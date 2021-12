F1: List of Formula One World Champions

Here’s the list of Formula One world champions after Max Verstappen took the 2021 title at the Abu Dhabi Grand Prix on Sunday:

>2021 – Max Verstappen (Netherlands) Red Bull

>2020 – Lewis Hamilton (Britain) Mercedes

>2019 – Hamilton, Mercedes

>2018 – Hamilton, Mercedes

>2017 – Hamilton, Mercedes

>2016 – Nico Rosberg (Germany) Mercedes

>2015 – Hamilton, Mercedes

>2014 – Hamilton, Mercedes

>2013 – Sebastian Vettel (Germany) Red Bull

>2012 – Vettel, Red Bull

>2011 – Vettel, Red Bull

>2010 – Vettel, Red Bull

>2009 – Jenson Button (Britain) Brawn

>2008 – Hamilton, McLaren

>2007 – Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari

>2006 – Fernando Alonso (Spain) Renault

>2005 – Alonso, Renault

>2004 – Michael Schumacher (Germany) Ferrari

>2003 – Schumacher, Ferrari

>2002 – Schumacher, Ferrari

>2001 – Schumacher, Ferrari

>2000 – Schumacher, Ferrari

>1999 – Mika Hakkinen (Finland) McLaren

>1998 – Hakkinen, McLaren

>1997 – Jacques Villeneuve (Canada) Williams

>1996 – Damon Hill (Britain) Williams

>1995 – Schumacher, Benetton

>1994 – Schumacher, Benetton

>1993 – Alain Prost (France) Williams

>1992 – Nigel Mansell (Britain) Williams

>1991 – Ayrton Senna (Brazil) McLaren

>1990 – Senna, McLaren

>1989 – Prost, McLaren

>1988 – Senna, McLaren

>1987 – Nelson Piquet (Brazil) Williams

>1986 – Prost, McLaren

>1985 – Prost, McLaren

>1984 – Niki Lauda (Austria) McLaren

>1983 – Piquet, Brabham

>1982 – Keke Rosberg (Finland) Williams

>1981 – Piquet, Brabham

>1980 – Alan Jones (Australia) Williams

>1979 – Jody Scheckter (South Africa) Ferrari

>1978 – Mario Andretti (U.S.) Lotus

>1977 – Lauda, Ferrari

>1976 – James Hunt (Britain) McLaren

>1975 – Lauda, Ferrari

>1974 – Emerson Fittipaldi (Brazil) McLaren

>1973 – Jackie Stewart (Britain) Tyrrell

>1972 – Fittipaldi, Lotus

>1971 – Stewart, Tyrrell

>1970 – Jochen Rindt (Austria) Lotus

>1969 – Stewart, Matra

>1968 – Graham Hill (Britain) Lotus

>1967 – Denny Hulme (New Zealand) Brabham

>1966 – Jack Brabham (Australia) Brabham

>1965 – Jim Clark (Britain) Lotus

>1964 – John Surtees (Britain) Ferrari

>1963 – Clark, Lotus

>1962 – Hill, BRM

>1961 – Phil Hill (U.S.) Ferrari

>1960 – Brabham, Cooper

>1959 – Brabham, Cooper

>1958 – Mike Hawthorn (Britain) Ferrari

>1957 – Juan Manuel Fangio (Argentina) Maserati

>1956 – Fangio, Lancia/Ferrari

>1955 – Fangio, Mercedes

>1954 – Fangio, Mercedes/Maserati

>1953 – Alberto Ascari (Italy) Ferrari

>1952 – Ascari, Ferrari

>1951 – Fangio, Alfa Romeo

>1950 – Giuseppe Farina (Italy) Alfa Romeo

Multiple champions:

>7 – Schumacher, Hamilton

>5 – Fangio

>4 – Prost, Vettel

>3 – Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna

>2 – Ascari, Graham Hill, Clark, Fittipaldi, Hakkinen, Alonso.

