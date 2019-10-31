Catch all the live updates from the India A vs India B Deodhar Trophy match on News18.
Shubman Gill, Hanuma Vihari and Parthiv Patel have been named captains of the India C, India A and India B teams respectively ahead of the 2019 Deodhar Trophy to be played from October 31 to November 4 in Ranchi. Star Test spinner Ravichandran Ashwin will be playing for India A.
Parthiv will also be wicketkeeper for India B, Ishan Kishan has been named in the role for India A. Dinesh Karthik will be behind the stumps for India C.
India A: Hanuma Vihari (C), Devdutt Padikkal, A.R. Easwaran, Vishnu Vinod, Amandeep Khare, Abhishek Raman, Ishan Kishan (WK), Shahbaz Ahmed, Ravi Bishnoi, Ravichandran Ashwin, Jaydev Unadkat, Sandeep Warrier, Siddarth Kaul, Bhargav Merai
India B: Parthiv Patel (C & WK), Priyank Panchal, Yashasvi Jaiswal, Baba Aparajith, Kedar Jadhav, Ruturaj Gaekwad, Shahbaz Nadeem, Anukul Roy, K Gowtham, Vijay Shankar, Mohammed Siraj, Rush Kalaria, Yarra Prithviraj, Nitish Rana
India C: Shubman Gill (C), Mayank Agarwal, Anmolpreet Singh, Suryakumar Yadav, Priyam Garg, Dinesh Karthik (WK), Axar Patel, Mayank Markande, Jalaj Saxena, Avesh Khan, Dhawal Kulkarni, Ishan Porel, D G Pathania, Virat Singh
Live Score, News & WC 2019 Updates
India A vs India B, Live Cricket Score, Deodhar Trophy at Ranchi: India B Eye Big Total
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