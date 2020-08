INT vs LEV Dream11 Team Prediction UEFA Europa League, Inter Milan vs Bayer Leverkusen Playing XI, Football Fantasy Tips

Inter Milan and Bayer Leverkusen will square-off on August 10, Tuesday, in the UEFA Europa League quarter-finals. The UEFA Europa League 2019-20 Inter Milan vs Bayer Leverkusen game will be hosted at the Esprit Stadium in Germany. In the last round, Inter Milan defeated Getafe 2-0, whereas Bayer Leverkusen registered a 1-0 win over Rangers.

The UEFA Europa League 2019-20 Inter Milan vs Bayer Leverkusen game will commence at 12:30 am Indian Standard Time (IST).

UEFA Europa League, Inter Milan vs Bayer Leverkusen, INT vs LEV Dream11 Tips and Predictions

Inter’s Vecino will be seen on the injury bench. On the other hand, Leverkusen’s midfielder Aranguiz is suspended for the game.

INT vs LEV UEFA Europa League Dream11 Team, Inter Milan vs Bayer Leverkusen

Captain: Lukaku

Vice-Captain: Handanovic

Goalkeeper: Handanovic

Defenders: Godin, L. Bender, D'Ambrosio, Young

Midfielders: Brozovic, Galiardini, Havertz

Strikers: Sanchez, Volland, Lukaku

UEFA Europa League Inter Milan possible starting lineup vs Bayer Leverkusen: Handanovic (c) - Godin, de Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Galiardini, Brozovic, Barella, Young - Lukaku, Sanchez

UEFA Europa League Bayer Leverkusen possible starting lineup vs Inter Milan: Alisson; Hradecky - L. Bender (c), S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger, Demirbay - Diaby, Havertz, Bailey - Volland