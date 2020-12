S&P 500 E Dow A Livelli Record Su Pacchetto Stimolo, Ottimismo Su Vaccini

L’S&P 500 e il Dow trattano intorno livelli record tra scambi volatili, con la prospettiva che gli aiuti fiscali alimenteranno una ripresa economica guidata dal vaccino a sostenere il sentiment negli ultimi giorni dell’anno.

** Il Nasdaq, tuttavia, perde terreno penalizzato da realizzi su alcuni dei nomi leader del mercato come Apple e Tesla.

** Alle 17,30 circa, il Dow Jones Industrial Average è piatto, a 30.403,42, l’S&P 500 guadagna lo 0,11%, a 3.739,35, mentre il Nasdaq Composite perde lo 0,13%, a 12.882,42.

** I tre principali indici di Wall Street hanno aperto la sessione a nuovi massimi per la seconda volta consecutiva dopo che il presidente Donald Trump ha firmato il disegno di legge sul pacchetto di aiuti da 2.300 miliardi di dollari, ripristinando i sussidi di disoccupazione per milioni di americani ed evitando uno shutdown del governo federale.

** Mentre la Camera dei Rappresentanti Usa a guida democratica ha votato per soddisfare la richiesta del presidente Donald Trump di aumentare i sussidi anti-Covid-19 da 600 a 2.000 dollari, oggi la misura dovrà affrontare un percorso difficile al Senato a maggioranza repubblicana.

** “Questo pacchetto di stimoli rappresenta un ponte economico fino alla vaccinazione completa… È una cosa molto buona per l’economia, per le persone in difficoltà e per il mercato azionario”, ha detto Thomas Hayes di Great Hill Capital Llc a New York.

** Nel frattempo, più di 2 milioni di americani sono stati vaccinati, aiutando gli investitori a ignorare l’ondata di infezioni che ha superato i 19 milioni, con la California, uno dei principali focolai negli Stati Uniti, che probabilmente estenderà le rigide misure di restrizione.

** Tra i singoli titoli, SNAP, proprietario di Snapchat, guadagna il 7,5% dopo che Goldman Sachs ha aumentato il prezzo obiettivo sul titolo sulle prospettive di crescita positive sui ricavi.

