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Punam Raut Dropped From India Women's Team England Series

PTI | Updated: March 26, 2018, 10:23 PM IST
Punam Raut Dropped From India Women's Team England Series

Indian Women's Cricket team. (Getty Images)

New Delhi: Opener Punam Raut was today dropped from the 15-member Indian women's cricket team named for the upcoming four-match ODI series against England Women to be played in Nagpur.

Dayalan Hemalatha has been named in the squad in place of Raut, who was criticised for slow batting in the ODI series against Australia earlier this month which India lost 0-3.

The matches will be played on April 3, 6, 9 and 12 in Nagpur.

The All-India Women's Selection Committee also picked India A squad that will play a practice game against England Women.

India Women's ODI squad: Mithali Raj (Captain), Harmanpreet Kaur (vice-captain), Smriti Mandhana, Deepti Sharma, Jemimah Rodrigues, Dayalan Hemalatha, Veda Krishnamurthy, Devika Vaidya, Jhulan Goswami, Shikha Pandey, Pooja Vastrakar, Ekta Bisht, Poonam Yadav, Sushma Verma (wicket-keeper), Rajeshwari Gayakwad.

India A squad: Deepti Sharma (Captain), Jemimah Rodrigues, Devika Vaidya, Dayalan Hemalatha, Priya Punia, Anuja Patil, Mona Meshram, Sukanya Parida, Kavita Patil, Shanti Kumari, Tanushree Sarkar, Nuzhat Parween (wicket-keeper), Radha Yadav, T P Kanwar.

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First Published: March 26, 2018, 10:23 PM IST

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RankTeamPointsRating
1 India 5313 121
2 South Africa 4484 115
3 Australia 4174 104
4 New Zealand 3489 100
5 England 4829 99
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