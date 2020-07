GRD vs RM Dream11 Team Prediction La Liga 2019-20, Granada vs Real Madrid - Playing XI, Football

Real Madrid, who are just three wins away from lifting the La Liga title, will look to continue their winning run when they travel to Granada on July 14, Tuesday, The La Liga 2019-20 Granada vs Real Madrid match will be hosted at the Estadio Nuevo Los Carmenes. As per last week’s performance, Los Blancos strengthened their winning streak with 2-0 win over Alaves, whereas Granada registered a 3-2 win over Real Sociedad. Granada are 10th on the league standings with 50 points. The La Liga 2019-20 Granada vs Real Madrid match will kick off at 1:30 am.

La Liga 2019-20 Granada vs Real Madrid: GRD vs RM Dream11 Team Prediction, Team News

Alex Martinez, Quini, Maxime Gonalons, Neyder Lozano these players won’t be there in today’s game. Meanwhile, Alvaro Vadillo is expected to recover from a stomach issue. On the other hand, league leaders will see Sergio Ramos and Dani Carvajal return from the suspension bench.

La Liga 2019-20 GRD vs RM, Granada vs Real Madrid Dream11 Captain: Benzema

La Liga 2019-20 GRD vs RM, Granada vs Real Madrid Dream11 Vice-Captain: Hazard

La Liga 2019-20 GRD vs RM, Granada vs Real Madrid Dream11 Goalkeeper: Courtois

La Liga 2019-20 GRD vs RM, Granada vs Real Madrid Dream11 Defender: Diaz, Varane, Ramos, Mendy

La Liga 2019-20 GRD vs RM, Granada vs Real Madrid Dream11 Midfielder: Kroos, Casemiro, Herrera

La Liga 2019-20 GRD vs RM, Granada vs Real Madrid Dream11 Striker: Soldado, Benzema, Hazard

La Liga 2019-20, Granada possible starting lineup vs Real Madrid: Silva; Foulquier, Diaz, Vallejo, Duarte, Neva; Machis, Herrera, Azeez, Puertas; Soldado

La Liga 2019-20, Real Madrid possible starting lineup vs Granada: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Asensio