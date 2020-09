MSF vs SVW Dream11 Predictions, ECS T10 Frankfurt, MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 Playing XI, Cricket Fantasy Tips

MSF vs SVW Dream11 Team: Check Dream11 Prediction / MSF vs SVW Dream11 Best Picks / MSF vs SVW Dream11 Captain / MSF vs SVW Dream11 Vice Captain/ Dream11 Tips / Online Cricket Tips and more

In the fourteenth match of the ongoing ECS T10 Frankfurt league, MSC Frankfurt will be up against SV Wiesbaden 1899 on Wednesday, September 30.

Both the teams have not played a single match in the league till now. It will be interesting to watch the performance of both the teams. ECS T10 Frankfurt, MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 will commence from 6:30 PM at the Frankfurt Oval.

ECS T10 Frankfurt, MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 Live Streaming

Every game will be live streamed worldwide on the European Cricket Network and on FanCode - a multi-sport aggregator platform, from the house of Dream Sports for the Indian Sub-Continent.

MSF vs SVW ECS T10 Frankfurt, MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 Live Score / Scorecard

ECS T10 Frankfurt, MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899: Match Details

September 30 - 6:30 pm Indian Standard Time (IST) at the Frankfurt Oval

ECS T10 Frankfurt, MSF vs SVW Dream11 team for MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899

ECS T10 Frankfurt 2020 MSF vs SVW Dream11 prediction for MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 captain: Habib Rahman

ECS T10 Frankfurt 2020 MSF vs SVW Dream11 prediction for MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 vice-captain: Zabiullah Arjubi

ECS T10 Frankfurt 2020 MSF vs SVW Dream11 prediction for MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 wicket keeper: Habib Rahman

ECS T10 Frankfurt 2020 MSF vs SVW Dream11 prediction for MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 batsmen: Mohammad Rahimi, Sajid Khan Afridi

ECS T10 Frankfurt 2020 MSF vs SVW Dream11 prediction for MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 all-rounders: Malik Zadran, Mohammad Rahimi, Adel Khan, Zabiullah Arjubi

ECS T10 Frankfurt 2020 MSF vs SVW Dream11 prediction for MSC Frankfurt vs SV Wiesbaden 1899 bowlers: Sekandar Khan, Bashir Zamankhel, Idrees Miakhel, Nasrullah Zadran

MSF vs SVW ECS T10 Frankfurt MSC Frankfur playing 11 against SV Wiesbaden 1899: Habib Rahman (WK), Adel Khan, Zabiullah Arjubi, Qader Khan, Muslim Yar Ashraf, Waseem Khan, Daud Muhammad, Sajid Khan Afridi, Sekandar Khan, Bashir Zamankhel, Idrees Miakhel

MSF vs SVW ECS T10 Frankfurt, SV Wiesbaden 1899 playing 11 against MSC Frankfurt: Shahan Agha (WK), Malik Zadran, Mohammad Rahimi, Amin Khan, Khalid Khan Zadran, Jawed Khan, Fayaz Khan Nasseri, Momin Zadran, Abdullah Zadran, Enamullah Zadran, Nasrullah Zadran