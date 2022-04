Priyanka-Nick Name Daughter Malti Marie Chopra Jonas, Twitter Says 'Add Pincode Too'

Global star Priyanka Chopra and Nick Jonas have named their little bundle of joy Malti Marie Chopra Jonas, as per a TMZ report. The duo welcomed their baby girl via surrogacy 3 months ago and left their fans overjoyed. Since then, they have been quite particular and private when it comes to sharing the details about their first kid. According to a birth certificate obtained by the outlet, their daughter arrived just after 8 p.m. on January 15 at a hospital in San Diego, California. Ever since the name of the baby was revelaled, social media platforms like Twitter and Instagram have been flooded with memes. Let’s have a look:

<blockquote class=”instagram-media” data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=”https://www.instagram.com/p/CcmmYoBvcpT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” data-instgrm-version=”14″ style=” background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);”><div style=”padding:16px;”> <a href=”https://www.instagram.com/p/CcmmYoBvcpT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=”_blank”> <div style=” display: flex; flex-direction: row; align-items: center;”> <div style=”background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;”></div> <div style=”display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;”> <div style=” background-color: #F4F4F4; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;”><a href=”https://www.instagram.com/p/CcmmYoBvcpT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=”_blank”>A post shared by Vaibhav Vishal (@ofnosurnamefame)</a></p></div></blockquote> <script async src=”//www.instagram.com/embed.js”></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Nick Jonas before deciding his daughter's name 'Malti Marie Chopra Jonas' <a href=”https://t.co/zkrFihfCws”>pic.twitter.com/zkrFihfCws</a></p>— Kisslay Jha🇮🇳 (@TrollerBabua) <a href=”https://twitter.com/TrollerBabua/status/1517027001713848320?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 21, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Malti Marie Jonas Chopra will be the new Ram Rahim Singh Insan of America</p>— nirmu (@nirmalogy) <a href=”https://twitter.com/nirmalogy/status/1517037640020766720?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 21, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/PriyankaChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#PriyankaChopra</a> and Nick Jonas name their daughter Malti Marie Chopra Jonas .<br><br>Me : <a href=”https://t.co/DW8KcNG5Lt”>pic.twitter.com/DW8KcNG5Lt</a></p>— Raghav Masoom (@comedibanda) <a href=”https://twitter.com/comedibanda/status/1517022805157552128?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 21, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Malti Marie Chopra Jonas nomenclature explained. <a href=”https://twitter.com/hashtag/PriyankaChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#PriyankaChopra</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/NickJonas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#NickJonas</a> <a href=”https://t.co/jl3J3oOLqQ”>pic.twitter.com/jl3J3oOLqQ</a></p>— Dr. Balraj Shukla | બલરાજ 🕊 (@balrajshukla) <a href=”https://twitter.com/balrajshukla/status/1517049225581785091?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 21, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/NickJonas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#NickJonas</a> and <a href=”https://twitter.com/hashtag/PriyankaChopra?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#PriyankaChopra</a> named daughter : Malti Marie Chopra Jonas.<br><br>Girl after few years : <a href=”https://t.co/OF5L5FQ0If”>pic.twitter.com/OF5L5FQ0If</a></p>— g0v!ñD $#@®mA (@rishu_1809) <a href=”https://twitter.com/rishu_1809/status/1517039486646902784?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 21, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Options asking the right name of Nick Priyanka daughter<br><br>A) Malti Marie Jonas Chopra<br>B) Marie Malti Jonas Chopra<br>C) Malti Marie Chopra Jonas<br>D) Marie Malti Chopra Jonas<br><br>Aspirant who is expert in etymology <a href=”https://t.co/J0UFHVmU22″>pic.twitter.com/J0UFHVmU22</a></p>— Nitin Chavan (@a20nitin) <a href=”https://twitter.com/a20nitin/status/1517048122559451136?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 21, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Encoding the meaning of their daughter’s name, Malti is of Sanskrit, Indian origin, and means “fragrant flower” or “moonlight.” The 39-year-old actress and 29-year-old Jonas announced the exciting news of their baby’s arrival in January.

“We are overjoyed to confirm that we have welcomed a baby via surrogate. We respectfully ask for privacy during this special time as we focus on our family. Thank you so much,” a joint statement shared via Instagram read.

Their baby girl arrived just one week after Chopra expressed her desire to have children in an interview with Vanity Fair.

“By God’s grace, when it happens, it happens,” the actress said. “They’re a big part of our desire for the future.” She also said in a March 2020 interview that family is “very important” to her.

