MCD Elections 2022: Full List of Winners; New MCD Corporators from AAP, BJP & Congress

It’s a close contest for the Delhi Durbar with both the Aam Aadmi Party (AAP) and Bharatiya Janata Party (BJP) keeping their fingers crossed as votes are counted for the MCD polls. As the Arvind Kejriwal-led party leads the race, the BJP — which held control of the municipal body for 15 years — is in no mood to play second fiddle and is giving a tough fight, diminishing hopes of a clean sweep for the AAP. Four hours into the counting, at 12pm, the AAP was leading on 136 wards of the total 250, while the BJP made strides on 101. The Congress too has opened its account and is leading in nine wards.

As the race hots up, News18 brings you a ready reckoner of the candidates who have sealed victory so far and the parties they represent:

WARD NO. WARD NAME CANDIDATE PARTY 8 Mukundpur Gulab Singh BJP 18 Jahangir Puri Timsy Sharma AAP 20 Samaypur Badli Gayatri Yadav BJP 23 Rithala Narender Kumar Singh BJP 43 Sultanpuri-A Bobi AAP 45 Jawalapuri Santosh Devi AAP 46 Nangloi Jat Poonam Saini BJP 47 Nihal Vihar Mandeep Singh INC 52 Rohini-F Ritu Goel BJP 54 Rohini-D Smita BJP 64 Keshav Puram Yogesh Verma BJP 65 Ashok Vihar Poonam Sharma BJP 67 Sangam Park Sushil BJP 69 Kamla Nagar Renu Aggarwal BJP 70 Shastri Nagar Manoj Kumar Jindal BJP 71 Kishan Ganj Pooja AAP 72 Sadar Bazar Usha Sharma AAP 73 Civil Lines Vikas AAP 75 Jama Masjid Sultana Abad AAP 82 Pahar Ganj Manish Chadda BJP 85 West Patel Nagar Kavita Chauhan AAP 86 East Patel Nagar Shelly Oberoi AAP 87 Ranjeet Nagar Ankush Narang AAP 88 Baljeet Nagar Runakshi Sharma AAP 98 Subhash Nagar Manju Setia AAP 101 Tilak Nagar Ashok Kumar Maanu AAP 102 Khyala Shilpa Kaur AAP 103 Keshopur Harish Oberoi BJP 104 Janak Puri South Dimple Ahuja AAP 105 Mahaveer Enclave Parveen Kumar AAP 106 Janak Puri West Urmila Chawla BJP 107 Vikas Puri Sunil Jindal BJP 108 Hastsal Rakhi Yadav AAP 130 Dwarka-C Sunita AAP 131 Bijwasan Jaivir Singh Rana BJP 132 Kapashera Aarti Yadav AAP 133 Mahipalpur Inderjeet Sehrawat BJP 138 Sadh Nagar Inder Kaur BJP 139 Naraina Umang Bajaj BJP 142 Daryaganj Sarika Chaudhary AAP 143 Sidhartha Nagar Sonali BJP 144 Lajpat Nagar Arjun Pal Singh Marwah BJP 147 Kotla Mubarakpur Kusum Lata BJP 152 RK Puram Dharamvir Singh AAP 154 Lado Sarai Rajeev Sansanwal AAP 155 Mehrauli Rekha Mahender Chaudhary AAP 156 Vasant Kunj Jag Mohan Mehlawat BJP 159 Chhatarpur Pinky Tyagi AAP 161 Deoli Anita BJP 162 Tigri Jyoti Prakash Jarwal AAP 163 Sangam Vihar-A Chandan Kumar Choudhary BJP 164 Dakshin Puri Prem Chauhan AAP 169 Sangam Vihar-B Kajal Singh AAP 171 Chitaranjan Park Ashu Thakur AAP 172 Chirag Delhi Krishan Jakhar AAP 173 Greater Kailash Shikha Roy BJP 179 Pul Pehladpur Rakesh Lohia AAP 181 Molarband Hemchand Goel AAP 184 Jaitpur Hema AAP 185 Madanpur Khadar East Praveen Kumar AAP 186 Madanpur Khadar West Braham Singh BJP 187 Sarita Vihar Neetu BJP 188 Abul Fazal Enclave Ariba Khan INC 189 Zakir Nagar Naziya Danish INC 190 New Ashok Nagar Sanjeev Kumar Singh BJP 191 Mayur Vihar Phase-I Beena AAP 192 Trilokpuri Vijay Kumar AAP 193 Kondli Munesh BJP 194 Gharoli Priyanka Gautam AAP 195 Kalyanpuri Dhirender Kumar Bunty Gautam AAP 200 Pandav Nagar Yashpal Singh BJP 201 Lalita Park Shweta Nigam Janmitra AAP 202 Shakarpur Ram Kishor Sharma BJP 203 Laxmi Nagar Alka Raghav BJP 204 Preet Vihar Ramesh Kumar Garg BJP 205 IP Extension Rachna AAP 206 Anand Vihar Monika Pant BJP 207 Vishwas Nagar Jyoti Rani AAP 208 Anarkali Meenakshi Sharma BJP 209 Jagat Puri Raju Sachdeva BJP 210 Geeta Colony Neemaa Bhagat BJP 211 Krishna Nagar Sandeep Kapoor BJP 212 Gandhi Nagar Priya Kamboj BJP 214 Azad Nagar Neelam BJP 215 Shahdara Bharat Gautam BJP 216 Jhilmil Pankaj Luthra BJP 217 Dilshad Colony Preeti AAP 218 Sundar Nagri Mohini AAP 223 Rohtash Nagar Shivani Panchal AAP 224 Welcome Colony Ritesh Suji BJP 225 Seelampur Shakila Begum IND 226 Gautam Puri Satya Sharma BJP 227 Chauhan Banger Shagufta Chaudhary Zubair INC 228 Maujpur Anil Kumar Sharma BJP 237 Harsh Vihar Poonam Nirmal AAP 238 Saboli Jaswant Singh AAP 250 Sabapur Brijesh Singh BJP

Read all the Latest News here