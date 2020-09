ALV vs ROS Dream11 Team: Check Dream11 Prediction / ALV vs ROS Dream11 Best Picks / ALV vs ROS Dream11 Captain / ALV vs ROS Dream11 Vice Captain/ Dream11 Tips / Online Cricket Tips and more

ALV vs ROS Dream11 Predictions, ECS T10 Cartaxo, Alvalade CC vs Rossio CC Playing XI, Cricket Fantasy Tips | Alvalade CC will be squaring off against Rossio CC in their next scheduled fixture in the ECS T10 Cartaxo league on Monday, September 21. There are a total of six teams that are going to be a part of the ECS T10 Cartaxo league. These teams include Alvalade CC, Malo CC Vilamoura, Rossio CC, Royal CC Lisbon, Oerias CC and Amigos CC Ansiao. ECS T10 Cartaxo, Alvalade CC vs Rossio CC will commence from 8 PM at the Cartaxo Cricket Ground, Cartaxo.

ECS T10 Cartaxo, Alvalade CC vs Rossio CC Live Streaming

Every game will be live-streamed worldwide on the European Cricket Network and on FanCode - a multi-sport aggregator platform, from the house of Dream Sports for the Indian Sub-Continent.

ALV vs ROS ECS T10 Cartaxo, Alvalade CC vs Rossio CC Live Score / Scorecard

ECS T10 Cartaxo, Alvalade CC vs Rossio CC: Match Details

September 21 - 8 pm Indian Standard Time (IST) at the Cartaxo Cricket Ground, Cartaxo

ECS T10 Cartaxo, ALV vs ROS Dream11 team for Alvalade CC vs Rossio CC:

ECS T10 Cartaxo 2020 ALV vs ROS Dream11 prediction for Alvalade CC vs Rossio CC captain: R Sarwar

ECS T10 Cartaxo 2020 ALV vs ROS Dream11 prediction for Alvalade CC vs Rossio CC vice-captain: A Andani

ECS T10 Cartaxo 2020 ALV vs ROS Dream11 prediction for Alvalade CC vs Rossio CC wicket keeper: R Sarwar

ECS T10 Cartaxo 2020 ALV vs ROS Dream11 prediction for Alvalade CC vs Rossio CC batsmen: A Ahmad, H Riasat, M Thapa, S Sharma, A Andani

ECS T10 Cartaxo 2020 ALV vs ROS Dream11 prediction for Alvalade CC vs Rossio CC all-rounders: A Nawaz, G Singh

ECS T10 Cartaxo 2020 ALV vs ROS Dream11 prediction for Alvalade CC vs Rossio CC bowlers: K Ahmad, J Khan, B Singh

ALV vs ROS ECS T10 Cartaxo, Alvalade CC Cricket playing 11 against Rossio CC: Rana Sarwar (WK), Arslan Ahmad, Gaganpreet Singh, Davinder Singh, Kazim Ahmad, Muhammad Usman, Surinder Paul, Adnan Akhtar, Waqas Jahangir, Waqar Sarfaraz, Gursewak Singh

ALV vs ROS ECS T10 Cartaxo Rossio CC playing 11 against Alvalade CC: Yogesh Paudel, Arslan Naseem, Manish Gurung, Kulwant Singh, Madhukar Thapa, Binod Gyawali, Suman Kunwar, Sarvesh Sharma, Harjit Singh, Azher Andani, Saddam Hossain Akbory