BOA vs MOR Dream11 Team Prediction Primeira Liga 2019-20 Boavista Vs Moreirense  Playing XI, Football Fantasy Tips

Boavista (BOM) will play host to Moreirense (MOR) in the upcoming Primeira Liga 2019-20 fixture on Saturday night. The Primeira Liga 2019-20 Boavista Vs Moreirense will be played at the Estadio do Bessa Seculo XXI, Porto. Boavista, who will aim to end their four match winless run, when they welcome Moreirense to the football arena. The kick-off time for Primeira Liga 2019-20 Boavista vs Moreirense is 1:45 am.

Boavista, in their last outing, held a 1-1 draw with Tondela. Meanwhile, Moreirense defeated Maritimo 2-0. Moreirense will look to continue their winning run in their upcoming game. As per the points table, Boavista are sitting on the 11th spot with 29 points from 24 matches. Whereas, Moreirense are 9th with 30 points in their kitty.

BOA vs MOR Dream11 Tips and Predictions, Primeira Liga 2019-20 Boavista Vs Moreirense Dream11 team

Primeira Liga 2019-20 BOA vs MOR Dream 11 Captain: Fabio Abreu

Primeira Liga 2019-20 BOA vs MOR Dream 11 Vice Captain: Bilel Aouacheria

Primeira Liga 2019-20 BOA vs MOR Dream 11 Goalkeeper: Helton Leite

Primeira Liga 2019-20 BOA vs MOR Dream 11 Defenders: Jaoa Aurelio, Abdu Conte and Iago Santos

Primeira Liga 2019-20 BOA vs MOR Dream 11 Midfielders: Nwankwo Obiora, Gustavo Sauer, Filipe Soares, Luis Machado

Primeira Liga 2019-20 BOA vs MOR Dream 11 Strikers: Bilel Aouacheria, Fabio Abreu, Heriberto Tavares

Primeira Liga 2019-20 Moreirense Probable XI vs Boavista: Pasinato, Aurelio, Santos, Rosic, Conte, Nuno, Pacheco, Soares, Machado, Bilel, Fabio

Primeira Liga 2019-20 Boavista Probable XI vs Moreirense: Leite, Neris, Costa, Lucas, Marlon, Obiora, Ackah, Carraca, Tavares, Sauer, Cassiano