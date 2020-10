WBBL T20 2020: Complete List of Fixtures for The Sixth Season of Women’s Big Bash League

Eight teams will compete in a double round-robin format. Every team plays 14 matches throughout this season of WBBL 2020. The top four will proceed to compete in the semi-finals and the two winners here will face each-other in the final

The premier Twenty20 tournament for female cricketers in Australia, Women’s Big Bash League (WBBL) is set to start on Sunday, October 25. | The WBBL fixtures for the 2020 season have been announced and all the matches will be played in Sydney. There will be a total of 59 matches including the two semi-final matches and the final.

Eight teams will compete in a double round-robin format. Every team plays 14 matches throughout this season of WBBL 2020. The top four will proceed to compete in the semi-finals and the two winners here will face each-other in the final. There will be two to four matches every day across five stadiums in Sidney in a span of 36 days. The venues are Sydney Showground Stadium, Hurstville Oval, North Sydney Oval, Drummoyne Oval and Blacktown International Sportspark.

There will be a live telecast on Sony Six and Sony Six HD for Indian viewers. The live stream will be available on SonyLiv.com as well.

Here is the full list of final fixture for WBBL 2020:

Day 1- October 25

• Match 1- Scorchers vs Heat at 4:50 am IST

• Match 2- Sixers vs Thunder at 8:15 am IST

• Match 3- Strikers vs Hurricanes at 5:00 am IST

• Match 4- Renegades vs Stars at 9:00 am IST

Day 2- October 26

• Match 5- Stars vs Thunder at 4:00 am IST

• Match 6- Heat vs Renegades at 4:00 am IST

• Match 7- Sixers vs Strikers at 9:00 am IST

• Match 8- Scorchers vs Hurricanes at 9:00 am IST

Day 3- October 31

• Match 9- Thunder vs Strikers at 6:45 am IST

• Match 10- Renegades vs Scorchers at 9:00 am IST

• Match 11- Heat vs Hurricanes at 10:10 am IST

• Match 12- Sixers vs Stars at 1:35 pm IST

Day 4- November 1

• Match 13- Strikers vs Scorchers at 4:00 am IST

• Match 14- Thunder vs Heat at 4:50 am IST

• Match 15- Renegades vs Sixers at 8:15 am IST

• Match 16- Hurricanes vs Stars at 9:00 am IST

Day 5- November 3

• Match 17- Hurricanes vs Renegades at 9:00 am IST

• Match 18- Strikers vs Stars at 1:35 pm IST

Day 6- November 4

• Match 19- Scorchers vs Thunder at 9:00 am IST

• Match 20- Heat vs Sixers at 1:35 pm IST

Day 7- November 7

• Match 21- Heat vs Strikers at 6:45 am IST

• Match 22- Renegades vs Thunder at 9:00 am IST

• Match 23- Sixers vs Hurricanes at 10:10 am IST

• Match 24- Stars vs Scorchers at 1:35 pm IST

Day 8- November 8

• Match 25- Hurricanes vs Thunder at 4:00 am IST

• Match 26- Renegades vs Strikers at 4:50 am IST

• Match 27- Heat vs Stars at 8:15 am IST

• Match 28- Sixers vs Scorchers at 9:00 am IST

Day 9- November 10

• Match 29- Stars vs Strikers at 9:00 am IST

• Match 30- Renegades vs Hurricanes at 1:35 pm IST

Day 10- November 11

• Match 31- Scorchers vs Sixers at 9:00 am IST

• Match 32- Heat vs Thunder at 1:35 pm IST

Day 11- November 14

• Match 33- Scorchers vs Renegades at 6:45 am IST

• Match 34- Strikers vs Heat at 9:00 am IST

• Match 35- Hurricanes vs Sixers at 10:10 am IST

• Match 36- Thunder vs Stars at 1:35 pm IST

Day 12- November 15

• Match 37- Strikers vs Sixers at 4:00 am IST

• Match 38- Thunder vs Scorchers at 4:50 am IST

• Match 39- Stars vs Renegades at 8:15 am IST

• Match 40- Hurricanes vs Heat at 9:00 am IST

Day 13- November 17

• Match 41- Hurricanes vs Strikers at 4:00 am IST

• Match 42- Scorchers vs Stars at 9:00 am IST

• Match 43- Sixers vs Heat at 9:00 am IST

• Match 44- Thunder vs Renegades at 1:35 pm IST

Day 14- November 18

• Match 45- Heat vs Scorchers at 4:00 am IST

• Match 46- Stars vs Hurricanes at 9:00 am IST

• Match 47- Strikers vs Renegades at 9:00 am IST

• Match 48- Thunder vs Sixers at 1:35 pm IST

Day 15- November 21

• Match 49- Stars vs Heat at 4:00 am IST

• Match 50- Strikers vs Thunder at 9:00 am IST

• Match 51- Hurricanes vs Scorchers at 10:10am IST

• Match 52- Sixers vs Renegades at 1:35 pm IST

Day 16- November 22

• Match 53- Thunder vs Hurricanes at 4:00 am IST

• Match 54- Scorchers vs Strikers at 4:50 am IST

• Match 55- Stars vs Sixers at 8:15 am ST

• Match 56- Renegades vs Heat at 9:00 am IST

Following this, the semi-finals and final will be held accordingly.