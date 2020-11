GRD Vs LSH Dream11 Predictions, Vincy Premier League, Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers Playing XI, Pitch Report Cricket Fantasy Tips

GRD Vs LSH Dream11 Team: Check Dream11 Prediction /GRD Vs LSH Dream11 Best Picks / GRD Vs LSH Dream11 Captain / GRD Vs LSH Dream11 Vice Captain/ Dream11 Tips / Online Cricket Tips and more

In the last match of Wednesday, November 18, Grenadines Divers will take on La Soufriere Hikers. Both the teams had faced each other on November 16. In the previous fixture, La Soufriere Hikers defeated Grenadines Divers by eight wickets.

The upcoming Vincy Premier League match between Grenadines Divers and La Soufriere Hikers will commence from 10:30 PM IST at the Arnos Vale Sporting Complex, St Vincent.

GRD Vs LSH Vincy Premier League, Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers: Live Score

GRD Vs LSH Vincy Premier League, Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers: Match Details

November 18 - 10:30 PM Indian Standard Time (IST) at the Arnos Vale Sporting Complex, St Vincent.

GRD Vs LSH Vincy Premier League dream 11 team Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers

GRD Vs LSH Vincy Premier League dream 11 Prediction Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers Captain: Kevin Abraham

GRD Vs LSH Vincy Premier League dream 11 Prediction Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers Vice-Captain: Dillon Douglas

GRD Vs LSH Vincy Premier League dream 11 Prediction Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers wicketkeeper: Wayne Harper

GRD Vs LSH Vincy Premier League dream 11 Prediction Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers batsmen: Tyrone Theophile, Desron Maloney, Salvan Browne

GRD Vs LSH Vincy Premier League dream 11 Prediction Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers All-Rounders: Asif Hooper, Kavem Hodge, Dillon Douglas

GRD Vs LSH Vincy Premier League dream 11 Prediction Grenadines Divers vs La Soufriere Hikers Bowlers: Kevin Abraham, Othneil Lewis, Geron Wyllie, Obed McCoy

GRD Vs LSH Vincy Premier League Grenadines Divers probable XI vs La Soufriere Hikers: Shem Browne, Asif Hopper, Kadir Nedd, Tyrone Theophile, Obed McCoy, Kevin Abraham, Wayne Harper, Razine Browne, Braxie Browne, Geron Wyllie, Romario Grant

GRD Vs LSH Vincy Premier League La Soufriere Hikers probable XI vs Grenadines Divers: Salvan Browne, Desron Maloney, Dillon Douglas, Kavem Hodge, Benniton Stapleton, Othneil Lewis, Anson Latchman, Casmus Hackshaw, Rayan Williams, Tilron Harry, Jeremy Haywood