Anil Kapoor Has a Heartfelt Birthday Wish For 'Friend, Son-In-Law, Son' Karan Boolani

Actor Anil Kapoor has extended heartfelt wishes to his son-in-law, producer Karan Boolani on his 40th birthday. Anil Kapoor shared two striking pictures with the birthday boy along with Rhea Kapoor and Sunita Kapoor. In the first picture, the family is seen striking a pose where they are all smiling for the camera. The second picture show Anil Kapoor posing with Rhea and Karan.

Anil Kapoor is seen sporting a classic black suit, powder blue shirt and a black tie. Rhea donned a dark green-coloured quirky ensemble. She completed the outfit with a metallic choker and opted for a middle parting hairdo along with minimal makeup. Karan, on the other hand, wore an ash grey turtle neck sweatshirt along with a multi-coloured coat and black pants.

Along with this happy picture, Anil Kapoor penned a birthday wish for Karan that read, “Happy Birthday to my friend/son-in-law and now son…Karan! May you continue to celebrate every moment big and small and live & love life to the fullest! So lucky to have you as a part of the family & our lives". Take a look at the post below.

As soon as Anil Kapoor shared the post online, family, friends and fans flooded the comment section to write happy messages for the birthday boy. Celebrities such as Neetu Kapoor, Vimi Joshi and many more wished Karan on his birthday. Apart from that, fans went on post sweet messages in the comment section. One of the users wrote, “Happy birthday, Karan Boolani. God bless you abundantly", while another user wrote, “such a beautiful picture. God bless and keep you all happy".

Sonam Kapoor shared a series of happy pictures that are truly unmissable. Along with that she also wrote a sweet birthday wish for Karan. “Happy Birthday Karan! Thank you for being the best brother in law, friend and support system… Also 40 looks great on you.. let’s make 🎥 together soon!" read the caption. Take a look at the post below.

Karan Boolani was recently on a trip to the Maldives with his wife Rhea Kapoor. The duo would keep giving fans a glimpse of their vacation through social media. They were joined by their close friends including Pooja Dhingra and Masaba Gupta.

