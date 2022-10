Indian Railways Update: IRCTC Cancels 140 Trains Today on October 20; Check Full List

INDIAN RAILWAY UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 140 trains today on Thursday, October 20. The national transporter has also decided to change source station in 19 trains and short terminate 19 for maintenance and operational reasons. Among the cancelled trains are those operating between Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal Chhattisgarh, Rajasthan and Gujarat among others. Railways has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF CANCELLED TRAINS ON OCTOBER 20

00113 BHIWANDI ROAD (BIRD) – SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)

01135 BHUSAVAL JN (BSL) – DAUND JN (DD)

01535 PUNE JN (PUNE) – PHALTAN (PLLD)

01536 PHALTAN (PLLD) – PUNE JN (PUNE)

01537 LONAND (LNN) – PHALTAN (PLLD)

01538 PHALTAN (PLLD) – LONAND (LNN)

01539 PUNE JN (PUNE) – SATARA (STR)

01540 SATARA (STR) – PUNE JN (PUNE)

01605 PATHANKOT (PTK) – JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) – PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01609 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

01671 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – UDHAMPUR (UHP)

01885 BINA JN (BINA) – DAMOH (DMO)

01886 DAMOH (DMO) – BINA JN (BINA)

03085 AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT)

03086 NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03094 RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ)

03369 MADHUPUR JN. (MDP) – KODERMA (KQR)

03370 KODERMA (KQR) – MADHUPUR JN. (MDP)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

04008 JIND JN (JIND) – ROHTAK JN (ROK)

04387 NAJIBABAD JN (NBD) – KOTDWARA (KTW)

04388 KOTDWARA (KTW) – NAJIBABAD JN (NBD)

04551 BHATINDA (BTI) – FAZILKA (FKA)

04552 FAZILKA (FKA) – BHATINDA (BTI)

04601 PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX)

04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04647 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04685 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04686 JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK)

04699 PATHANKOT (PTK) – BAIJNATHPAPROLA (BJPL)

04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) – PATHANKOT (PTK)

04971 ROHTAK JN (ROK) – JIND JN (JIND)

05031 GORAKHPUR (GKP) – GONDA JN (GD)

05032 GONDA JN (GD) – GORAKHPUR (GKP)

05092 SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD)

05135 CHHAPRA (CPR) – AUNRIHAR JN. (ARJ)

05136 AUNRIHAR JN. (ARJ) – CHHAPRA (CPR)

05145 CHHAPRA (CPR) – SIWAN JN (SV)

05146 SIWAN JN (SV) – CHHAPRA (CPR)

05153 SIWAN JN (SV) – NAKAHA JUNGLE (JEA)

05154 GORAKHPUR (GKP) – SIWAN JN (SV)

05334 MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05445 CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY)

05446 VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR)

05453 GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP)

05517 DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR)

05518 HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG)

05591 DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR)

05592 HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG)

06441 ERNAKULAM JN (ERS) – KOLLAM JN (QLN)

06635 SATNA (STA) – MANIKPUR JN (MKP)

06636 MANIKPUR JN (MKP) – SATNA (STA)

06637 SATNA (STA) – MANIKPUR JN (MKP)

06638 MANIKPUR JN (MKP) – SATNA (STA)

06663 MADURAI JN (MDU) – SENGOTTAI (SCT)

06664 SENGOTTAI (SCT) – MADURAI JN (MDU)

06778 KOLLAM JN (QLN) – ERNAKULAM JN (ERS)

06802 COIMBATORE JN (CBE) – SALEM JN (SA)

06803 SALEM JN (SA) – COIMBATORE JN (CBE)

06920 BIJAPUR (BJP) – HUBLI JN (UBL)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) – PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) – JAIJON DOABA (JJJ)

07330 BIJAPUR (BJP) – HUBLI JN (UBL)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08275 RAIPUR JN (R) – JUNAGARH ROAD (JNRD)

08276 JUNAGARH ROAD (JNRD) – RAIPUR JN (R)

08317 SAMBALPUR (SBP) – JUNAGARH ROAD (JNRD)

08318 JUNAGARH ROAD (JNRD) – SAMBALPUR (SBP)

08527 RAIPUR JN (R) – VISAKHAPATNAM (VSKP)

08528 VISAKHAPATNAM (VSKP) – RAIPUR JN (R)

08665 BHOJUDIH JN. (BJE) – CHANDRAPURA (CRP)

08666 CHANDRAPURA (CRP) – BHOJUDIH JN. (BJE)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) – PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) – EKTA NAGAR (EKNR)

09483 MAHESANA JN (MSH) – PATAN (PTN)

09484 PATAN (PTN) – MAHESANA JN (MSH)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11029 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – KOLHAPUR (KOP)

11030 KOLHAPUR (KOP) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)

11040 GONDIA JN (G) – KOLHAPUR (KOP)

11306 GADAG JN (GDG) – SOLAPUR JN (SUR)

11410 NIZAMABAD JN. (NZB) – PUNE JN (PUNE)

13343 VARANASI (BSB) – SHAKTINAGAR (SKTN)

13346 SINGRAULI (SGRL) – VARANASI (BSB)

14203 VARANASI (BSB) – LUCKNOW (LKO)

14204 LUCKNOW (LKO) – VARANASI (BSB)

14213 VARANASI (BSB) – BAHRAICH (BRK)

14214 BAHRAICH (BRK) – VARANASI (BSB)

17227 DRONACHELLAM JN (DHNE) – GUNTUR JN (GNT)

20927 PALANPUR JN (PNU) – BHUJ (BHUJ)

20928 BHUJ (BHUJ) – PALANPUR JN (PNU)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) – AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) – EKTA NAGAR (EKNR)

22141 PUNE JN (PUNE) – NAGPUR (NGP)

22441 CHITRAKOT (CKTD) – KANPUR CENTRAL (CNB)

22442 KANPUR CENTRAL (CNB) – CHITRAKOT (CKTD)

22484 GANDHIDHAM BG (GIMB) – JODHPUR JN (JU)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

36823 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

36825 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

36838 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

36840 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

37246 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37247 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37253 HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC)

37256 BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37825 HOWRAH JN (HWH) – BARDDHAMAN (BWN)

37836 BARDDHAMAN (BWN) – HOWRAH JN (HWH)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

