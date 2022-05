Indian Railways Cancels Nearly 900 Trains on May 27, May 28; Here's How to Check Full List

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Passengers planning to travel by train braces for tough times ahead as Indian Railways have decided to cancel 394 trains on Friday, May 27, and have so far announced cancellation of 485 on Saturday.

According to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website, national transporter has cancelled 394 trains, changed sourced station in 24 and short terminated 27 today due to maintenance and operational reasons. At least 320 trains were cancelled on May 26.

Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE'S THE FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON MAY 27

00109 SANGOLA (SGLA) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

00111 PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD)

00113 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY)

00464 AMRITSAR JN (ASR) – HOWRAH JN (HWH)

01511 PUNE JN (PUNE) – BARAMATI (BRMT)

01512 BARAMATI (BRMT) – DAUND JN (DD)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

