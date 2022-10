ISL 2022-23: A Look at Complete Squads of All Teams For Upcoming Season

Indian Super League (ISL) is set to return with its original home-away format this year after a hiatus of two seasons. The 2022-23 season of the ISL is slated to start from October 7. Kerala Blasters will host East Bengal in the opening encounter. The inaugural match of the new ISL season will take place at the Jawaharlal Nehru Stadium in Kochi.

Hyderabad FC will start their title defence against Mumbai City FC on October 9. Jamshedpur FC, who lifted the League Shield last time, will take on Odisha FC in their opening encounter.

As 11 teams prepare for the new ISL season, it is time to have a look at the squads and schedule.

Hyderabad FC: Laxmikant Kattimani, Anuj Kumar, Lalbiakhlua Jongte, Gurmeet Singh, Odei Onaindia, Chinglensana Singh, Akash Mishra, Reagan Singh, Nim Dorjee Tamang, Manoj Mohammad, Alex Saji, Soyal Joshy, Abdul Rabeeh AK, Joao Victor, Borja Herrera, Hitesh Sharma, Mohammed Yasir, Sahil Tavora, Mark Zothanpuia, Sweden Fernandes, Bartholomew Ogbeche, Javi Siverio, Joel Chianese, Halicharan Narzary, Aaren D’Silva, Rohit Danu

Coach: Manolo Marquez

Jamshedpur FC: TP Rehenesh, Rakshit Dagar, Vishal Yadav, Peter Hartley, Eli Sabia, Laldinliana Renthlei, Pratik Chaudhari, Ricky Lallawmawma, Laldinpuia Pachuau, Sandip Mandi, Muhammad Uvais, Saphaba Telem, Wellington Priori, Germanpreet Singh, Sk Sahil, Jitendra Singh, Phijam Singh, Daniel Chima Chukwu, Jay Emmanuel-Thomas, Harry Sawyer, Boris Singh, Farukh Choudhary, Ishan Pandita, Komal Thatal, Ritwik Das, Seiminlen Doungel, Nikhil Barla

Coach: Adrian Neil Boothroyd

East Bengal: Kamaljit Singh, Naveen Kumar, Pawan Kumar, Ivan Gonzalez, Charis Kyriakou, Ankit Mukherjee, Jerry Lalrinzuala, Lalchungnunga, Mohammed Rakip, Sarthak Golui, Nabi Khan, Pritam Singh, Tuhin Das, Alex Lima, Jordan O’Doherty, Amarjit Singh, Mobashir Rahman, Sauvik Chakrabarti, Wahengbam Luwang, Cleiton Silva, Eliandro, Aniket Jadhav, VP Suhair, Semboi Haokip, Sumeet Passi, Naorem Mahesh Singh, Himanshu Jangra

Coach: Stephen Constantine

ATK Mohun Bagan: Vishal Kaith, Arsh Saini, Debnath Mondal, Brendan Hamill, Florentin Pogba, Pritam Kotal, Subhasish Bose, Asish Rai, Ravi Rana, Sumit Rathi, Carl McHugh, Joni Kauko, Hugo Boumous, Deepak Tangri, Lenny Rodrigues, Pronay Halder, Lalrinliana Hnamte, Engson Ningombam, Abhishek Suryavanshi, Dimitrios Petratos, Liston Colaco, Manvir Singh, Ashique Kuruniyan, Kiyan Nassiri

Coach: Juan Ferrando

Bengaluru FC: Gurpreet Singh Sandhu, Lara Sharma, Amrit Gope, Sharon Padattil, Aleksandar Jovanovic, Alan Costa, Sandesh Jhingan, Prabir Das, Wungngayam Muirang, Prabir Das, Naorem Roshan Singh, Hira Mondal, Namgyal Bhutia, Bruno Ramires, Javi Hernandez, Suresh Singh Wangjam, Danish Farooq, Jayesh Rane, Rohit Kumar, Roy Krishna, Prince Ibara, Sunil Chhetri, Udanta Singh, Leon Augustine, Faisal Ali, Sivasakthi Narayanan, Harmanpreet Singh, Edmund Lalrindika, Akashdeep Singh

Coach: Simon Grayson

Chennaiyin FC: Debjit Majumder, Samik Mitra, Devansh Dabas, Lovepreet Singh, Fallou Diagne, Vafa Hakhamaneshi, Sajid Dhot, Salam Ranjan Singh, Narayan Das, Ajith Kumar, Aakash Sangwan, Gurmukh Singh, Monotosh Chakladar, Balaji Ganesan, Lijo Francis, Aqib Nawab, Rafael Crivellaro, Julius Duker, Anirudh Thapa, Edwin Sydney Vanspaul, Sajal Bag, Sourav Das, Jiteshwor Singh, Mohammed Rafique, Johnson Mathews, Subhadip Majhi, Petar Sliskovic, Kwane Karikari, Rahim Ali, Vincy Barreto, Alexander Romario Jesuraj, Ninthoingamba Meetei, Jobby Justin, Jockson Dhas, Suhail Pasha, Mohammed Liyaakath

Coach: Thomas Brdaric

FC Goa: Dheeraj Singh Moirangthem, Arshdeep Singh, Hrithik Tiwari, Marc Valiente, Fares Arnaout, Anwar Ali, Seriton Fernandes, Aibanbha Dohling, Saviour Gama, Sanson Pereira, Leander D’Cunha, Lesly Rebello, Edu Bedia, Iker Guarrotxena, Brandon Fernandes, Princeton Rebello, Glan Martins, Muhammad Nemil, Lalremruata Hmar, Brison Fernandes, Ayush Chhetri, Alvaro Vazquez, Noah Sadaoui, Phrangki Buam, Makan Chothe, Redeem Tlang, Devendra Murgaonkar

Coach: Carlos Pena

Kerala Blasters FC: Prabhsukhan Singh Gill, Sachin Suresh, Karanjit Singh, Muheet Khan, Marko Leskovic, Victor Mongil, Harmanjot Khabra, Hormipam Ruivah, Sandeep Singh, Nishu Kumar, Jessel Carneiro, Bijoy Varghese, Adrian Luna, Ivan Kaliuzhnyi, Sahal Abdul Samad, Lalthathanga Khawlhring, Jeakson Singh, Ayush Adhikari, Givson Singh, Bryce Miranda, Nihal Sudeesh, Saurav Mandal, Vibin Mohanan, Apostolos Giannou, Dimitrios Diamantakos, Rahul Kannoly Praveen, Bidyashagar Singh, Sreekuttan MS

Coach: Ivan Vukomanovic

Mumbai City FC: Phurba Lachenpa, Mohammed Nawaz, Bhaskar Roy, Mourtada Fall, Rostyn Griffiths, Rahul Bheke, Amey Ranawade, Sanjeev Stalin, Mandar Rao Dessai, Vignesh Dakshinamurthy, Mehtab Singh, Gursimrat Singh Gill, Ahmed Jahouh, Alberto Noguera, Lalengmawia Ralte, Vinit Rai, Rowllin Borges, Asif Khan, Greg Stewart, Jorge Pereyra Diaz, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh, Vikram Partap Singh, Gurkirat Singh, Ayush Chhikara

Coach: Des Buckingham

Odisha FC: Amrinder Singh, Lalthuammawia Ralte, Niraj Kumar, Carlos Delgado, Narendar Gahlot, Shubham Sarangi, Lalruathhara, Sahil Panwar, Denechandra Meitei, Nikhil Prabhu, Lalhrezuala Sailung, Deven Sawhney, Rishabh Dobriyal, Sebastian Thangmuansang, Osama Malik, Saul Crespo, Victor Rodriguez, Raynier Fernandes, Isaac Vanmalsawma, Thoiba Singh, Paul Ramfangzuava, Diego Mauricio, Pedro Martin, Jerry Mawihmingthanga, Nandhakumar Sekar, Michael Soosairaj, Akshunna Tyagi, Isak Vanlalruatfela, CVL Remtluanga



Coach: Josep Gombau

NorthEast United FC: Arindam Bhattacharya, Mirshad Michu, Nikhil Deka, Khoirom Singh, Michael Jakobsen, Aaron Evans, Gaurav Bora, Gurjinder Kumar, Joe Zoherliana, Mashoor Shereef, Tondonba Singh, Provat Lakra, Jon Gaztanaga, Romain Phillippoteaux, Emanuel Lalchhanchhuaha, Emil Benny, Pragyan Gogoi, Mohamed Irshad, Imran Khan, Sehnaj Singh, Matt Derbyshire, Sylvester Igboun, Rochharzela, Laldanmawia Ralte, Jithin MS, Gani Nigam, Dipu Mirdha, Alfred Lalroutsang, Parthib Gogoi

Coach: Marco Balbul

