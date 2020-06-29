Home News Photos Videos Live Scores Results Schedule Blogs

Get the app

Live

EUROPEAN CRICKET SERIES KUMMERFELD, 2020 Match 1, Adelaide Oval, Adelaide, 29 June, 2020

2ND INN

KSV Cricket

53 (7.5)

KSV Cricket
v/s
PSV Hann Munden
PSV Hann Munden*

2/2 (1.3)

PSV Hann Munden need 52 runs in 51 balls at 6.11 rpo

fixtures

All matches

1st Test: ENG VS WI

upcoming
ENG ENG
WI WI

Rose Bowl, Southampton

08 Jul, 202015:30 IST

2nd Test: ENG VS WI

upcoming
ENG ENG
WI WI

Manchester

16 Jul, 202015:30 IST

3rd Test: ENG VS WI

upcoming
ENG ENG
WI WI

Manchester

24 Jul, 202015:30 IST

1st Test: ENG VS PAK

upcoming
ENG ENG
PAK PAK

Lord's

30 Jul, 202015:30 IST

ECS T10 Kummerfeld 2020: Live Streaming, When And Where to Watch Online, Latest Cricket Matches, Timings in India

Check live streaming details, when and where to watch, full schedule and full squads for the ECS T10 Kummerfeld.

Cricketnext Staff |June 29, 2020, 11:26 AM IST
Dream11 European Cricket Series St Gallen,Dream11 ECS T10 - St Gallen,Dream11 European Cricket Series St Gallen 2020,Dream11 European Cricket Series St Gallen 2020 schedule,Dream11 European Cricket Series 2020,Dream11 European Cricket Series official website,Dream11 European Cricket Series 2020 scorecard,latest cricket news,Dream11 Predictions,Dream11 Tips,ECS T10 League - St Gallen,live streaming

The latest tournament in the European Cricket Series is ECS T10 Kummerfeld League that will start from June 29 (Monday). Six German teams will take part in a total of 20 matches during the five-day extravaganza. Each day will see four matches and the finals will be held on Friday. The teams that will partake in the tournament are Kummerfelder Sportverein, SG Findorff EV, MTV Stallions, Polizeisportverein Hann Munden, SC Europa and VFB Fallersleben.

Check live streaming details, when and where to watch, full schedule and full squads for the ECS T10 Kummerfeld.

Live streaming details: All the matches can be live streamed on the FanCode app. The matches won't be shown on TV in India.

Full schedule

June 29

12:30 PM: KSV Cricket vs PSV Hann Munden

3:00 PM: MTV Stallions vs SG Findorff

5:30 PM: PSV Hann Munden vs SG Findorff

8:00PM: MTV Stallions vs PSV Hann Munden

June 30

12:30 PM: VFB Fallersben vs KSV Cricket

3:00 PM: PSV Hann Munden vs SC Europa Cricket

5:30 PM: VFB Fallersben vs SC Europa Cricket

8:00 PM: PSV Hann Munden vs VFB Fallersben

July 1

12:30 PM: SC Europa Cricket vs KSV Cricket

3:00 PM: VFB Fallersben vs MTV Stallions

5:30 PM: MTV Stallions vs SC Europa Cricket

8:00 PM: KSV Cricket vs MTV Stallions

July 2

12:30 PM: SG Findorff vs SC Europa Cricket

3:00 PM: KSV Cricket vs SG Findorff

5:30 PM: SG Findorff vs VFB Fallersben

8:00 PM: TBC vs TBC

July 3

12:30 PM: TBD vs TBD

3:00 PM: TBD vs TBD

5:30 PM: TBD vs TBD

8:00 PM: TBD vs TBD

Full Squads

Kummerfelder Sportverein: Souman Das, Sharaanya Sadarangani, Syed Zaid-Hasan, Muhammad Samiullah, Asad Ahmad Khan, Faisal Bin Mubashar, Sulaiman Kakar, Sadeequllah Shinwari, Naveed Ahmad, Asad Jan Dawoodkhel, Partip Datta, Adhyay Datta, Israr Khan, Mussaddiq Ahmad, Finn Sadarangani, Shekib Naibkhel, Sultan Sherzad Shah, Satar Darwesh, Masoud Dostkhel, Dilraj Singh, Saied Sajad Sadat, Shoaib Azam, Izatullah Dawalatzai, Safilluah Ahmad Zai, Rezuan Afzan.

Polizeisportverein Hann Munden: Nasir Rustamkheil, Amanullah Sharifi, Kamran Niasi, Sajid Jaberkhel, Awal Khan-Safi, Wahid Muhammad, Zaheer Khan-Jamali, Junaid Javed, Omedullah Safi, Royal Sotra, Adeel Ahmad, Sardar Wali-Kakar, Imran Hafiz, Vinod Joshi, Matiullah Yousafzai, Gulraiz Mustafa, Nader Khan-Rahmany, Amin Zadran.

MTV Stallions: Vijith Vijayan, Kamran Wazeri, Bikramjit Singh-Sehgal, Mustafa Ahmadi, Asghar Amarkhil, Iitikhar Yakoob-Ali, Muneeb Mohammad, Sanaullah Amarkhel, Zohaib Orya, Pradeep Singh-Bhandari, Kalyan Yalamanchili, Ismail Khalid, Harshit Shah, Pratik Desai, Sasanka Sanka, Srinu Tumpara, Azizulah Ahmadi, Mohammad Faruq-Arabzai, Brijesh Prajapati, Shayirham Kurukkal, Deepak Tandon, Surajlal Putta-Motilal, Prashanth Potharlanka, Gaurav Singh-Rathore, Basit Orya, Saidul Islam, Prakash Singh, Wajid Orya, Suraj Singh, Farhan Azmi, Ehsanollah Moman, Ujwal Gadiraju, Gholam Atiq-Ali.

SG Findorff EV: Ghullam Farooq Amirie, Shekhar Patra, Ahmed Hamid Wardak, Ifthikhar Khan, Mohamat Jalil, Giriraj Manoharan, Alexander Knapman, Naill Perfect, Abdullah Khan, Hammad Khan, Fakhar Ahmed, Masih Shams, Ahmad Asghar, Maroof Sayeed Shah, Aziz Ullah Dawodzy, Rashad Mehmood, Shafqat Ashraf, Ahsan Ashraf, Luqman Ahmad, Ammar Khalid, Jeevan Bhatt.

SC Europa: I Amini, M Muhammad, S Darwesh, W Amini, M Herath, M Khan Jr, R Khan, A Sharma, D Khan Aryubi, H Shinwari, I Zazai, U Farooq, B Shinwari, D Rana, I Khan Jr, S Ahmad, V Thakar, G Akbar Dargey, A Soni, A Wajid Khan.

VFB Fallersleben: S Kannan, R Koul, S Jan, A Tomar, K Bolla, S Vasisth, S Kumar Muthyala, V Shetye, J Siddaiaha, Y Sajikumar Pal, M Badhe, S Siddiqui, K Deshpande, R Chandra Bhumireddy.

ECS T10 KummerfeldECS T10 Kummerfeld 2020Full Schedulefull squadslive streamingWhen and where to watch

Upcoming Matches

ICC CWC 2019 | 1st Test Test | Wed, 08 Jul, 2020

WI v ENG
Rose Bowl, Southampton

ICC CWC 2019 | 2nd Test Test | Thu, 16 Jul, 2020

WI v ENG
Manchester

ICC CWC 2019 | 3rd Test Test | Fri, 24 Jul, 2020

WI v ENG
Manchester

ICC CWC 2019 | 1st Test Test | Thu, 30 Jul, 2020

PAK v ENG
Lord's All Fixtures

Team Rankings

Rank Team Points Rating
1 Australia 3028 116
2 New Zealand 2406 115
3 India 3085 114
4 England 3466 105
5 Sri Lanka 2454 91
see more
Rank Team Points Rating
1 England 4820 127
2 India 5819 119
3 New Zealand 3716 116
4 South Africa 3345 108
5 Australia 3518 107
see more
Rank Team Points Rating
1 Australia 5285 278
2 England 4564 268
3 India 9319 266
4 Pakistan 5470 260
5 South Africa 4380 258
see more