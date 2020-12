Acciones De Airbnb Aumentan A Más Del Doble Tras OPI

Airbnb demostr su poder de resistencia en un ao que ha vuelto los viajes internacionales patas arriba. Ahora debe demostrar a los inversionistas que habr ms crecimiento en lo sucesivo.

La empresa con sede en Francisco tuvo un debut triunfal con su Oferta Pblica Inicial (OPI) en el mercado pblico el jueves, cuando el precio de sus acciones se duplic con creces a 146 dlares. Airbnb las haba cotizado en 68 dlares el mircoles. Las acciones estn en la bolsa Nasdaq bajo el smbolo ABNB.

En lugar de que alguno de sus directivos acudiera a la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York para el taido tradicional de la campana que marca el inicio de operaciones, Airbnb present un video de sus anfitriones en todo el mundo haciendo sonar los timbres de sus puertas. En un mensaje por video, el CEO Brian Chesky agradeci a los millones de clientes.

Ustedes nos dieron la esperanza de que la idea de tener a extraos compartiendo sus casas no era una locura, dijo Chesky. Airbnb est enraizado en la idea de que la gente es buena y estamos juntos en esto.

La OPI de Airbnb fue la ms grande del ao en Estados Unidos, con una recaudacin de 3.700 millones de dlares, de acuerdo con Renaissance Capital, que rastrea las OPI. La empresa haba fijado para sus acciones un rango de 44 a 50 dlares, pero lo elev a 56 a 60 dlares, un indicio del aumento de la demanda.

