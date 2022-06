Indian Railways Update: IRCTC Cancels 269 Trains Today on June 22; Check Full List Here

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways operations seemed to be limping back to normalcy after at least five days of violent protests against the recently announced ‘Agnipath’ military recruitment scheme, with national transporter deciding to cancel 269 trains on Wednesday, June 22. Railways have also changed sourced station in 24 and short terminated 19 trains on Wednesday.

Since the protests broke out over the scheme, around 400 trains have been cancelled on an average per day as agitators torched coaches and damaged railway property.

On Tuesday, the national transporter cancelled 270 trains which included 103 mail/express trains and 167 passenger trains. It also partially cancelled three mail/express trains. The Railways had on Monday said it has cancelled over 600 trains due to the agitations. It cancelled 483 trains on Sunday and 369 trains a day earlier.

According to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website, at least 153 trains will remain cancelled on Thursday, June 23.

Railways have put up a list of fully and partially cancelled trains on its website for the passengers’ convenience. The national transporter have requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes or NTES app before planning their trip.

CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS BELOW:

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

(With inputs from PTI)

