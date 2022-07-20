Fixtures Announced! Durand Cup 2022 to Kick-off with Kolkata Derby on August 16

The fixtures for the 131st Durand Cup have been revealed with the tournament scheduled to kick off on August 16 with Kolkata giants ATK Mohun Bagan and East Bengal facing off at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. The Vivekananda Yuba Bharati Krirangan will host the final on September 18.
Alongside the Saltlake stadium or VYBK and Kishore Bharati Krirangan in Kolkata, the Naihati Stadium in the North 24-Parganas district of West Bengal, Durand Cup will also be played in Guwahati’s Indira Gandhi Athletic Stadium and Imphal’s Khuman Lampak stadium.
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The VYBK will play host to 10 games, as well as, all seven knockout games. Guwahati and Imphal will host one of the four groups and a total of 10 games each.
Durand Cup Fixtures
|MATCH NO
|DAY
|GROUP
|TEAM NAME 1
|VS
|TEAM NAME 2
|TIME
|VENUE
|1
|TUESDAY
|B
|EAST BENGAL CLUB
|VS
|ATK MOHUN BAGAN FC
|TBD
|VYBK
|2
|WEDNESDAY
|A
|JAMSHEDPUR FC
|VS
|INDIAN AIR FORCE FT
|TBD
|NAIHATI
|3
|WEDNESDAY
|D
|ODISHA FC
|VS
|NORTH EAST UNITED FC
|TBD
|GUWAHATI
|4
|THURSDAY
|B
|MUMBAI CITY FC
|VS
|INDIAN NAVY FT
|TBD
|KISHORE
BHARATI
|5
|THURSDAY
|C
|NEROCA FC
|VS
|TRAU FC
(TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION FC)
|TBD
|IMPHAL
|6
|FRIDAY
|D
|SUDEVA DELHI FC FC
|VS
|KERALA BLASTERS FC
|15:00
|GUWAHATI
|7
|FRIDAY
|A
|MOHAMMEDAN SC
|VS
|FC GOA
|18:00
|VYBK
|8
|SATURDAY
|C
|CHENNAIYIN FC
|VS
|ARMY RED FT
|15:00
|IMPHAL
|9
|SATURDAY
|B
|ATK MOHUN BAGAN FC
|VS
|RAJASTHAN FC
|18:00
|NAIHATI
|10
|SUNDAY
|D
|NORTH EAST UNITED FC
|VS
|ARMY GREEN FT
|15:00
|GUWAHATI
|11
|SUNDAY
|A
|JAMSHEDPUR FC
|VS
|BENGALURU FC
|18:00
|KISHORE
BHARATI
|12
|MONDAY
|C
|TRAU FC
(TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION FC)
|VS
|HYDERABAD FC
|15:00
|IMPHAL
|13
|MONDAY
|B
|EAST BENGAL CLUB
|VS
|MUMBAI CITY FC
|18:00
|VYBK
|14
|TUESDAY
|A
|FC GOA
|VS
|INDIAN AIR FORCE FT
|15:00
|NAIHATI
|15
|TUESDAY
|D
|ODISHA FC
|VS
|KERALA BLASTERS FC
|18:00
|GUWAHATI
|16
|WEDNESDAY
|C
|ARMY RED FT
|VS
|NEROCA FC
|15:00
|IMPHAL
|17
|WEDNESDAY
|B
|ATK MOHUN BAGAN FC
|VS
|INDIAN NAVY FT
|18:00
|KISHORE
BHARATI
|18
|THURSDAY
|D
|ARMY GREEN FT
|VS
|SUDEVA DELHI FC FC
|15:00
|GUWAHATI
|19
|THURSDAY
|A
|BENGALURU FC
|VS
|MOHAMMEDAN SC
|18:00
|VYBK
|20
|FRIDAY
|C
|HYDERABAD FC
|VS
|CHENNAIYIN FC
|15:00
|IMPHAL
|21
|FRIDAY
|B
|EAST BENGAL CLUB
|VS
|RAJASTHAN FC
|18:00
|NAIHATI
|22
|SATURDAY
|A
|JAMSHEDPUR FC
|VS
|FC GOA
|15:00
|KISHORE
BHARATI
|23
|SATURDAY
|D
|NORTH EAST UNITED FC
|VS
|KERALA BLASTERS FC
|18:00
|GUWAHATI
|24
|SUNDAY
|C
|TRAU FC
(TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION FC)
|VS
|ARMY RED FT
|15:00
|IMPHAL
|25
|SUNDAY
|B
|ATK MOHUN BAGAN FC
|VS
|MUMBAI CITY FC
|18:00
|VYBK
|26
|MONDAY
|D
|ODISHA FC
|VS
|SUDEVA DELHI FC FC
|15:00
|GUWAHATI
|27
|MONDAY
|A
|BENGALURU FC
|VS
|INDIAN AIR FORCE FT
|18:00
|NAIHATI
|28
|TUESDAY
|B
|RAJASTHAN FC
|VS
|INDIAN NAVY FT
|15:00
|KISHORE
BHARATI
|29
|TUESDAY
|C
|HYDERABAD FC
|VS
|NEROCA FC
|18:00
|IMPHAL
|30
|WEDNESDAY
|D
|KERALA BLASTERS FC
|VS
|ARMY GREEN FT
|15:00
|GUWAHATI
|31
|WEDNESDAY
|A
|JAMSHEDPUR FC
|VS
|MOHAMMEDAN SC
|18:00
|VYBK
|32
|THURSDAY
|C
|TRAU FC
(TIDDIM ROAD ATHLETIC UNION FC)
|VS
|CHENNAIYIN FC
|18:00
|IMPHAL
|33
|FRIDAY
|A
|BENGALURU FC
|VS
|FC GOA
|15:00
|KISHORE
BHARATI
|34
|FRIDAY
|D
|NORTH EAST UNITED FC
|VS
|SUDEVA DELHI FC FC
|18:00
|GUWAHATI
|35
|SATURDAY
|C
|ARMY RED FT
|VS
|HYDERABAD FC
|15:00
|IMPHAL
|36
|SATURDAY
|B
|EAST BENGAL CLUB
|VS
|INDIAN NAVY FT
|18:00
|VYBK
|37
|SUNDAY
|D
|ARMY GREEN FT
|VS
|ODISHA FC
|15:00
|GUWAHATI
|38
|SUNDAY
|A
|MOHAMMEDAN SC
|VS
|INDIAN AIR FORCE FT
|18:00
|NAIHATI
|39
|MONDAY
|B
|MUMBAI CITY FC
|VS
|RAJASTHAN FC
|15:00
|KISHORE
BHARATI
|40
|MONDAY
|C
|NEROCA FC
|VS
|CHENNAIYIN FC
|18:00
|IMPHAL
Durand Cup 2022 groups:
Group A: FC Goa, Mohammedan SC, Bengaluru FC, Jamshedpur FC, Indian Air Force FT
Group B: East Bengal, ATK Mohun Bagan, Mumbai City FC, Rajasthan United FC, Indian Navy FT
Group C: NEROCA FC, TRAU FC, Hyderabad FC, Chennaiyin FC, Army Red FT
Group D: Odisha FC, NorthEast United FC, Kerala Blasters FC, Sudeva Delhi FC, Army Green FT
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