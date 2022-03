Mumbai Indians (MI) IPL 2022 Full Schedule: Date, Time, Venue, Fixtures of All Matches

Record five-time IPL champions Mumbai Indians will begin their season when they square off against Delhi Capitals at the Brabourne Stadium on March 27. The Rohit Sharma-led MI will be aiming to bounce back after failing to make the playoffs last year and continue their domination of the popular T20 league.

Here’s the full list of fixtures for Mumbai Indians in IPL 2022:-

MATCH DAY MATCH NO. DAY DATE TIME PM/AM HOME TEAM AWAY TEAM VENUE 2 2 Sun 27-03-2022 03:30 PM Delhi Capitals Mumbai Indians Brabourne - CCI 8 9 Sat 02-04-2022 03:30 PM Mumbai Indians Rajasthan Royals DY Patil Stadium 12 14 Wed 06-04-2022 07:30 PM Kolkata Knight Riders Mumbai Indians MCA Stadium, Pune 15 18 Sat 09-04-2022 07:30 PM Royal Challengers Bangalore Mumbai Indians MCA Stadium, Pune 19 23 Wed 13-04-2022 07:30 PM Mumbai Indians Punjab Kings MCA Stadium, Pune 22 26 Sat 16-04-2022 03:30 PM Mumbai Indians Lucknow Super Giants Brabourne - CCI 27 33 Thu 21-04-2022 07:30 PM Mumbai Indians Chennai Super Kings DY Patil Stadium 30 37 Sun 24-04-2022 07:30 PM Lucknow Super Giants Mumbai Indians Wankhede Stadium 36 44 Sat 30-04-2022 07:30 PM Rajasthan Royals Mumbai Indians DY Patil Stadium 42 51 Fri 06-05-2022 07:30 PM Gujarat Titans Mumbai Indians Brabourne - CCI 45 56 Mon 09-05-2022 07:30 PM Mumbai Indians Kolkata Knight Riders DY Patil Stadium 48 59 Thu 12-05-2022 07:30 PM Chennai Super Kings Mumbai Indians Wankhede Stadium 53 65 Tue 17-05-2022 07:30 PM Mumbai Indians Sunrisers Hyderabad Wankhede Stadium 57 69 Sat 21-05-2022 07:30 PM Mumbai Indians Delhi Capitals Wankhede Stadium

Mumbai Indians Full Squad IPL 2022

Rohit Sharma (c), Jasprit Bumrah, Kieron Pollard, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Dewald Brevis, Basil Thampi, Murugan Ashwin, Jaydev Unadkat, Mayank Markande, N Tilak Varma, Sanjay Yadav, Jofra Archer, Daniel Sams, Tymal Mills, Tim David, Riley Meredith, Mohd Arshad Khan, Anmolpreet Singh, Ramandeep Singh, Rahul Buddhi, Hrithik Shokeen, Arjun Tendulkar, Aryan Juyal, Fabian Allen

