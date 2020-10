PKCC vs CTT Dream11 Predictions, ECS T10 Barcelona, Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC Playing XI, Cricket Fantasy Tips

PKCC vs CTT Dream11 Team: Check Dream11 Prediction / PKCC vs CTT Dream11 Best Picks / PKCC vs CTT Dream11 Captain / PKCC vs CTT Dream11 Vice Captain/ Dream11 Tips / Online Cricket Tips and more

ECS T10 Barcelona, Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC match is scheduled to be held on Wednesday, October 28. Catalunya Tigers CC will eye the win in order to maintain their all victory streak. The team have won five out of five matches till now. Pakcelona CC is in bad form as they have lost four out of the total six matches that they have played. In their latest outing, Pakcelona CC were beaten by Kings CC by seven wickets while Catalunya Tigers CC beat Pak Montcada by four runs.

ECS T10 Barcelona, Pakcelona CC vs Catalunya Tigers will begin at 8 PM IST at the Montjuic Ground in Barcelona.

PKCC vs CTT ECS T10 Barcelona, Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC Live Streaming

Every game will be live streamed worldwide on the European Cricket Network and on FanCode - a multi-sport aggregator platform, from the house of Dream Sports for the Indian Sub-Continent.

PKCC vs CTT ECS T10 Barcelona, Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC CC Live Score / Scorecard

PKCC vs CTT ECS T10 Barcelona, Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC: Match Details

October 28 - 8 PM Indian Standard Time (IST) at the Montjuic Ground in Barcelona.

ECS T10 Barcelona, PKCC vs CTT Dream11 team for Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC

ECS T10 Barcelona PKCC vs CTT Dream11 prediction for Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC captain: Raja Khaliq-ur-Rehman

ECS T10 Barcelona PKCC vs CTT Dream11 prediction for Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC vice-captain: Mansab Ali

ECS T10 Barcelona PKCC vs CTT Dream11 prediction for Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC wicket keeper: Shahid Iqbal

ECS T10 Barcelona PKCC vs CTT Dream11 prediction for Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC batsmen: Azeem Azam, Saleem Haider, Gurwinder Singh Sidhu

ECS T10 Barcelona PKCC vs CTT Dream11 prediction for Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC all-rounders: Ghulam Sarwar, Umair Aftab, Mansab Ali

ECS T10 Barcelona PKCC vs CTT Dream11 prediction for Pakcelona CC vs Catalunya Tigers CC bowlers: Zulqarnain Haider, Samar Shamshad, Ghulam Dastgeer, Raja Khaliq-ur-Rehman

PKCC vs CTT ECS T10 Barcelona, Pakcelona CC playing 11 against Catalunya Tigers CC: Shahid Iqbal (WK), Raja Waqas Shahzad, Ishtiaq Nazir, Syed Abu Bakar Hussain, Muhammad Iftikhar, Adalat Ali, Adeel Ahmed, Mansab Ali, Azeem Azam, Saleem Haider, Raja Khaliq-ur-Rehman

PKCC vs CTT ECS T10 Barcelona, Catalunya Tigers CC playing 11 against Pakcelona CC: Tahir Ilyas (WK), Muhammad Ilyas, Mustansar Iqbal, Zulqarnain Haider, Samar Shamshad, Ghulam Dastgeer, Ghulam Sarwar, Umair Aftab, Hardeep Singh, Muhammad Amir Raza, Gurwinder Singh Sidhu