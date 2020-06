MTS vs ALT Dream11 Predictions, Dream11 Austrian League 2019-20, Mattersburg Vs Rheindorf Altach Playing XI, Football Fantasy Tips

Mattesburg (MTS) will have an uphill task when they take on Rheindorf Altach (ALT) in the upcoming game of Austrian League 2019-20. The Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach will be played at Pappelstadion, Mattersburg on June 2, Tuesday. In the last week, Mattesburg were handed a 3-nil defeat by Wolfsberger AC. Whereas, Rheindorf Altach lost to Admira 2-0. In the upcoming game, both sides will eye to return to winning ways. The Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach will commence at 10 pm Indian Standard Time (IST).

Ponweiser-led Mattersburg are currently sitting in fifth position with 9 points. Whereas Rheindorf Altach are 2nd with 12 points.

Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach Dream11 Prediction: MTS vs ALT Dream11 Team

Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach Dream11 Captain: Sam

Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach Dream11 Vice captain: Christian

Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach Dream11 Goalkeeper: Markus Kuster

Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach Dream11 Striker: Ogulcan Bekar, Martin Pusic

Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach Dream11 Defender: Manuel Thurnwald, Philipp Schmiedl, Jan Zwischenbrugger

Austrian League 2019-20 Mattersburg Vs Rheindorf Altach Dream11 Midfielder: Sidney Sam, Christian Gebauer, Manfred Fisher, Andreas Gruber, Andreas Kuen,

Austrian League 2019-20 Mattersburg Probable Lineup Vs Rheindorf Altach : Kuster, Michael Steinwender, Nedeljko Malic, Lukas Rath, Thorsten Mahrer, Martin Pusic, Patrick Salomon, Stephen Schimandl, Marko Kvasina, Andreas Gruber, Andreas Kuen

Austrian League 2019-20 Rheindorf Altach Probable Lineup Vs Mattersburg : Martin Kobras, Philipp Schmiedl, Jan Zwischenbrugger, Manuel Thurnwald, Anderson, Christian Gebauer, Sidney Sam, Manfred Fischer, Ousmane Diakite, Ogulcan Bekar, Julio Villalba