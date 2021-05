ECS T10 – Prague 2021 Live Streaming Details: When and Where to Watch Online, Full Squads And Full Schedule

The ECS T10 – Prague 2021 will resume from Monday after a one-day break. A total of 10 teams are taking part in the event which got underway from May 3 and will continue till May 15 when the two semifinals, bronze-medal match and the finale will be played. The teams have been divided into two groups of five each.

The 10 teams are PCK Prague CC Kings, VCC Vinohrady, BCC Bohemian, PSM Prague Spartans Mobilizers, BRD Brno Raiders, Brno Rangers, Prague Barbarians Vandals, Prague Spartans Vanguards, United CC, Prague CC RooksHere’s everything you need to know about ECS T10 Prague 2021

When is the ECS T10 Prague 2021 getting started?

The ECS T10 Prague 2021 began on May 3 and will continue till May 15.

What TV channel will show the ECS T10 Prague 2021 matches?

The ECS T10 Prague 2021 will not be broadcast on TV in India.

How can I live stream the ECS T10 Prague 2021 matches?

The ECS T10 Prague 2021 match can be streamed on FanCode in India.

What are the full squads for ECS T10 Prague 2021 matches?

Prague Barbarians Vandals: Amritpal Rai, Jahanur Hoque, Pydi Karthik, Uday Gali, Kushagra Bhatnagar, Pankaj Pundir, Piyush Kumar, Ravi Sangam, Bilal Samad, Muralidhara Vandrasi, Sabawoon Davizi, Sagar Madhireddy, Sumit Pokdiyal, Vamshi Krishna, Yashwantha Salian, Divyendra Singh, Pradeep Gangappa, Sahil Grover

Vinohrady CC: Ben Smith, Frederick Heydenrych, Michael Londesborough, Mikulas Stary, Sarbojeet Bhowmick, Vikrant Godara, Vojtech Hasa, Alex Sirisena, Kyle Gilham, Lukas Fencl, Shubhranshu Chaudhary, Venkatesh Margasahayam, Yashkumar Patel, Arshad Ali, Arshad Hayat, Ashley McGlynn, John Corness, Ritik Tomar, Chris Pearce, Nirmil Kumar, Siddarth Goud

United CC: Abhishek Deshpande, Manish Singh, Meet Parikh, Rhuturaj Magare, Senthil Kumar, Shashvat Raizada, Shyamal Joshi, Vivek Shankar, Chaitanya Parachure, Mustafa Nawab, Neelesh Pandit, Pramod Bagauly, Saurabh Await, Ayush Sharma, Kunal Deshmukh, Piyushsingh Baghel, Rakesh Bomishetti, Ritesh Khanna, Abhimanyu Singh, Amit Pangarkar, Chetan Sharma, Ghanshyam Kumar

Prague CC Kings: Aakash Parmar, Arun Ashokan, Prakash Sadasivan, Sharan Ramakrishnan, Sudesh Wickramasekara, Ali Sittar, Charles Croucher, Sameera Maduranga, Sivagnanam Gnanatheeswaran, Suditha Udugala, Keyur Mehta, Kushal Mendon, Laxminarayanan Selvan, Smit Patel, Surya Rengarajan, Hilal Ahmad, Sudhir Gladson

Brno Raiders: Amit Vyas, Antony Francis Jayarat, Ashish Matta, Chirag Kheradiya, Hari Krishna Pitta, Naveen Joseph, Praveen Prasad, Raghavendra Singh, Sudeep Roy, Aamir Husain, Ajinkya Dhamdhere, Arun Vasudevan, Cecil Sundaram, Deelan Vadher, Jaipal Singh Rathore, Kushal Mishra, Piyush Tripathi, Saqib Sadiq, Suresh Ramarao, Muhammad Ansar, Sureshkumar Nagaraj

Bohemian CC: Amin Hossain, Imran ul-Haq, MD Mohiuddin, Muhammad Usman, Philip Katon, Saqlain Mukhtar, Zahid Mahmood, Abul Farhad, Ali Waqar, Arif Javed, Saurabh Kakaria, Waheed ur-Rehman, Waseem Khan, Javed Iqbal, Ravindra Singh Bist, Sazib Bhuiyan, SM Aktaruzzaman, GM Hasanat, Muhammad Nabeel, Muhammad Zubair, Pratap Jagtap

Prague CC Rooks: Jinny Panilet, Karthick Gopalakrishnan, Summet Malik, Abhishek Pal, Avinash Kumar, Dan Casey, Jahangir Wani, Manish Sahijwani, Christopher Tebb, Dijo Vincent, Dipankumar Patel, Kamaldeep Singh, Murali Krishna, Naveen Gunasekaran, Naveen Padmaraju, Rohit Deshmoyni, Vinod Suthar, Jeet Shah, Kasi Viswanathan, Sujith Gopalakrishnan

Prague Spartans Mobilizers: Mani Paduru, Naveen Purandhar, Sagor Md Sahadat Hossain, Siddharth Sharma, Vineet Mahajan, Ashok Somireddy, Nokul Namburi, Kapil Kumar, Prasad Ramachandran, Suresh Kuramboyina, Vijay Karthikeyan, Al Mahmud, Santosh Reddy, Vaibhav Naukudkar, Arun Konda, Arun Natarajan, Sarthak Bhatta, Vatsal Kansara

Brno Rangers: Abhijit Kar, Dylan Steyn, Kudzai Chomusora, Saeed Khan, Saeed Rasul, Sitaram Prabhukhot, Somesekhar Banerjee, Vikram Padigala, Rahat Ali, Sandeep Tiwari, Tripyrari Kania Lal, Ali Kashif, Jan Hoffmann, Naveed Ahmed, Somsuvro Basu, Sony Mitra, Ushan Gunathilake, Vishnu Revi

Prague Spartans Vanguards: Dheeraj Thakur, Kranthi Venkataswamy, Parth Bhalodiya, Karthik Ekambaram, Sandeep Kumar, Shanmugham Ravi, Suhaib Wani, Vignesh Kumar, Arman Bhuiyan, Ashutosh Arya, Farooq Abdullah, Neeraj Tyagi, Satyajit Sengupta, Vyshakh Jagannivasan, Shobhit Bhatia, Varun Mehta

