MAN vs COP Dream11 Team Prediction UEFA Europa League, Manchester United vs Copenhagen Playing XI, Football Fantasy Tips

Manchester United will face Copenhagen in the UEFA Europa League quarter-finals. The UEFA Europa League 2019-20 Manchester United vs Copenhagen game will be played at the Rhein Energie Stadion in Germany on August 10, Tuesday. In the previous leg, Manchester United continued their winning run with a 2-1 win over LASK, whereas Copenhagen enjoyed a comfortable 3-0 win against Istanbul Basaksehir.

The UEFA Europa League 2019-20 Manchester United vs Copenhagen game will kick off at 12:30 am Indian Standard Time (IST).

UEFA Europa League, Manchester United vs Liverpool, MAN vs COP Dream11 Tips and Predictions

UEFA Europa League MAN vs COP Dream 11 Prediction, Manchester United vs Copenhagen Captain: Pogba

UEFA Europa League MAN vs COP Dream 11 Prediction, Manchester United vs Copenhagen Vice-Captain: Martial

UEFA Europa League MAN vs COP Dream 11 Prediction, Manchester United vs Copenhagen Goalkeeper: Johnsson

UEFA Europa League MAN vs COP Dream 11 Prediction, Manchester United vs Copenhagen Defenders: Wan-Bissaka, Nelsson, Maguire, Williams

UEFA Europa League MAN vs COP Dream 11 Prediction, Manchester United vs Copenhagen Midfielders: Pogba, Matic, Fernandes

UEFA Europa League MAN vs COP Dream 11 Prediction, Manchester United vs Copenhagen Strikers: Greenwood, Rashford, Martial

UEFA Europa League Manchester United possible starting lineup vs Copenhagen: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial

UEFA Europa League Copenhagen possible starting lineup vs Manchester United: Johnsson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Mudrazija, Zeca; Biel, Wind, Jensen; Kaufmann