Kolkata Knight Riders (KKR) IPL 2022 Full Schedule: Date, Time, Venue, Fixtures of All Matches

Kolkata Knight Riders (KKR) will lock horns with defending champions Chennai Super Kings (CSK) in the Indian Premier League (IPL) 2022 opener on March 26 at Mumbai Wankhede Stadium. The BCCI on Sunday released the complete fixture of the tournament in which each of the 10 teams will play 14 games each in the league stages. (IPL 2022 Full Schedule)

Here’s the full schedule of KKR for IPL 2022:

DATE TIME PM/AM HOME TEAM AWAY TEAM VENUE 26-03-22 07:30 PM Chennai Super Kings Kolkata Knight Riders Wankhede Stadium 30-03-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders DY Patil Stadium 01-04-2022 07:30 PM Kolkata Knight Riders Punjab Kings Wankhede Stadium 06-04-2022 07:30 PM Kolkata Knight Riders Mumbai Indians MCA Stadium, Pune 10-04-2022 03:30 PM Kolkata Knight Riders Delhi Capitals Brabourne - CCI 15-04-2022 07:30 PM Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Brabourne - CCI 18-04-2022 07:30 PM Rajasthan Royals Kolkata Knight Riders Brabourne - CCI 23-04-2022 03:30 PM Kolkata Knight Riders Gujarat Titans DY Patil Stadium 28-04-22 07:30 PM Delhi Capitals Kolkata Knight Riders Wankhede Stadium 02-05-2022 07:30 PM Kolkata Knight Riders Rajasthan Royals Wankhede Stadium 07-05-2022 07:30 PM Lucknow Super Giants Kolkata Knight Riders MCA Stadium, Pune 09-05-2022 07:30 PM Mumbai Indians Kolkata Knight Riders DY Patil Stadium 14-05-2022 07:30 PM Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad MCA Stadium, Pune 18-05-2022 07:30 PM Kolkata Knight Riders Lucknow Super Giants DY Patil Stadium

Kolkata Knight Riders Full Squad: Andre Russell (R), Venkatesh Iyer (R), Sunil Narine (R), Varun Chakravarthy (R), Pat Cummins, Shreyas Iyer, Nitish Rana, Shivam Mavi, Sheldon Jackson, Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Anukul Roy, Rasikh Dar, Baba Indrajith, Chamika Karunaratne, Abhijeet Tomar, Pratham Singh, Ashok Sharma, Sam Billings, Alex Hales, Tim Southee, Ramesh Kumar, Mohammad Nabi, Umesh Yadav, Aman Khan

