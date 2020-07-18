Ukrainian News Anchor Loses Tooth on Live Television, Continues Without Missing a Beat

News anchors sometimes find themselves in unexpected situations while on air.
Recently, a Ukrainian news anchor found herself in an embarrassing situation when her tooth fell out during a show.
Marichka Padalko, who works with Ukraine’s TSN channel, posted a video and narrated the incident on Instagram.
In the clip, she can be seen reading the news live when one of her front teeth dropped from her mouth.
However, she displayed professionalism, continuing the show. The anchor took the tooth in her hand and kept reading the news.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби". Ні, не щодня. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій Завтра вранці побачимось в @tsnua
The Indian Express put out a translated version of her post, in which she has told what transpired.
"Yes, I really lost a part of my front tooth today during the live broadcast of TSN at 9:00. Live broadcasting is wonderful because it is always unpredictable," she wrote.
Marichka said that this kind of incident had never happened in her twenty-long year career as a presenter, calling it her "most curious experience".
The anchor also revealed that she had thought the incident would not catch anybody’s attention, adding that the episode was deliberately not posted on the TSN YouTube channel.
She admitted that they "underestimated the attention of our viewers." Telling the reason behind as to why her tooth fell out, she wrote, "I had a heavy metal alarm clock in my bedroom and one time my little daughter grabbed it and started swinging it around while I was sleeping. It hit half of my tooth when I was yawning in the bed."
Her video has gone viral and social media and netizens have praised the woman for keeping her cool.
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Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко на конфуз, який з нею стався під час прямого ефіру (випала частина зуба), відреагувала з гумором. А вже сьогодні зірка каналу "1+1" показала, що з її зубами тепер все гаразд. На сторінці в Instagram ведуча запостила світлину, на якій постає у бузковій сукні та усміхненою. "Жити сьогоднішнім днем, а не ... вчорашнім. Як ніколи сьогодні поділяю це гасло. Дякую вам", - написала Марічка Падалко під фото. Нам всім теж варто взяти до уваги це гасло. Фото: @marichkapadalko #tsnua_news #news #тснua #тсн #новини #world #1plus1 #ukraine #україна
TSN later also shared a picture of Marichka on Instagram, informing that she had gotten her broken tooth fixed. In the image, the anchor is seen giving a bright smile.