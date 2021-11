ISL 2021-22: Teams, Full Squads And Fixtures List

Similar to previous season, three venues in Goa will host the matches as the organisers decided to conduct the league in a central location behind closed doors.

All roads lead to Goa as the eighth edition of the Indian Super League (ISL) begins on Friday. The ISL 2021-22 season will see 11 clubs vying for glory with the first phase (comprising 55 matches) to begin with ATK Mohun Bagan facing Kerala Blasters on November 19 at the Jawaharlal Nehru Stadium in Goa.

ALSO READ: Will Major Rule Change Have Significant Impact on Indian Football?

Similar to previous season, three venues in Goa will host the matches as the organisers have decided to conduct the league in a central location behind closed doors. The matches will be played in Jawaharlal Nehru Stadium, in Fatorda, Tilak Maidan in Vasco da Gama and GMC Athletic Stadium in Bambolim.

As the new season begins on Friday, here are the squads, fixtures to coaches’ details of the upcoming season of ISL.

Participants

ATK Mohun Bagan, FC Goa, Chennaiyin FC, Bengaluru FC, Mumbai City FC, Kerala Blasters, Northeast United FC, Odisha FC, Hyderabad FC, Jamshedpur FC and SC East Bengal.

ISL 2021-22 Full Squads

Mumbai City FC: The defending champions have replaced manager Sergio Lobera with Des Buckingham. They will try to defend the title and create history as no side has ever managed to do that in ISL history.

Goalkeepers: Mohammad Nawaz, Nishit Shetty, Phurba Lachenpa, Vikram Singh

Defenders: Amey Ranawade, Valpuia, Huidrom Singh, Mandar Rao Dessai, Mehtab Singh, Mohamad Rakip, Rahul Bheke, Mourtada Fall

Midfielders: Ahmed Jahouh, Bipin Singh, Bradden Imman, Lalengmawia, Asif Khan, Pranjal Bhumij, Raynier Fernandes, Rowllin Borges, Vignesh Dakshinamurthy, Vikram Partap Singh

Strikers: Igor Angulo, Gurkirat Singh, Cassio Gabriel, Ygor Catatau

ATK Mohun Bagan FC: The Kolkata giants lost the final last year and they will be determined to clinch the title in this season. The team continues to be under the guidance of coach Antonio Habas.

Goalkeepers: Avilash Paul, Amrinder Singh, Arsh Anwer Shaikh.

Defenders: Ashutosh Mehta, Gursimrat Singh Gill, Sumit Rathi, Prabir Das, Pritam Kotal, Subhasish Bose, Tiri, Ravi Rana, Ricky Shabong

Midfielders: Bidyananda Singh, Carl McHugh, Hugo Boumous, Joni Kauko, Lenny Rodrigues, Ningombam Engson Singh, SK Sahil, Abhishek Suryavanshi, Deepak Tangri, Michael Soosairaj.

Strikers: Roy Krishna, Manvir Singh, David Williams, Liston Colaco, Kiyan Nassiri.

FC Goa: The Guars will enjoy home advantage throughout the season and will look to impress once again coach Juan Ferrando in the eighth edition of the ISL. The club won the Durand Cup last month.

Goalkeepers: Naveen Kumar, Hrithik Tiwari, Dheeraj Singh Moirangthem

Defenders: Leander D’Cunha, Saviour Gama, Sanson Pereira, Dylan Fox, Lalmangaihsanga (Papuia), Seriton Fernandes, Ivan Gonzalez, Aibanbha Dohling, Mohamed Ali

Midfielders: Edu Bedi, Muhammed Nemil, Alberto Noguera, Princeton Rebello, Danstan Fernandes, Alexander Romario Jesuraj, Redeem Tlang, Nongdamba Naorem, Glan Martins, Brandon Fernandes, Makan Winkle Chote, Christy Davis, Flan Gomes

Strikers: Devendra Murgaonkar, Jorge Ortiz, Airam Cabrera

Bengaluru FC: The former champions too have made a managerial change as Marco Pezzaiuoli has replaced Carles Cuadrat.

Goalkeepers: Gurpreet Singh Sandhu, Lara Sharma, Sharon Padattil

Defenders: Pratik Chaudhari, Wungngayam Muirang, Ajith Kumar, Parag Shrivas, Alan Costa, Sarthak Golui, Yrondu Musavu-King

Midfielders: Suresh Wangjam, Ajay Chhetri, Ashique Kuruniyan, Namgyal Bhutia, Naorem Roshan Singh, Biswa Darjee, Damaitphang Lyngdoh, Akashdeep Singh, Rohit Kumar, Jayesh Rane, Danish Farooq, Bruno Ramires, Iman Basafa

Strikers: Sunil Chhetri, Edmund Lalrindika, Udanta Singh, Cleiton Silva, Leon Augustine, Sivasakthi Narayanan, Prince Ibara, Harmanpreet Singh, Bidyashagar Singh

ISL 2021-22: Everything You Need to Know Ahead of The New Season

Chennaiyin FC: The club has roped in Montenegrin football manager Bozidar Bandovic to replace Csaba Laszlo.

Goalkeepers: Vishal Kaith, Samik Mitra, Debjit Majumder, Devansh Dabas

Defenders: Reagan Singh, Salam Ranjan Singh, Edwin Sydney Vanspaul, Jerry Lalrinzuala, Narayan Das, Deepak Devrani, Davinder Singh, Slavko Damjanovic, Balaji Ganesan

Midfielders: Ninthoinganba Meetei, Lallianzuala Chhangte, Rafael Crivellaro, Ariel Borysiuk, Anirudh Thapa, Germanpreet Singh, Aman Chetri, Melroy Assisi, Subhadip Majhi

Strikers: Johnson Mathews, Rahim Ali, Jobby Justin, Mirlan Murzaev, Suhail Pasha, Vladimir Koman, Lukasz Gikiewicz

Kerala Blasters FC: Two-time runner-up, Kerala Blasters also have a new coach, Serbian Ivan Vukomanovic will helm affairs of the Yellow Brigade.

Goalkeepers: Albino Gomes, Prabhsukhan Singh Gill, Muheet Shabir, Sachin Suresh

Defenders: Sandeep Singh, Nishu Kumar, Abdul Hakku, Hormipam Ruivah, Bijoy V, Enes Sipovic, Marko Leškovic, Denechandra Meitei, Sanjeev Stalin, Jessel Carneiro

Midfielders: Jeakson Singh, Harmanjot Khabra, Ayush Adhikari, Givson Singh, Lalthathanga Khawlhring, Prashant K, Vincy Barretto, Sahal Abdul Samad, Seityasen Singh, Rahul K P, Adrian Luna

Strikers: Chencho Gyeltshen, Jorge Pereyra Diaz, Alvaro Vazquez

SC East Bengal: Former Liverpool legend Robbie Fowler makes way for former Real Madrid Castilla manager Manolo Diaz as the coach for the upcoming season.

Goalkeepers: Arindam Bhattacharya, Sankar Roy, Suvam Sen.

Defenders: Daniel Gomes, Joyner Lourenco, Raju Gaikwad, Adil Khan, Hira Mondal, Ankit Mukherjee, Goutam Singh, Tomislav Mrcela, Franjo Prce, Sarineo Fernandes, Akashdeep Singh.

Midfielders: Jackichand Singh, Sourav Das, Angousana Wahengbam, Amarjit Singh Kiyam, Md Rafique, Lalrinliana Hnamte, Bikash Jairu, Amir Dervisevic, Darren Sidoel, Romeo Fernandes, Songpu Singsit, Loken Metei.

Strikers: Balwant Singh, Thongkhosiem Haokip, Naorem Mahesh, Siddhant Shirodkar, Daniel Chima Chukwu, Antonio Perosevic, Subha Ghosh.

Jamshedpur FC: Owen Coyle continues to be the coach for the Miners.

Goalkeepers: Pawan Kumar, Vishal Yadav, Rehenesh TP

Defenders: Boris Singh Thangjam, PC Laldinpuia, Narender Gahlot, Peter Hartley, Ricky Lallawmawma, Laldinliana Renthlei, Karan Amin, Sandip Mandi, Eli Sabia, Anas Edathodika

Midfielders: Jitendra Singh, Seiminlen Doungel, Pronay Halder, Alex Lima, Mobashir Rahman, Ritwik Das, Greg Stewart

Strikers: Nerijus Valskis, Jordan Murray, Komal Thatal, Farukh Choudhary, Ishan Pandita

Hyderabad FC: Manolo Marquez Roca continues to be the Southern side’s coach after an impressive previous season.

Goalkeepers: Laxmikant Kattimani, Gurmeet Singh, Lalbiakhlua Jongte

Defenders: Chinglensana Singh, Juanan, Akash Mishra, Asish Rai, Nikhil Prabhu, Nim Dorjee, Pritam Singh

Midfielders: Abdul Rabeeh A K, Sahil Tavora, Edu Garcia, Halicharan Narzary, Hitesh Sharma, Joao Victor, Mark Zothanpuia, Mohammed Yasir, Nikhil Poojary, Souvik Chakrabarti

Strikers: Aaren D’Silva, Aniket Jadhav, Bartholomew Ogbeche, Javier Siverio, Joel Chianese, Rohit Danu.

Odisha FC: Odisha appointed Francisco ‘Kiko’ Ramirez Gonzalez as their new head coach for the upcoming season.

Goalkeepers: Kamaljit Singh, Arshdeep Singh, Ravi Kumar.

Defenders: Gaurav Bora, Lalruathara, Sahil Panwar, Hendry Antonay, Lalhrezuala Sailung, Sebastian Thangmuansang, Deven Sawhney, Victor Mongil, Hector Rodas

Midfielders: Thoiba Singh Moirangthem, Vinit Rai, Paul Ramfangzauva, Isaac Vanmalsawma, Isak Vanlalruatfela, Liridon Krasniqi, Javi Hernandez, Jerry Mawihmingthanga, Nandhakumar Sekar, CVL Remtluanga, Nikhil Raj.

Strikers: Akshunna Tyagi, Daniel Lalhlimpuia, Aridai Cabrera, Jonathas de Jesus.

NorthEast United FC: Khalid Jamil has been appointed the full-time coach ahead of the season. Jamil, will be the first full-time Indian coach at the club.

Goalkeepers: Subhashish Roy Chowdhury, Mirshad Michu, Nikhil Deka, Sanjiban Ghosh

Defenders: Patrick Flottman, Tondonba Singh, Provat Lakra, Gurjinder Kumar, Mohammed Irshad, Jestin George, Nabin Rabha, Mashoor Shereef, Nabin Rabha, Joe Zoherliana

Midfielders: Federico Gallego, Imran Khan, Khassa Camara, Emanuel Lalchhanchhuaha, Hernan Santana, Sehnaj Singh, Pragyan Gogoi, Pragyan Medhi, Rochharzela

Strikers: Manvir Singh, VP Suhair, Mathias Coureur, Gani Nigam, Deshorn Brown, Lalkhawpuimawia,William Lalnunfela, Laldanmawia Ralte

Fixtures (all timings in IST)

The schedule till January is out.

November 19, Friday: ATK Mohun Bagan vs Kerala Blasters – 7:30 PM IST

November 20, Saturday: Bengaluru FC vs NorthEast United FC – 7:30 PM IST

November 21, Sunday: East Bengal vs Jamshedpur FC – 7:30 PM IST

November 22, Monday: Mumbai City FC vs FC Goa – 7:30 PM IST

November 23, Tuesday: Hyderabad FC vs Chennaiyin FC – 7:30 PM IST

November 24, Wednesday: Odisha FC vs Bengaluru FC – 7:30 PM IST

November 25, Thursday: NorthEast United FC vs Kerala Blasters – 7:30 PM IST

November 26, Friday: FC Goa vs Jamshedpur FC – 7:30 PM IST

November 27, Saturday: East Bengal vs ATK Mohun Bagan – 7:30 PM IST

November 27, Saturday: Mumbai City FC vs Hyderabad FC – 9:30 PM IST

November 28, Sunday: Bengaluru FC vs Kerala Blasters – 7:30 PM IST

November 29, Monday: NorthEast United FC vs Chennaiyin FC – 7:30 PM IST

November 30, Tuesday: Odisha FC vs East Bengal – 7:30 PM IST

December 1, Wednesday: ATK Mohun Bagan vs Mumbai City FC – 7:30 PM IST

December 2, Thursday: Jamshedpur FC vs Hyderabad FC – 7:30 PM IST

December 3, Friday: Chennaiyin FC vs East Bengal – 7:30 PM IST

December 4, Saturday: NorthEast United FC vs FC Goa – 7:30 PM IST

December 4, Saturday: Bengaluru FC vs Mumbai City FC – 9:30 PM IST

December 5, Sunday: Kerala Blasters vs Odisha FC – 7:30 PM IST

December 6, Monday: Jamshedpur FC vs ATK Mohun Bagan – 7:30 PM IST

December 7, Tuesday: East Bengal vs FC Goa – 7:30 PM IST

December 8, Wednesday: Hyderabad FC vs Bengaluru FC – 7:30 PM IST

December 9, Thursday: Mumbai City FC vs Jamshedpur FC – 7:30 PM IST

December 10, Friday: Odisha FC vs NorthEast United FC – 7:30 PM IST

December 11, Saturday: ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC – 7:30 PM IST

December 11, Saturday: FC Goa vs Bengaluru FC – 9:30 PM IST

December 12, Sunday: East Bengal vs Kerala Blasters – 7:30 PM IST

December 13, Monday: Hyderabad FC vs NorthEast United FC – 7:30 PM IST

December 14, Tuesday: Odisha FC vs Jamshedpur FC – 7:30 PM IST

December 15, Wednesday: Mumbai City FC vs Chennaiyin FC – 7:30 PM IST

December 16, Thursday: Bengaluru FC vs ATK Mohun Bagan – 7:30 PM IST

December 17, Friday: NorthEast United FC vs East Bengal – 7:30 PM IST

December 18, Saturday: Chennaiyin FC vs Odisha FC – 7:30 PM IST

December 18, Saturday: FC Goa vs Hyderabad FC – 9:30 PM IST

December 19, Sunday: Mumbai City FC vs Kerala Blasters – 7:30 PM IST

December 20, Monday: Jamshedpur FC vs Bengaluru FC – 7:30 PM IST

December 21, Tuesday: NorthEast United FC vs ATK Mohun Bagan – 7:30 PM IST

December 22, Wednesday: Chennaiyin FC vs Kerala Blasters – 7:30 PM IST

December 23, Thursday: Hyderabad FC vs East Bengal – 7:30 PM IST

December 24, Friday: Odisha FC vs FC Goa – 7:30 PM IST

December 25, Saturday: Rest day

December 26, Sunday: Kerala Blasters vs Jamshedpur FC – 7:30 PM IST

December 27, Monday: NorthEast United FC vs Mumbai City FC – 7:30 PM IST

December 28, Tuesday: Hyderabad FC vs Odisha FC – 7:30 PM IST

December 29, Wednesday: ATK Mohun Bagan vs FC Goa – 7:30 PM IST

December 30, Thursday: Chennaiyin FC vs Bengaluru FC – 7:30 PM IST

December 31, Friday and January 1, Saturday: Rest days

January 2, Sunday: Kerala Blasters vs FC Goa – 7:30 PM IST

January 2, Sunday: Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC – 9:30 PM IST

January 3, Monday: Odisha FC vs Mumbai City FC – 7:30 PM IST

January 4, Tuesday: Bengaluru FC vs East Bengal – 7:30 PM IST

January 5, Wednesday: ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC – 7:30 PM IST

January 6, Thursday: Jamshedpur FC vs NorthEast United FC – 7:30 PM IST

January 7, Friday: East Bengal vs Mumbai City FC – 7:30 PM IST

January 8, Saturday: ATK Mohun Bagan vs Odisha FC – 7:30 PM IST

January 8, Saturday: FC Goa vs Chennaiyin FC – 9:30 PM IST

January 9, Sunday: Kerala Blasters vs Hyderabad FC – 7:30 PM IST

Read all the Latest News, Breaking News and Coronavirus News here. Follow us on Facebook, Twitter and Telegram.