Twitter Cheers on as 99-Year-Old WW-II Veteran Leaves Brazil Hospital After Recovering from Covid-19

A 99-year-old Brazilian World War II veteran was discharged from the Armed Forces Hospital in Brasilia on Tuesday after recovering from the COVID-19.

Ernando Piveta, who had been a member of the Brazilian Expeditionary Force, was admitted to the hospital on April 6 and treated in the facility's "COVID ward" after testing positive for the virus, the Defence Ministry said, Xinhua news agency reported.

Mais uma batalha vencida!

Cobras fumantes, eterna é sua vitória! pic.twitter.com/u8HVfKTBLC — Capitão Derrite (@capitaoderrite) April 15, 2020

The ministry noted he was discharged on the same day as the 75th anniversary of the Taking of Montese, a successful campaign by Brazilian troops in Italy during the war.

Born on October 7, 1920, Piveta received the Medal of Victory from Brazil's President Jair Bolsonaro last year for his service to the nation.

(With IANS inputs)