'Ghar Se Nikalte Hi': These Before and After Memes Have Taken Over the Desi Internet

Ghar se Kuch Dur

nikalte Chalte

hi.. hi.. pic.twitter.com/fjDocSDjMc

— Freelance 007 (@James_Beyond) May 13, 2018



*Indian Girl specially Delhi Girl*

Ghar se Kuch dur

Nikalte hi Chalte hi pic.twitter.com/5IkERqEcoA



— bhaavna arora (@BhaavnaArora) May 13, 2018





This summer heat I tell you 😝



A new "comparison" meme has sent the Internet users across India into a frenzy.Taking inspiration from a previous trend-- " If You Don't Love Me At My ", this "before and after" meme works on the lines of how people get out of their houses and turn into a completely different version of themselves in the process.Of course, there's a Bollywood touch to this.The lyrics of "Ghar se nikalte hi" from 1996 movie Papa Kehte Hain, recently popularised again by Amaal Mallik and Armaan Malik, have been incorporated to this meme to perfection.Don't get the drift?Here you go: