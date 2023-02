Indian Railways Update: IRCTC Cancels 367 Trains Today on FEBRUARY 7; Check Full List

INDIAN RAILWAYS UPDATE: Indian Railways has decided to cancel 367 Trains today on Tuesday, February 7 due to maintenance, operational reasons and also due to dense fog in some part of the country. The national transporter has also decided to change source station in 45 and short terminate 46 trains.

Among the cancelled trains on Tuesday are those operating between Punjab, Delhi, Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Maharashtra, Madhya Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Bihar and Tamil Nadu among others. Railways has requested passengers to check train details by visiting https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ or NTES app before planning their trip.

HERE’S FULL LIST OF 367 CANCELLED TRAINS ON FEBRUARY 7

00107 DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)

01539 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)

01540 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)

01541 SATARA (STR) - KOLHAPUR (KOP)

01542 KOLHAPUR (KOP) - SATARA (STR)

01583 TALEGAON (TGN) - PUNE JN (PUNE)

01590 PUNE JN (PUNE) - TALEGAON (TGN)

01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)

01607 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)

01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

01625 DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)

01626 BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)

03111 SEALDAH (SDAH) - GODDA (GODA)

03112 GODDA (GODA) - SEALDAH (SDAH)

03359 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)

03360 VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)

03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)

03592 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)

03649 BUXAR (BXR) - BANARAS (BSBS)

03650 BANARAS (BSBS) - BUXAR (BXR)

04029 GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)

04030 FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)

04041 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)

04042 FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)

04139 KURUKSHETRA JN (KKDE) - AMBALA CANT JN (UMB)

04148 MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)

04149 GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)

04263 VARANASI (BSB) - SULTANPUR (SLN)

04264 SULTANPUR (SLN) - VARANASI (BSB)

04267 VARANASI (BSB) - PARTAPGARH JN (PBH)

04268 PARTAPGARH JN (PBH) - VARANASI (BSB)

04303 BAREILLY(NR) (BE) - DELHI JN. (DLI)

04304 DELHI JN. (DLI) - BAREILLY(NR) (BE)

04305 BALAMU JN (BLM) - SHAHJEHANPUR (SPN)

04306 SHAHJEHANPUR (SPN) - BALAMU JN (BLM)

04319 LUCKNOW (LKO) - SHAHJEHANPUR (SPN)

04320 SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)

04335 MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)

04336 GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)

04338 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR CITY (SPC)

04379 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)

04380 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)

04403 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)

04404 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)

04408 SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)

04421 PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)

04424 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)

04464 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)

04549 AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)

04550 PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)

04568 NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)

04577 AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)

04597 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)

04598 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)

04625 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)

04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)

04845 JODHPUR JN (JU) - BILARA (BARA)

04846 BILARA (BARA) - JODHPUR JN (JU)

04901 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)

04902 FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)

04909 DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)

04910 PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)

04912 GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)

04913 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)

04916 NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)

04919 KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)

04927 NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)

04938 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)

04941 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)

04946 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)

04950 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)

04953 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)

04958 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)

04959 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)

04961 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)

04963 NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)

04964 PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)

04987 DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)

04988 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)

04997 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)

04999 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)

05000 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)

05035 SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)

05036 NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)

05039 NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)

05040 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)

05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)

05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)

05093 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)

05094 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05117 BANARAS (BSBS) - PARTAPGARH JN (PBH)

05118 PARTAPGARH JN (PBH) - BANARAS (BSBS)

05155 CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)

05156 GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)

05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

05459 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)

05460 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)

05470 NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)

05471 NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)

05517 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05518 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

05591 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)

05592 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)

06417 KATPADI JN (KPD) - JOLARPETTAI (JTJ)

06418 JOLARPETTAI (JTJ) - KATPADI JN (KPD)

06484 KABAKA PUTTUR (KBPR) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)

06485 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - KABAKA PUTTUR (KBPR)

06488 SUBRAHMANYA ROAD (SBHR) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)

06489 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - SUBRAHMANYA ROAD (SBHR)

06601 MADGAON (MAO) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)

06602 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - MADGAON (MAO)

06609 DINDIGUL JN (DG) - MADURAI JN (MDU)

06610 MADURAI JN (MDU) - DINDIGUL JN (DG)

06651 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)

06652 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)

06653 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)

06654 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)

06655 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)

06656 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)

06772 KOLLAM JN (QLN) - KANYAKUMARI (CAPE)

06773 KANYAKUMARI (CAPE) - KOLLAM JN (QLN)

06780 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)

06802 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)

06803 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)

06920 BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)

06921 AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)

06922 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)

06934 PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)

06937 AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)

06941 KHEM KARAN (KEMK) - BHAGTANWALA (BGTN)

06942 AMRITSAR JN (ASR) - KHEM KARAN (KEMK)

06958 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)

06959 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)

06964 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)

06967 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)

06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)

06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)

06982 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)

06991 KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)

06994 FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)

06995 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)

06996 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)

07331 SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL)

07332 HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)

07379 KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)

07461 VIJAYAWADA JN (BZA) - ONGOLE (OGL)

07500 VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)

07576 ONGOLE (OGL) - VIJAYAWADA JN (BZA)

07795 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)

07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)

07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)

07978 VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR)

08167 ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)

08168 JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)

09108 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09109 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09110 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)

09113 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)

09369 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)

09370 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)

09431 SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH)

09432 MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB)

09437 MAHESANA JN (MSH) - ABU ROAD (ABR)

09438 ABU ROAD (ABR) - MAHESANA JN (MSH)

09476 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

09481 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)

09483 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)

09484 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)

09491 MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)

09492 VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)

09704 REWARI JN. (RE) - SIKAR JN (SIKR)

10101 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)

10102 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)

11025 BHUSAVAL JN (BSL) - PUNE JN (PUNE)

11026 PUNE JN (PUNE) - BHUSAVAL JN (BSL)

11124 BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)

11305 SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)

11425 PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP)

11426 KOLHAPUR (KOP) - PUNE JN (PUNE)

11447 JABALPUR (JBP) - HOWRAH JN (HWH)

12033 KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)

12034 NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)

12172 HARIDWAR JN (HW) - LOKMANYATILAK (LTT)

12241 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)

12242 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)

12318 AMRITSAR JN (ASR) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)

12337 HOWRAH JN (HWH) - BOLPUR S NIKTN (BHP)

12338 BOLPUR S NIKTN (BHP) - HOWRAH JN (HWH)

12347 HOWRAH JN (HWH) - RAMPUR HAT (RPH)

12348 RAMPUR HAT (RPH) - HOWRAH JN (HWH)

12357 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)

12367 BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12370 DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)

12398 NEW DELHI (NDLS) - GAYA JN (GAYA)

12506 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)

12529 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)

12530 LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)

12583 LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12584 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)

12596 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)

12873 HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

12874 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)

12988 AJMER JN (AII) - SEALDAH (SDAH)

13015 HOWRAH JN (HWH) - JAMALPUR JN (JMP)

13016 JAMALPUR JN (JMP) - HOWRAH JN (HWH)

13020 KATHGODAM (KGM) - HOWRAH JN (HWH)

13029 HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA)

13030 MOKAMEH JN (MKA) - HOWRAH JN (HWH)

13187 SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH)

13188 RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH)

13309 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)

13310 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)

13345 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)

13346 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)

14003 MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)

14005 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)

14006 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)

14213 VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)

14214 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)

14217 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)

14218 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)

14235 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)

14236 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)

14505 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)

14506 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)

14524 AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)

14617 BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)

14618 AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)

14674 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)

14813 JODHPUR JN (JU) - BHOPAL (BPL)

14821 JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB)

14822 SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU)

14823 JODHPUR JN (JU) - REWARI JN. (RE)

14891 JODHPUR JN (JU) - HISAR (HSR)

14892 HISAR (HSR) - JODHPUR JN (JU)

15035 DELHI JN. (DLI) - KATHGODAM (KGM)

15036 KATHGODAM (KGM) - DELHI JN. (DLI)

15053 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)

15081 NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)

15082 GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)

15084 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)

15119 BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)

15120 DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)

15125 BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)

15126 PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)

15128 NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)

15129 GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)

15130 VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)

15160 DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)

15203 BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)

15204 LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)

15619 GAYA JN (GAYA) - KAMAKHYA (KYQ)

15910 LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)

16213 ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL)

16214 HUBLI JN (UBL) - ARSIKERE JN (ASK)

16731 PALGHAT (PGT) - TIRUCHENDUR (TCN)

16732 TIRUCHENDUR (TCN) - PALGHAT (PGT)

17267 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)

17268 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)

17325 BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS)

17326 MYSORE JN (MYS) - BELGAUM (BGM)

17331 MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)

17332 HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)

17333 MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)

17334 CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)

17347 HUBLI JN (UBL) - CHITRADURG (CTA)

17348 CHITRADURG (CTA) - HUBLI JN (UBL)

19251 VERAVAL (VRL) - OKHA (OKHA)

19252 OKHA (OKHA) - VERAVAL (VRL)

19571 RAJKOT JN (RJT) - PORBANDAR (PBR)

19572 PORBANDAR (PBR) - RAJKOT JN (RJT)

20932 INDORE JN (INDB) - KOCHUVELI (KCVL)

20948 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)

20949 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)

22321 HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)

22322 SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)

22441 CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)

22442 KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)

22911 INDORE JN (INDB) - HOWRAH JN (HWH)

22959 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)

22960 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)

25035 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)

25036 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)

31411 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31414 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31423 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)

31432 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)

31711 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)

31712 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)

34914 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - NAMKHANA (NMKA)

34935 NAMKHANA (NMKA) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)

36011 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)

36012 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)

36031 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36032 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36033 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36034 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36035 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36036 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36037 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)

36038 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)

36811 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36813 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36816 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36825 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36829 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36833 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36836 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36837 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36838 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36844 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36847 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36848 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36850 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

36851 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

36855 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37327 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37329 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)

37332 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37338 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)

37781 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)

37782 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37784 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)

37812 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37813 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37817 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37818 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37825 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37827 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37829 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37831 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37834 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37837 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37838 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37840 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37841 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37842 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37848 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

37853 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)

37854 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)

38923 HOWRAH JN (HWH) - AMTA (AMZ)

38924 AMTA (AMZ) - HOWRAH JN (HWH)

52538 DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)

HERE’S HOW TO CHECK FULL LIST OF CANCELLED TRAINS

Step 1: Visit: https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ and select the date of journey

Step 2: Select Exceptional Trains on the top panel of the screen and click on Cancelled Trains

Step 3: Select Fully option in Cancelled Type to see list of trains with time, routes and other details.

Step 4: Select Partially option to see list of Source Changed trains.

Step 5: Scroll down to check the full list of short terminated trains.

Read all the Latest Auto News here