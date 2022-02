IPL 2022 Mega Auction Live Updates: Here's How The 10 Franchises Stack up

Two days. 600 players. 10 franchises. The two-day IPL mega auction is nearing its end. Accelerated auction is underway. with 106 players in the fray.

Here’s a look at how the 10 teams stack up ahead of the season:-

MUMBAI INDIANS

Batters: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Dewald Brevis

Wicketkeepers-Batters: Ishan Kishan

Allrounders: Kieron Pollard, Tilak Varma, Sanjay Yadav

Bowlers: Jasprit Bumrah, Basil Thampi, Murugan Ashwin, Jaydev Unadkat, Mayank Markande

CHENNAI SUPER KINGS

Batters: Ruturaj Gaikwad, Robin Uthappa

Allrounders: Ravindra Jadeja, Moeen Ali, Dwayne Bravo, Shivam Dube, Rajvardhan Hangargekar

Fast Bowlers: Deepak Chahar, Tushar Deshpande, KM Asif, Simarjeet Singh

Spinners: Mahessh Theekhana

Wicketkeepers-Batters: MS Dhoni, Ambati Rayudu,

KOLKATA KNIGHT RIDERS

Batters: Shreyas Iyer, Ajinkya Rahane, Rinku Singh

Wicketkeepers-Batters: Sheldon Jackson

Allrounders: Andre Russell, Venkatesh Iyer, Nitish Rana, Pat Cummins, Sunil Narine, Ankul Roy, Shivam Mavi, Pat Cummins

Bowlers: Varun Chakravarthy

SUNRISERS HYDERABAD

Batters: Kane Williamson, Aiden Markram, Priyam Garg, Rahul Tripathi,

Wicketkeepers: Nicholas Pooran

Allrounders: Abhishek Sharma, Abdul Samad, Marco Jansen, Washington Sundar

Fast Bowlers: Kartik Tyagi, Umran Malik, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajanm Shreyas Gopal, Jagadeesha Suchith

RAJASTHAN ROYALS

Batters: Devdutt Padikkal, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal

Wicketkeepers-Batters: Jos Buttler, Sanju Samson

Allrounders: Riyan Parag, Ravichandran Ashwin,

Fast Bowlers: Trent Boult, Navdeep Saini, KC Cariappa, Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal

DELHI CAPITALS

Batters: Prithvi Shaw, David Warner, Mandeep Singh, Ashwin Hebbar

Allrounders: Axar Patel, Lalit Yadav, Yash Dhull, Ripal Patel, Kamlesh Nagarkoti, Sarfaraz Khan, Mitchell Marsh

Wicketkeepers-Batters: Rishabh Pant, KS Bharat

Bowlers: Chetan Sakariya, Mustafizur Rahman, Shardul Thakur, Anrich Nortje, Sarfaraz Khan, Khaleel Ahmed, Kuldeep Yadav

ROYAL CHALLENGERS BANGALORE

Batters: Virat Kohli, Faf du Plessis, Finn Allen

Wicketkeepers: Dinesh Karthik, Anuj Rawat

Allrounders: Glenn Maxwell, Mahipal Lomror, Sherfane Rutherford, Harshal Patel, Wanindu Hasaranga, Shahbaz Ahmed, Akash Deep

Fast Bowlers: Josh Hazlewood, Mohammed Siraj

PUNJAB KINGS

Batters: Shikhar Dhawan, Mayank Agarwal\

Wicketkeepers-Batters: Jonny Bairstow, Prabhsimran Singh, Jitesh Sharma

Allrounders: Liam Livingstone, Shahrukh Khan, Odean Smith, Harpreet Brar, Raj Bawa

Fast Bowlers: Kagiso Rabada, Arshdeep Singh, Sandeep Sharma, Ishan Porel, Rahul Chahar

GUJARAT TITANS

Batters: Shubman Gill, Jason Roy, Abhinav Manohar

Allrounders: Hardik Pandya, Rahul Tewatia, Jayant Yadav, Vijay Shankar, Dominic Drakes, Darshan Nalkande

Fast Bowlers: Mohammed Shami, Lockie Ferguson, Rashid Khan, R Sai Kishore, Noor Ahmed, Yash Dayal

Wicketkeepers-Batters:

LUCKNOW SUPER GIANTS

Batters: Manish Pandey, Manan Vohra

Wicketkeepers-Batters: KL Rahul, Quinton de Kock

Allrounders: Marcus Stoinis, Jason Holder, Krishnappa Gowtham, Krunal Pandya, Deepak Hooda

Bowlers: Mark Wood, Dushmantha Chameera, Ankit Rajpoot, Avesh Khan, Ravi Bishnoi, Shahbaz Nadeem

