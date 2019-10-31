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India A vs India B, Live Cricket Score, Deodhar Trophy at Ranchi: India B Eye Big Total

Cricketnext Staff | Updated: October 31, 2019, 10:49 AM IST
India A vs India B, Live Cricket Score, Deodhar Trophy at Ranchi: India B Eye Big Total

Catch all the live updates from the India A vs India B Deodhar Trophy match on News18.

Shubman Gill, Hanuma Vihari and Parthiv Patel have been named captains of the India C, India A and India B teams respectively ahead of the 2019 Deodhar Trophy to be played from October 31 to November 4 in Ranchi. Star Test spinner Ravichandran Ashwin will be playing for India A.

Parthiv will also be wicketkeeper for India B, Ishan Kishan has been named in the role for India A. Dinesh Karthik will be behind the stumps for India C.

India A: Hanuma Vihari (C), Devdutt Padikkal, A.R. Easwaran, Vishnu Vinod, Amandeep Khare, Abhishek Raman, Ishan Kishan (WK), Shahbaz Ahmed, Ravi Bishnoi, Ravichandran Ashwin, Jaydev Unadkat, Sandeep Warrier, Siddarth Kaul, Bhargav Merai

India B: Parthiv Patel (C & WK), Priyank Panchal, Yashasvi Jaiswal, Baba Aparajith, Kedar Jadhav, Ruturaj Gaekwad, Shahbaz Nadeem, Anukul Roy, K Gowtham, Vijay Shankar, Mohammed Siraj, Rush Kalaria, Yarra Prithviraj, Nitish Rana

India C: Shubman Gill (C), Mayank Agarwal, Anmolpreet Singh, Suryakumar Yadav, Priyam Garg, Dinesh Karthik (WK), Axar Patel, Mayank Markande, Jalaj Saxena, Avesh Khan, Dhawal Kulkarni, Ishan Porel, D G Pathania, Virat Singh

deodhar trophyDeodhar Trophy LiveDeodhar Trophy Live ScoreIndia A vs India B

Upcoming Matches

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OMA v SCO
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ICC CWC 2019 | 1st T20I T20 | Fri, 01 Nov, 2019

ENG v NZ
Christchurch HO

ICC CWC 2019 | 3rd T20I T20 | Fri, 01 Nov, 2019

SL v AUS
Melbourne

ICC CWC 2019 | 1st Semi-Final T20 | Fri, 01 Nov, 2019

NED v IRE
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Team Rankings

Rank Team Points Rating
1 India 4659 119
2 New Zealand 2829 109
3 England 4366 104
4 South Africa 3177 102
5 Australia 3270 99
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Rank Team Points Rating
1 England 6745 125
2 India 7071 122
3 New Zealand 4837 112
4 Australia 5543 111
5 South Africa 5193 110
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Rank Team Points Rating
1 Pakistan 7935 274
2 England 4253 266
3 South Africa 4720 262
4 Australia 5762 262
5 India 8620 261
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