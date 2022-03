Royal Challengers Bangalore (RCB) IPL 2022 Full Schedule: Date, Time, Venue, Fixtures of All Matches

After retaining Virat Kohli, Glenn Maxwell and Mohammed Siraj and by adding a host of top T20 talents from India and beyond, Royal Challengers Bangalore will be aiming for a fresh start and end their wait for a maiden IPL trophy when they start their campaign against Punjab Kings at the DY Patil Stadium on March 27. (IPL 2022 Full Schedule)

Aftet taking on PBKS, RCB will meet Kolkata Knight Riders at the same venue before locking horns with Rajasthan Royals which then will give way to a blockbuster clash with five-time IPL winners Mumbai Indians on April 9.

Here’s RCB’s full schedule for IPL 2022:-

MATCH DAY MATCH NO. DAY DATE TIME PM/AM HOME TEAM AWAY TEAM VENUE 2 3 Sun 27-03-2022 07:30 PM Punjab Kings Royal Challengers Bangalore DY Patil Stadium 5 6 Wed 30-03-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders DY Patil Stadium 11 13 Tue 05-04-2022 07:30 PM Rajasthan Royals Royal Challengers Bangalore Wankhede Stadium 15 18 Sat 09-04-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Mumbai Indians MCA Stadium, Pune 18 22 Tue 12-04-2022 07:30 PM Chennai Super Kings Royal Challengers Bangalore DY Patil Stadium 22 27 Sat 16-04-2022 07:30 PM Delhi Capitals Royal Challengers Bangalore Wankhede Stadium 25 31 Tue 19-04-2022 07:30 PM Lucknow Super Giants Royal Challengers Bangalore DY Patil Stadium 29 36 Sat 23-04-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Sunrisers Hyderabad Brabourne - CCI 32 39 Tue 26-04-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Rajasthan Royals MCA Stadium, Pune 36 43 Sat 30-04-2022 03:30 PM Gujarat Titans Royal Challengers Bangalore Brabourne - CCI 40 49 Wed 04-05-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings MCA Stadium, Pune 44 54 Sun 08-05-2022 03:30 PM Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Wankhede Stadium 49 60 Fri 13-05-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Punjab Kings Brabourne - CCI 55 67 Thu 19-05-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Gujarat Titans Wankhede Stadium

RCB Full Squad: Virat Kohli, Glenn Maxwell, Mohammed Siraj, Faf du Plessis, Dinesh Karthik, Anuj Rawat, Finn Allen, Akash Deep, Josh Hazlewood, Jason Behrendorff, Chama Milind, Karn Sharma, Harshal Patel, Wanindu Hasaranga, Shahbaz Ahmed, Mahipal Lomror, Sherfane Rutherford, Suyash Prabhudesai, Aneeshwar Gautam, David Willey, Luvnith Sisodia, Siddharth Kaul

