Which Should Be On Every Newly-Wed's List

Every couple plans their wedding with great enthusiasm and zeal. They want everything to be perfect and on point to make their big day special. After all the tiring arrangements, couples just like to take some time off and spend it with their loved ones. A honeymoon is a great way to get to know each other, relieve the tiredness of the rituals, and just get cosy and romantic with your partner. Planning a honeymoon is quite a task. To make it a bit easier for you, we’ve curated a list of celebrity-approved honeymoon locations that were recently explored by your favourite b-town couples.

Maldives

The Maldives is one of the most loved beach countries in the world. The island country is famous for its beach resorts, private islands, and various other adventure activities. Vicky Kaushal and Katrina Kaif, who got married at Rajasthan’s Six Senses in December last year, took off to the Maldives for their honeymoon. The couple had the time of their lives, and Katrina’s beachy pictures speak for themselves.

Gulmarg

Kashmir is said to be heaven on earth. The beautiful state has a beauty that can’t be explained in words. Mouni Roy and Sauraj Nambiar, who tied the knot in January this year, chose Gulmarg as their go-to destination after the wedding. Their snowy photos are nothing less than a dream come true.

Finland

Anushka Sharma and Virat Kohli are the power couple who have been giving us major couple goals ever since they tied the knot in 2017. The couple had a grand wedding, and they travelled to Finland for their honeymoon. Just like Anushka called it, the cold country is nothing less than a heaven.

Dubai

The sand land has many beautiful places to explore. One can spend a grand romantic honeymoon at this destination just like singers Neha Kakkar and Rohanpreet Singh. The couple got married in 2020 and flew to Dubai. The couple were all smiles as they posed for various happy pictures during their time there.

Oman

The western Asian country of Oman is one of the best places to spend time with your loved one. The global celebrities, Priyanka Chopra and Nick Jonas, booked a private resort in the country and shared adorable pictures of them curling up in each other’s arms.

Book your tickets to these destinations to live out your Bollywood honeymoon dreams!

