Indian Railways Update: IRCTC Cancels 169 Trains Today on June 8; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: A day after cancelling 213 trains, Indian Railways has decided to cancel 169 on Wednesday, June 8 due to maintenance and operational reasons. It has also changed sourced station in 26 and short terminated 26 trains. According to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website, at least 118 trains will remain cancelled on Thursday, June 9.

Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

ALSO READ: Indian Railways Clarifies on Luggage Policy, Says ‘No Change Has Been Made in the Recent Past’

HERE’S A LIST OF FULLY CANCELLED TRAINS ON JUNE 8

00106 BHIMSEN (BZM) – BHUSAVAL JN (BSL)

00108 MUZAFFARPUR JN (MFP) – MANMAD JN (MMR)

00109 SANGOLA (SGLA) – MUZAFFARPUR JN (MFP)

00111 PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD)

00113 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) – SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY)

00157 SAVDA (SAV) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)

01767 GONDA JN (GD) – BAHRAICH (BRK)

01768 BAHRAICH (BRK) – GONDA JN (GD)

02563 SAHARSA JN (SHC) – NEW DELHI (NDLS)

02564 NEW DELHI (NDLS) – SAHARSA JN (SHC)

02569 DARBHANGA JN (DBG) – NEW DELHI (NDLS)

02570 NEW DELHI (NDLS) – DARBHANGA JN (DBG)

03086 NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ)

03087 AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) – ASANSOL MAIN (ASN)

03592 ASANSOL MAIN (ASN) – BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03641 DILDARNAGAR JN (DLN) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)

03642 PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03643 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03644 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03645 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03646 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

03647 DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG)

03648 TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN)

04379 ROZA JN (ROZA) – BAREILLY(NR) (BE)

04380 BAREILLY(NR) (BE) – ROZA JN (ROZA)

04753 BHATINDA JN (BTI) – SHRI GANGANAGAR (SGNR)

04756 SHRI GANGANAGAR (SGNR) – BHATINDA JN (BTI)

04871 MERTA CITY (MEC) – MERTA ROAD JN (MTD)

04872 MERTA ROAD JN (MTD) – MERTA CITY (MEC)

05091 GONDA JN (GD) – SITAPUR (STP)

05092 SITAPUR (STP) – GONDA JN (GD)

05093 GORAKHPUR (GKP) – GONDA JN (GD)

05094 GONDA JN (GD) – GORAKHPUR (GKP)

05331 KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB)

05332 MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM)

05366 RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB)

05371 GONDA JN (GD) – BAHRAICH (BRK)

05372 BAHRAICH (BRK) – GONDA JN (GD)

05373 GONDA JN (GD) – BAHRAICH (BRK)

05374 BAHRAICH (BRK) – GONDA JN (GD)

06245 HOSPET JN (HPT) – HARIHAR (HRR)

06246 HARIHAR (HRR) – HOSPET JN (HPT)

07397 HOSPET JN (HPT) – BELLARY JN (BAY)

07398 BELLARY JN (BAY) – HOSPET JN (HPT)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT)

08437 BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC)

08438 CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC)

08705 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08706 DONGARGARH (DGG) – BILASPUR JN. (BSP)

08709 RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG)

08710 DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R)

08737 RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN. (BSP)

08738 BILASPUR JN. (BSP) – RAIGARH (RIG)

08739 SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN. (BSP)

08740 BILASPUR JN. (BSP) – SHAHDOL (SDL)

08754 ITWARI (ITR) – RAMTEK (RTK)

08755 RAMTEK (RTK) – NAGPUR (NGP)

08861 GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG)

08862 JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G)

09524 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) – OKHA (OKHA)

10101 RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN)

11265 JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP)

11266 AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP)

12204 AMRITSAR JN (ASR) – SAHARSA JN (SHC)

12529 PATLIPUTRA (PPTA) – LUCKNOW (LJN)

12530 LUCKNOW (LJN) – PATLIPUTRA (PPTA)

12531 GORAKHPUR (GKP) – LUCKNOW (LJN)

12532 LUCKNOW (LJN) – GORAKHPUR (GKP)

12557 MUZAFFARPUR JN (MFP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12565 DARBHANGA JN (DBG) – NEW DELHI (NDLS)

12571 GORAKHPUR (GKP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12768 SANTRAGACHI JN (SRC) – NANDED (NED)

12879 LOKMANYATILAK (LTT) – BHUBANESWAR (BBS)

14307 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY(NR) (BE)

14308 BAREILLY(NR) (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

14673 JAYNAGAR (JYG) – AMRITSAR JN (ASR)

15007 VARANASI CITY (BCY) – LUCKNOW (LJN)

15008 LUCKNOW (LJN) – VARANASI CITY (BCY)

15009 GORAKHPUR (GKP) – MAILANI (MLN)

15010 MAILANI (MLN) – GORAKHPUR (GKP)

15066 PANVEL (PNVL) – GORAKHPUR (GKP)

15067 GORAKHPUR (GKP) – BANDRA TERMINUS (BDTS)

15069 GORAKHPUR (GKP) – AISHBAGH (ASH)

15070 AISHBAGH (ASH) – GORAKHPUR (GKP)

15113 GOMATI NAGAR (GTNR) – CHHAPRA KACHERI (CI)

15204 LUCKNOW (LJN) – BARAUNI JN (BJU)

15212 AMRITSAR JN (ASR) – DARBHANGA JN (DBG)

15273 RAXAUL JN (RXL) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

15274 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – RAXAUL JN (RXL)

15612 SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY)

15615 GUWAHATI (GHY) – SILCHAR (SCL)

15616 SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY)

15656 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) – KAMAKHYA (KYQ)

15708 AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR)

15777 NEW JALPAIGURI (NJP) – ALIPUR DUAR JN (APDJ)

15778 ALIPUR DUAR JN (APDJ) – NEW JALPAIGURI (NJP)

15887 BADARPUR JN. (BPB) – GUWAHATI (GHY)

15888 GUWAHATI (GHY) – BADARPUR JN. (BPB)

16053 CHENNAI CENTRAL (MAS) – TIRUPATI (TPTY)

16054 TIRUPATI (TPTY) – CHENNAI CENTRAL (MAS)

16545 YASVANTPUR JN (YPR) – KARATAGI (KTGG)

16546 KARATAGI (KTGG) – YASVANTPUR JN (YPR)

17329 HUBLI JN (UBL) – VIJAYAWADA JN (BZA)

17330 VIJAYAWADA JN (BZA) – HUBLI JN (UBL)

18235 BHOPAL (BPL) – BILASPUR JN. (BSP)

18236 BILASPUR JN. (BSP) – BHOPAL (BPL)

18247 BILASPUR JN. (BSP) – REWA (REWA)

18248 REWA (REWA) – BILASPUR JN. (BSP)

18413 PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI)

18414 PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP)

19575 OKHA (OKHA) – NATHDWARA (NDT)

20502 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – AGARTALA (AGTL)

22169 RANI KAMALAPATI (RKMP) – SANTRAGACHI JN (SRC)

22453 LUCKNOW (LJN) – MEERUT CITY (MTC)

22454 MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOW (LJN)

22531 CHHAPRA (CPR) – MATHURA JN. (MTJ)

22532 MATHURA JN. (MTJ) – CHHAPRA (CPR)

22537 GORAKHPUR (GKP) – LOKMANYATILAK (LTT)

22959 VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC)

31311 SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM)

31312 KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH)

31411 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH)

31617 SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA)

31622 RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH)

32211 SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE)

32212 DANKUNI (DKAE) – SEALDAH (SDAH)

34111 KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH)

34112 SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB)

34352 SONARPUR JN. (SPR) – CANNING (CG)

34412 SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN. (SPR)

34511 CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH)

34711 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH)

34714 SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

34935 NAMKHANA (NMKA) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

37305 HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU)

37306 SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH)

37307 HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL)

37308 HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH)

37309 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37312 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37319 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37327 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37330 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37343 HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK)

37348 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37354 TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH)

37411 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37412 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

37415 SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK)

37416 TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE)

43418 ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

43420 ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

43422 ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

43510 TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

43512 TIRUTTANI (TRT) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

52965 DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD)

52966 KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)

66008 ARAKKONAM (AJJ) – CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

Read all the Latest News , Breaking News and IPL 2022 Live Updates here.